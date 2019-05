Cum a ajuns un produs românesc marcă protejată în Japonia. „Acolo sunt apreciate la justa valoare produsele cu înaltă calitate, de orice natură“

Sonimpex Topoloveni, firma ce produce magiunul, a participat în perioada 8-11 mai la programul Comisiei Europene ”Enjoy! It`s from Europe”, program ce anul acesta se desfăşoară sub forma unei misiuni economice la nivel înalt, la Tokyo, Japonia. Firma a fost selectată din 110 aplicanţi din 23 state membre UE, iar magiunul de Topoloveni s-a bucurat de succes în Japonia.

”Am avut mai multe întâlniri cu importatori foarte importanţi şi care s-au arătat interesaţi de magiunul din prune, dar şi de cel din struguri. Voi mai avea întâlniri organizate cu sprijinul ambasadei noastre de la Tokyo, unde am întâlnit o doamnă ambasador şi un consilier economic deosebit de implicaţi şi dornici să promoveze produse româneşti. A fost o misiune economică la nivel înalt cu participarea comisarului european pentru Agricultură Phil Hogan”, spune Diana Stanciulov, şef departament juridic în cadrul Sonimpex Topoloveni.

Programul ”Enjoy! It`s from Europe” a fost demarat de Comisia Europeană prin Directoratul General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală cu scopul de a promova în afara graniţelor Uniunii Europene produse alimentare de cea mai înaltă calitate.

Diana Stanciulov-reprezentanta firmei ce produce magiunul de Topoloveni, alături de comisarul european Phil Hogan şi Tatiana Iosiper-ambasadorul României în Japonia FOTO: arhiva personală Diana Stanciulov

Magiunul de Topoloveni este marcă protejată în Japonia, Canada şi Singapore, având zero taxe vamale.

Sonimpex Topoloveni este singura companie din România desemnată să participe la această misiune UE-Japonia, în contextul în care în februarie 2019 magiunul din prune Topoloveni a obţinut protecţie în Japonia. Decizia a fost semnată chiar de premierul Japoniei, Shinzō Abe.

După cum spune Diana Stanciulov, magiunul de Topoloveni este „primul produs alimentar românesc pe care l-a înregistrat Uniunea Europeană în Canada la Oficiul de proprietate intelectuală din 21 septembrie 2017. Această înregistrare europeană a condus la un Tratat de Liber Schimb care ne-a ajutat să dezvoltăm exportul în această zonă, de la mijlocul anului trecut. În 2019, la începutul lunii februarie, am avut cea mai mare surpriză plăcută. Între Uniunea Europeană şi Japonia a fost semnat un Acord Comercial similar celui cu Canada pentru Magiun din prune Topoloveni, printre celelalte produse alimentare româneşti. Acest Acord Comercial presupune taxe libere pentru comerţ. Japonia este foarte importantă pentru noi ca piaţă de desfacere deoarece acolo sunt apreciate la justa valoare produsele cu înaltă calitate de orice natură”.

Magiunul de Topoloveni, primul produs românesc protejat în UE

Indicaţia Geografică Topoloveni - Magiun din prune obţinută în anul 2011 a fost singura certificare românească timp de cinci ani până în anul 2016. Sonimpex Topoloveni este producătorul Magiunului din prune Topoloveni şi deţinătorul mărcilor Topoloveni şi Topoloveana pentru dulceţuri, magiunuri şi zacuşte. Produsele nu au zahăr adăugat, nici aditivi alimentari şi sunt obţinute din fructe şi legume proaspete. Pentru dulceţuri există brevet de invenţie pentru metoda de producţie.

Metoda de preparare a magiunului de Topoloveni este una tradiţională, atestată documentar din 1914. „Pentru a păstra integral calităţile nutritive ale prunelor proaspete, magiunul de prune Topoloveni este preparat în cazane cu pereţi dubli, sub temperatură controlată de maximum 68 de grade Celsius, timp de 12-14 ore, astfel încât să se evapore toată apa. Datorită acestei metode de preparare, magiunul de Topoloveni nu are nevoie de conservanţi”, mai precizează Diana Stanciulov.

România are deja cinci produse agro-alimentare protejate în Uniunea Europeană, ca fiind tradiţionale şi specifice unor regiuni din ţara noastră. În afară de magiunul de prune de Topoloveni, celelalte produse sunt scrumbia afumată de Dunăre, novacul afumat din Ţara Bârsei, telemeaua de Ibăneşti şi salamul de Sibiu. În total, la nivelul UE, sunt înregistrate 1440 de produse protejate.

