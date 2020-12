Biserica sală de clasă pentru copii nevoiaşi. „Le-am făcut surpriză cu tabletele, aveau lacrimi în ochi”

Pentru preotul Cosmin Bologea, un om cu har şi multă empatie, spiritul caritabil este o constantă fericită. De când este preot la Biserica Sf. Nicolae, din Turculeşti-Călineşti, a ajutat mii de oameni, fie că a fost vorba de strângeri de fonduri pentru cazuri umanitare sau de distribuire de rechizite, tablete, laptopuri sau hrană pentru cei aflaţi în nevoie. Cea mai recentă acţiune a fost pe 6 decembrie, când au fost pregătite 400 de meniuri pentru 400 de oameni săraci.

Biserica Sf. Nicolae din Turculeşti-Călineşti este la aproape 17 kilometri de Piteşti, pe DN7, la nici o sută de metri de drumul principal, într-o zonă pitorească, înconjurată de case simple, dar plăcute.

Dacă intri sâmbăta după prânz în biserică, ai parte de o surpriză ce nu are cum să nu te încarce cu emoţii. Biserica devine, timp de câteva ore, sală de clasă pentru copiii nevoiaşi din comună, care fac aici meditaţii gratuite la română şi matematică, îndrumători fiind preotul Cosmin Bologea şi profesoara Teodora Stoica.

Preotul Cosmin Bologea a început, de peste trei ani, proiectul unui centru social pentru bătrâni şi copii, cu şase camere, cabinet medical şi sală de curs. Până la finalizarea centrului, preotul pune biserica la dispoziţia elevilor nevoiaşi din comuna Călineşti, de peste cinci ani, pentru ca aceştia să poată face meditaţii. În fiecare sâmbătă, biserica din Turculeşti se transformă practic într-o sală de clasă.

Preotul Cosmin Bologea pregătindu-l pe unul dintre elevi FOTO: Denis Grigorescu

„Aceşti copii fac parte din familii defavorizate. Fac meditaţii alături de doamna profesoară Teodora Stoica. Dânsa face meditaţii cu elevii din clasele V-VIII, iar eu cu cei din clasele I-IV”, spune preotul Cosmin Bologea. Programul este în fiecare sâmbătă, între orele 13.00 şi 16.00, incluzând o pauză recreativă în curtea bisericii.



„Rezultatele se văd datorită minţilor luminate ale micuţilor”

La început, în 2015, erau şase copii care făceau meditaţii în biserică, însă acum numărul lor a ajuns la 17. În ultimii cinci ani, sute de copii au făcut meditaţii în biserica transformată în sală de clasă. Iar meditaţiile dau roade: o parte dintre copii au ajuns deja la liceu, iar cei care sunt încă la şcoală au rezultate bune şi foarte bune la învăţătură. „În luna octombrie, am împlinit cinci ani de meditaţii gratuite în biserica noastră, cinci ani de muncă asiduă şi de bucurii. Iar rezultatele se ştiu şi se văd, doar datorita minţilor luminate ale micuţilor , răbdării doamnei profesor Stoica Teodora si Proniei Divine”, spune părintele, vizibil emoţionat.

În această toamnă, preotul Cosmin Bologea a făcut un apel la enoriaşi pentru a-i ajuta pe elevii nevoiaşi şi le-a oferit tablete noi pentru a putea participa în timpul săptămânii la cursurile online de la şcoală: „Le-am făcut o surpriză foarte plăcută cu tabletele, aveau lacrimi în ochi… Le promisesem încă de anul trecut că dacă învaţă bine vor avea o surpriză în această toamnă”.

Unul dintre cazurile care l-a impresionat cel mai mult este cel a patru frăţiori fără mamă şi doar cu tată care lucrează. Unul dintre cei patru copii a intrat la Liceul Ion Mihalache din Topoloveni cu o medie bună, iar ceilalţi trei fraţi sunt în clasele a IV-a, a V-a şi a VII-a şi vin constant la meditaţii la biserică.

Preotul Cosmin Bologea a fost impresionat şi de cazul unei fetiţe născute cu degetele lipite, reuţind să convingă un medic din Braşov să o opereze gratuit pe fetiţă.

Copiii au rezultate foarte bune la învăţătură FOTO: Denis Grigorescu

Preotul de la biserica Sf. Nicolae i-a convins şi pe cei de la emisiunea „Visuri la cheie” de la Pro TV să renoveze casa a doi fraţi a căror mamă a fost ucisă şi al căror tată este în închisoare. Cei doi fraţi de cinci şi, respectiv 11 ani, sunt crescuţi de peste doi ani de bunica maternă, după ce mama lor a fost ucisă cu mai multe lovituri de cuţit chiar de tatăl lor, aflat acum în închisoare.

Un alt caz care l-a emoţionat pe preot este cel al unui băieţel de şapte ani care şi-a pierdut ambii părinţi şi pe care îl ajută constant.



„Noi aici ne iubim unii pe alţii”



Anul trecut, preotul din Călineşti a organizat campania „Dăruieşte un ghiozdan pentru un copil din mediul rural”, graţie căreia 183 de copii au primit ghiozdane cu rechizite şcolare. Campania a continuat şi în acest an, peste 100 de copii primind ghiozdane. Preotul Bologea spune că acţiunea este o parte a programului de reducere a abandonului şcolar pentru elevii din familii defavorizate.

Preotul Cosmin Bologea este paroh la Biserica Sf. Nicolae din Turculeşti-Călineşti de zece ani şi are în parohie 80 de familii. „Dorinţa de a-i ajuta pe cei în nevoie a pornit din dragoste de Dumnezeu şi de oameni. Noi aici ne iubim unii pe alţii”, spune preotul Cosmin Bologea.

Acelaşi părinte Bologea a mai avut o iniţiativă de suflet. Le-a spus enoriaşilor cu stare bună din parohie să aibă grijă de câte un copil nevoiaş şi să-l ajute cu ce are nevoie, de la îmbrăcăminte până la rechizite. „Slavă Domnului, am primit mai mult decât era necesar şi chiar am mai dat şi în alte părţi”, spune preotul Cosmin Bologea.



Vă recomandăm să mai citiţi:



Papa Francisc se pregăteşte de o vizită istorică în Irak



Silviu Biriş a îmbrăcat sutana şi a ţinut predică în biserică. Actorul nu este decis dacă va renunţa la profesia de bază