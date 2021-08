Angajaţii Ambasadei Republicii Moldova, acuzaţi că răspund în rusă la întrebări puse în limba română

Revoltat, Jean Dumitraşcu a trimis şi un mesaj pe pagina de Facebook a preşedintei Maia Sandu, mesaj în care critică atitudinea angajaţilor Ambasadei Republicii Moldova la Bucureşti. „Excelenţa Voastră, ştiţi că angajaţi ai Ambasadei Republicii Moldova de la Bucureşti mi-au răspuns azi (n.red. – luni 30 august) la o întrebare, în limba rusă?”, a fost mesajul postat de către Jean Dumitraşcu pe pagina de Facebook a preşedintei Maia Sandu.

„Am sunat luni 30 august la Ambasada Republicii Moldova pentru a îl invita pe însărcinatul cu afaceri ad interim la un eveniment cultural ce va avea loc în toamnă la Piteşti. Numai că, deşi eu am vorbit în română, angajatul de la ambasadă mi-a răspuns în rusă. Şi cum eu nu ştiu limba rusă, dialogul s-a întrerupt. Nu mi se pare normal”, spune Jean Dumitraşcu.

Am cerut un punct de vedere la Ambasada Republicii Moldova la Bucureşti legat de acest incident. Numai că la niciunul dintre numerele de telefon afişate pe site-ul web al ambasadei nu a răspuns cineva, în ciuda apelurilor repetate. Am făcut şi o solicitare oficială scrisă pe care am trimis-o pe mai multe e-mailuri ale ambasadei, însă nici la aceasta nu am primit vreun răspuns până la ora redactării acestui articol.

Scriitor şi publicist, Jean Dumitraşcu este membru al Uniunii Scriitorilor din România din 2006. În primăvara anului 2007 a înfiinţat Filarmonica din Piteşti, făcând în scurt timp din aceasta instituţia de cultură cu cel mai mare succes şi cei mai mulţi spectatori din judeţul Argeş.

