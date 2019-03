Cura cu polen pentru tratarea asteniei de primăvară

Oboseala, principalul simptom al asteniei de primăvară, vine în urma efortului brusc pe care organismul îl face că să se adapteze la noile temperaturi. În multe sitruaţii, oboseala e însoţită de dureri de cap, ameţeli şi o lipsă aparent inexplicabilă de energie pentru lucruri mărunte. Pentru depăşirea asteniei, fitoterapeuţii recomandă diversificarea alimentaţiei cu multe multe fructe şi legume proaspete, pentru asigurarea unui aport consistent de vitamine şi minerale: urzici, spanac, ştevie, sparanghel, lobodă, ceapă verde, ridichi, salată verde, morcovi, mere, nuci, curmale, lămâi, portocale, mandarine, grapefruit.







O altă recomandare a specialiştilor pentru a ţine astenia de primăvară cât mai departe este cură cu polen, un aliment natural complet, despre care se ştie că ameliorează simţitor stările de slăbiciune şi anemiile, fiind un puternic remineralizant şi vitaminizant şi. totodată, una dintre cele mai importante surse de proteine vegetale care se absorb direct în tubul digestiv, fără efort din partea organismului.

„Se administrează câte două linguri de granule diluate într-un pahar cu apă sau cu suc de fructe proaspăt, îndulcit cu o linguriţă de miere de salcâm. Se iau dimineaţa, înainte de micul dejun. Polenul acţionează la nivel neuropsihic prin stimularea bunei dispoziţii şi a acţiunii euforizante, însoţită de creşterea capacităţilor intelectuale. Preparatul are un efect reglator asupra meolismului general.Toate acestea pentru că polenul are efect tonifiant şi stimulator general al sănătăţii, cu efect de reechilibrare funcţională prin acţiune naturală şi psihologică. În plus acţionează şi ca un dezintoxicant general al întregului organism”, explică specialistul în fitoterapie Elena Badea.





Cura durază până la ameliorarea simptomelor.





Cereţi sfatul medicului înainte de a începe o cură cu polen





Chiar dacă efectele adverse ale administrării polenului sunt rare, este bine să fiţi prudenti şi să vă informaţi asupra posibilelor contraindicaţii.





Există specialişti care spun că femeile însărcinate sau care alăptează trebuie să evite acest aliment pentru că efectul polenului nu a fost studiat pe aceste categorii de persoane





Precauţie trebuie să manifeste şi persoanele care suferă de diabet, astm şi cele care urmează diverse tratamente cu medicamente pentru boli de inimă, hipertensiune arterială şi orice afecţiune a vaselor de sânge.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: