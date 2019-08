Doi foşti corporatişti produc dulceaţă de lapte şi alte sortimente exotice. Povestea afacerii cu angajaţi din mediile defavorizate

Mihai Zaharia a terminat Facultatea de Transporturi din Universitatea „Politehnica” Bucureşti, secţia Inginerie Electronică. În 2013 a renunţat la jobul pe care-l avea la o multinaţională şi s-a apucat să facă gemuri şi dulceţuri pe care le vinde, în cea mai mare parte, online, prin Bunicel.ro.



În acest business, îi stă alături soţia sa Alexandra, absolventă de ASE. „Am avut şi eu şi soţia mea copilării foarte fericite, cu vacanţe de vară la bunici. De la aceştia a venit şi pasiunea pentru dulceţuri”, ne-a declarat tânărul antreprenor.

Mihai Zaharia moştenise de la bunicii săi o livadă, o casă şi un teren în oraşul Costeşti din Argeş. „Am dorit să valorificăm fructele din livada de 1.200 metri pătraţi, unde cresc în principal meri şi pruni. Când am început afacerea în 2013, nu aveam nimic planificat, nu aveam o strategie conturată. Nu ştiam despre procesare, fructe, avize. Ne-am dorit să vedem dacă există interes pentru produsele noastre. Am dorit să facem totul progresiv. Dorim să construim o afacere de familie sustenabilă care să sprijine şi să se implice în comunitatea din care facem parte”, povesteşte Mihai.

Fără împrumuturi la bancă

Investiţia iniţială a fost în 2013 de câteva mii de euro, fiind direcţionată către spaţiile de producţie, ustensile şi materie primă. „La început produceam dulceţurile în curte, la ceaun. Lucrurile au evoluat apoi natural. Nu am făcut împrumuturi la bancă. Am făcut investiţii în casă pentru a o transforma în spaţiu de producţie. În primul an am produs 1.200 de borcane de dulceaţă şi le-am vândut pe toate pe internet. În următorul an am ajuns la 3.600 de borcane produse”, mai spune Mihai Zaharia. Anul trecut au fost vândute 20.000 de borcane de dulceţuri. Cifra de afaceri a crescut şi ea constant, de la 20.000 de lei în 2016 la aproximativ 60.000 de lei în 2018.

Până acum, investiţiile făcute în Bunicel.ro se ridică la câteva zeci de mii de euro, după cum ne-au precizat cei doi soţi. „În perioada următoare vom face şi un proiect pentru a accesa fonduri europene în vederea dotării cu noi utilaje”, spune Mihia Zaharia.

L-am întrebat şi de unde provine numele Bunicel. Mihai spune că împreună cu soţia sa au făcut un studiu de piaţă şi iniţial au ales 50 de nume fără diacritice pentru pagina web, apoi au făcut încă două selecţii până a rămas numele Bunicel, ce „suna bine, era un nume scurt şi de impact”.

Prima reţetă produsă a fost cea de dulceaţă de nuci verzi, asta şi deoarece Alexandra, soţia lui Mihai, era fan al acestui produs. Pas cu pas, gama s-a divesificat, ajungând la ora actuală la 10 sortimente. Cel mai ieftin borcan de dulceaţă costă 12,9 lei.

Au câştigat un concurs naţional

Un moment important în evoluţia Bunicel.ro a fost în 2016, atunci când Mihai şi Alexandra au câştigat concursul „Fabricat în ţara lui Andrei”, organizat de OMV Petrom pentru business-uri sociale. Ca urmare a câştigării concusului, Bunicel.ro a primit o finanţare de 32.000 de euro şi s-a transformat în afacere socială. Graţie finanţării, au fost angajate două femei din medii defavorizate, iar la Miceşti a fost deschis un depozit pentru fructe, unde sunt cinci lăzi frigorifice cu o capacitate totală de 2,5 tone. O parte dintre fructele pentru viitoarele dulceţuri sunt cumpărate tot din comuna Miceşti.

Dulceţurile fabricate la Costeşti nu au aditivi sau îndulcitori. „Încercăm să reducem şi procentul de zahăr, iar în maximum 10 ani vrem să facem produse fără zahăr, produse sănătoase. Suntem foarte pasionaţi de gătitul sănătos, iar fetiţa noastră este prima care testează produsele”, spune Mihai Zaharia.

Cum e dulceaţa-unicorn

Dulceaţa-unicorn va fi lansată în toamnă

90% din producţia Bunicel.ro este vândută online, iar restul la târguri şi prin magazinele online cu care colaborează cei doi tineri antreprenori. „Sunt multe comenzi de la românii stabiliţi în diferite ţări din Uniunea Europeană, în special din Belgia, Olanda şi Luxemburg. Avem clienţi din toată România. În acest an am avut o comandă de 800 de borcane de dulceaţă de nuci verzi de la o firmă de la noi din ţară”, adaugă Mihai Zaharia. Cel mai vândut sortiment, cu 60% din vânzări, este dulceaţa de nuci verzi, urmată de dulceaţa de ardei iute. Un produs inedit ce se bucură de succes este dulceaţa de lapte şi ciocolată neagră.

Din această toamnă, Bunicel.ro va lansa pe piaţă un produs original şi cu care speră să aibă mare succes în special în rândul tinerilor. Este vorba de dulceaţa-unicorn. Mihai Zaharia ne-a devăluit mai multe detalii despre dulceaţa-unicorn: „Dulceaţa va fi jumătate roz, jumătate violet. Ca bază va fi dulceaţa de lapte. La jumătate din reţetă se adaugă puţină sfeclă roşie, iar la cealaltă jumătate se adaugă afine”.

Ca şi timp de procesare al produselor Bunicel.ro, cel mai mult durează la gemul de prune, ce necesită o fierbere prelungită şi la dulceaţa de lapte, aproximativ cinci ore.

Procesul de producţie a dulceţurilor Bunicel.ro începe cu recoltarea şi depozitarea fructelor în momentul când acestea sunt foarte coapte şi gustoase. Următorul pas constă în spălarea şi curăţarea lor. Imediat după aceea, fructele se pun într-o cratiţă lată împreună cu restul condimentelor şi se fierb la foc iute. Se opreşte focul şi dulceaţa se toarnă fierbinte în borcanele spălate în prealabil. La produsele fără zahăr sau cu conţinut redus de zahăr, procesul de sterilizare este unul diferit şi presupune trei sterilizări consecutive la bain-marie la un anumit interval de timp.

Toate produsele sunt ambalate în borcane de 220 grame, au o etichetă personalizată, inspirată din motivele tradiţionale româneşti, în culori vii, ce diferă în funcţie de sortimentul de produs. Capacul este acoperit de o hârtie maro legată cu o sfoară de cânepă ce se termină cu un sigiliu.



