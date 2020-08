Răzvan Cuc a dat câmpia pe munte. La ce primărie va candida fostul ministru al Transporturilor

Municipiul străjuit de „Pietricica“ ar putea fi condus de un primar de „import“, venit tocmai din Giurgiu, dar care are „avantajul“ că „ultimele luni le-a petrecut aproape exclusiv la Piatra Neamţ“, plus că „este de mai bine de un an deputat de Neamţ şi cunoaşte realităţile judeţului şi ale oraşului“.

Acestea ar fi două dintre motivele care explică decizia PSD Neamţ de a susţine candidatura lui Răzvan Cuc, cu două mandate în fruntea Ministerului Transporturilor, la alegerile pentru stabilirea viitorului edil al oraşului Piatra Neamţ.

Stabilirea candidatului „străin“ de Neamţ, ex-ministrul fiind ales deputat în Giurgiu, acolo unde a fost şi administratorul public al judeţului, se datorează prieteniei cu Ionel Arsene, preşedintele PSD Neamţ şi a stârnit rumoare, dar „disciplina“ de partid trebuie respectată.

Totuşi, considerând că acest lucru nu-i normal, mai ales că Răzvan Cuc, în caz că nu câştigă primăria, are asigurat un loc eligibil pe lista PSD Neamţ la alegerile parlamentare, senatorul Emilia Arcan şi-a dat demisia din partid.

Anunţul privind intrarea în lupta electorală a fostului ministru a fost făcut vineri, 31 iulie 2020, de către Ionel Arsene şi Florentina Moise, preşedintele PSD Piatra Neamţ. „Prietenul şi colegul meu Răzvan Cuc şi-a lansat candidatura pentru funcţia de primar al municipiului Piatra Neamţ. Sunt bucuros că a acceptat această provocare deoarece este un tânăr muncitor, ambiţios şi capabil, care a demonstrat în perioada cât a fost ministru al Transporturilor că poate gestiona investiţii de mare anvergură şi că este un iubitor al Ţinutului Neamţului“, a declarat Ionel Arsene.

Şefa pesediştilor din Piatra Neamţ a explicat care au fost raţiunile care au condus la ideea că giurgiuveanul este omul perfect pentru a candida, iar celor care spun că nu este din oraş le-a transmis că „nu locul sfinţeşte omul, ci întotdeauna omul sfinţeşte locul“.

„Răzvan e de peste un an deputat de Neamţ şi cunoaşte realităţile judeţului şi ale oraşului“

„Răzvan este de mai bine de un an deputat de Neamţ şi cunoaşte realităţile judeţului şi ale oraşului. Decizia de a-l avea candidat pe Răzvan a venit în urma mai multor sondaje de opinie. (...). Vrem, nu vrem, Piatra Neamţ a rămas mult în urma altor municipii, şi din ţară. De multe ori nu apărem nici la «meteo». Sau apărem la «alte oraşe!». Nimeni nu a făcut nimic în ultimii ani, iar încă patru ani de stagnare înseamnă dezastru, nu mai rămâne piatră pe piatră“, a susţinut Florentina Moise, şefa PSD Piatra Neamt.

La rândul său, Răzvan Cuc spune că este o persoană „activă şi implicată, care vrea mereu mai mult“. „Mai mult pentru mine înseamnă mai mult pentru comunitatea pe care o reprezint. Şi înseamnă mai mult pentru România. Perioada în care am fost ministru nu poate fi decât un avantaj. Am gestionat proiecte importante pentru ţară, am demonstrat că pot, iar acum a venit momentul să mă dedic unor proiecte pentru Piatra Neamţ“, afirmă Cuc.

Fostul ministru al Transporturilor a spus că-l va avea alături pe preşedintele Arsene, care şi el candidează pentru obţinerea unui nou mandat la CJ Neamţ: „Ultimele luni, le-am petrecut aproape exclusiv în Piatra Neamţ, un oraş care cândva era recunoscut ca Perla Moldovei. Este şi acum o perlă, dar una neşlefuită. Oraşul a încetat să se dezvolte din lipsa de interes a autorităţilor locale. Într-o zi, însă, am zis: «De ce să nu mă implic? Acesta este primul pas spre shimbare: implicarea». Voi face echipă cu actualul preşedintele al Consiliului Judeţean. Împreună vom transforma Piatra Neamţ într-un oraş prosper. Am intrat în această cursă cu bună credinţă, şi nu pentru a candida împotriva cuiva“.

Candidatura lui Cuc, demisia senatorului Emilia Arcan

Nominalizarea lui Răzvan Cuc pentru Primăria Piatra Neamţ a deteminat demisia din PSD Neamţ a senatoarei Emilia Arcan.

„Senatorul PSD de Neamţ Emilia Arcan a decis să demisioneze din PSD, după aproape două decenii de apartenenţă la această formaţiune politică“, transmitea, pe 10 iulie, parlamentarul, după ce i se reproşase faptul că într-o şedinţă dezaprobase nominalizarea lui Cuc.

„Nu mi-am imaginat că ar putea deranja atât de mult faptul că mi-am exprimat nemulţumirea vis-a-vis de decizia de a fi susţinut un om din Giurgiu, «fugărit» de organizaţia PSD din judeţul lui, pentru a candida la Primăria Piatra Neamţ, cât şi pe loc eligibil la parlamentare. Acesta este motivul principal pentru care am ales să demisionez“.

Arcan a vorbit şi despre modul în care se iau deciziile în PSD Neamţ, de către un grup restrâns de persoane, care „roiesc“ în jurul şefului: „M-a durut atunci când trebuia luată o decizie, aceasta se lua de către câţiva oameni apropiaţi şi cu influenţă la preşedinte, cu o totală ignorare a celor care ar fi trebuit consultaţi, aşa cum cred eu că este normal să se întâmple într-un partid, care este condus de o echipă, după nişte reguli bine definite“.

Într-un comunicat, demisionara avea tonuri acide când se referea la colegii care vedeau partidul ca pe un colac de salvare pentru propăşirea materială sau o vacă bună de muls, iar despre candidatul la primărie se întreba ce şanse are în condiţiile în care nu cunoaşte nici măcar cartierele oraşului.

Apoi, pe 13 iulie, Emilia Arcan anunţa că va candida la preşedinţia Consiliului Judeţean Neamţ din partea Pro România, adică va fi adversara lui Ionel Arsene, tocmai cel care a propulsat-o în urmă cu patru ani în Parlament, plasând-o pe un loc eligibil.

