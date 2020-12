A predat în trei ţări, dar s-a întors acasă: „Locul meu e în România“ VIDEO

Mona Şerban a deschis centrul de limbi străine de la Piteşti-SMART Academy of Languages (numit iniţial English Fun) şi dintr-o dezamăgire faţă de sistemul de educaţie din ţara noastră.

„Centrul de limbi străine a pornit de la ideea de a nu face meditaţii acasă, de a oferi altceva. Am dorit ca procesul de învăţare a limbii engleze să fie diferit, să fie focalizat mai mult pe distracţie, pe joacă, pe activităţi interactive şi în primul rând pe abilitatea de a vorbi. Cum am locuit foarte mult peste hotare, am ajuns la concluzia că 80% contează ceea ce discutăm, ceea ce vorbim, este practic comunicarea orală. În România, comunicarea este extrem de redusă în învăţământul de stat la orele de limba engleză“, spune Mona.

La centrul pe care îl are în Piteşti, rolul esenţial se pune pe educaţia interactivă şi nu pe memorarea mecanică, aşa cum din păcate se întâmplă des în şcolile de stat de la noi.

Centrul SMART Academy of Languages oferă cursuri de limbi străine: engleză, germană, franceză şi spaniolă pentru copii şi adolescenţi, începând cu vârsta de 5 ani. De la 40 de cursanţi iniţial, centrul de învăţare a limbilor străine condus de Mona Şerban a ajuns în nouă ani la peste 1.000 de elevi îndrumaţi de zeci de profesori.

Însă drumul până aici a fost unul foarte dificil. Mona a absolvit Facultatea de Litere la Universitatea din Piteşti (specializarea Franceză-Engleză) în 2004. După numeroase teste şi interviuri, a fost recrutată de AIESEC (Asociaţia Internaţională a Studenţilor la Ştiinţe Economice şi Comerciale), cea mai mare organizaţie studenţească din lume, şi a predat în Turcia şi Columbia. După aceea a studiat şi s-a calificat ca profesoară în capitala Angliei, la Londra. Mona este, printre altele, autorizată să predea engleza în Marea Britanie.

Când a ajuns profesoară în Turcia, avea doar 24 de ani. A fost impresionată de numărul foarte mare de şcoli de limbi străine. În oraşul Eskişehir erau nu mai puţin de 20 de şcoli de limbi străine. În Columbia a lucrat la început la un colegiu bilingv în oraşul Santa Marta, colegiu unde peste jumătate dintre materii erau predate în engleza americană. Ulterior, Mona a predat la Universitatea EAFIT din Medellin.

A lucrat apoi doi ani la Londra. Primul serviciu a fost de bonă, timp de o jumătate de an, pentru care era plătită cu 600 de lire sterline pe lună. A lucrat şi ca recepţioner la un hotel. La un moment dat, a fost chemată la un interviu pentru a preda engleza la un centru de limbi străine în sudul Londrei. A trecut cu brio interviul şi a fost angajată. În paralel cu predatul, şi-a mai luat un job part-time pentru a-şi putea plăti cursurile şi chiria la locuinţa unde stătea. Lucra în total cinci ore dimineaţa şi patru ore după-amiaza, ritmul fiind infernal.

Din cauza ritmului infernal de muncă din capitala Marii Britanii, a făcut un abces cerebral. După ce a fost operată şi a ieşit din spital, a trecut printr-o perioadă de depresie la Londra. Iar într-o zi s-a decis să revină acasă: „Din acea depresie pot spune că s-a născut cel mai frumos lucru: am realizat că locul meu e în România şi m-am ridicat”,

Investiţia iniţială în centrul de învăţare a limbilor străine s-a ridicat la 1.000 de euro, spaţiul fiindu-i oferit gratuit de o veche prietenă, Gabriela Chiran.

"Au început să se mişte lucrurile în bine"

„Am fost norocoasă şi mândră să locuiesc doi ani în Anglia, să văd stilul lor de viaţă, să îmi fac prieteni din întreagă lume, să fac numeroase cursuri de perfecţionare, iar când m-am întors acasă, mi s-a părut firesc să deschid o şcoală de limbi străine. M-am întors cu metode de predare interactive şi distractive, centrate pe elev. Mi se deschisese pur şi simplu o altă lume acolo. Am fost în şcolile lor, am văzut că este multă interacţiune şi colaborare, la toate materiile. Copiii erau încurajaţi să vobească, să îşi exprime puncte de vedere diferite. Nu era o atmosferă încărcată, stresantă”, spune Mona Şerban.

Managerul de la SMART Academy of Languages militează cu tot sufletul pentru educaţie cu blândeţe. Ceea ce a văzut în Anglia a transformat-o complet. Mona Şerban spune că este mare nevoie să reformăm sistemul nostru educaţional, dar nu este vorba de curricula sau numărul de materii. În primul rând este vorba de cum îl vedem pe elev, cum îl validăm, cum îl ajutăm să dezvolte stimă de sine şi încredere. „Elevii de azi sunt cetăţenii de mâine. Ne dorim cetăţeni competitivi, individualişti, fiecare pentru el sau oameni care ştiu să colaboreze, au spirit de iniţiativa, sunt implicaţi? Şcoala are un rol vital în formarea adulţilor. Misiunea mea? Asta simt că este, deşi acum doar plantez seminţele. Am încredere şi speranţa. Mult optimism şi multă, multă iniţiativă!”

Iată şi mesajul Monei pentru Ziua Naţională: „La mulţi ani, România! Astăzi, 1 decembrie este ziua tatălui meu şi a surorii mele. Sunt născuţi de ziua ţării. Sărbătoresc multe azi. Dar în primul rând, bucuria că au început să se mişte lucrurile în bine şi avem tot mai mulţi oameni implicaţi, care pun mult suflet şi pasiune în educaţie de calitate”.





