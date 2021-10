Lucrările de reabilitare a spitalului care, în 1975, revitaliza staţiunea montană Brădet se apropie de final

Este vorba despre unul din cele cinci proiecte de reabilitare a construcţiilor din infrastructura de sănătate pe care le are Consiliul Judeţean Argeş.





Va fi primul proiect pe fonduri europene ce se va închide în judeţul Argeş, în exerciţiul financiar 2016-2020.

În cadrul proiectului s-au realizat lucrări de anvelopare, lucrări de schimbare a tuturor corpurilor de iluminat, a caloriferelor şi s-au instalat panouri electrice pentru a reduce consumul de energie.





Se vor reduce şi emisiile de dioxid de carbon astfel încât la finalul proiectului practic din 560 de tone de dioxid de carbon eliberate anual în atmosferă se va ajunge la aproximativ 156 de tone. Se va reduce şi consumul de energie electrică de la 2.500.000 de KW/oră /pe an la aproximativ 150.000 KW/oră /pe an.

"Am vizitat întreg spitalul şi am văzut mai multe lucruri bune care s-au întâmplat aici. Alături de acest proiect spitalul mai desfăşoară încă două investiţii pe fonduri proprii. Ne dorim ca la finalul celor trei proiecte beneficiarii serviciilor să găsească un confort ridicat, iar cât mai multe persoane să îşi găsească aici sănătatea. Trebuie spus că faţă de graficul iniţial ne aflăm totuşi în întârziere cu aproximativ 2 luni de zile. Conform prevederilor contractului, constructorul va fi penalizat cu 0.1% pe zi pentru restul lucrărilor care au rămas de executat. Practic suntem puţin dezamăgiţi pentru că în toate cele 12 proiecte avem întârzieri, însă lucrul bun este că el va fi dus până la capăt şi ne dorim ca toate proiectele pentru care am semnat contracte pe fonduri europene să fie finalizate” , a precizat, vineri, Marius Nicolaescu, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Argeş.