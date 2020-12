Patru poliţişti au fost condamnaţi pentru corupţie. Pentru ce sume modice şi-au pătat onoarea

Patru agenţi din cadrul Formaţiunii rutiere de la Poliţia Târgu Neamţ, care au fost judecaţi pentru fapte de corupţie, au primit, zilele trecute, condamnări definitive la Curtea de Apel Bacău, după ce fuseseră acuzaţi de luare de mită, complicitate la luare de mită, complicitate la fals intelectual, fals intelectual, uz de fals şi coautorat la luare de mită.

În rechizitoriul procurorilor este menţionat faptul că s-au lăsat cumpăraţi cu sume cuprinse între 50 şi 200 de lei, primind bani de conducători auto depistaţi că încălcaseră normele care reglementează traficul rutier.

În primă instanţă, la Tribunalul Neamţ, agentul Florin Popa Mocanu fusese achitat pentru complicitate la fals intelectual şi coautorat la luare de mită, dar completul de la Curtea de Apel Bacău, în urma căii de atac a procurorilor, a decis condamnarea la 2 ani şi 7 luni de detenţie, fără executare.

Poliţistul Vasile Cucoş a fost găsit vinovat de luare de mită şi a primit 3 ani de închisoare, pentru care s-a dispus suspendarea sub supraveghere, iar singurul care a recunoscut faptele, Ştefan Epanu, are tot 3 ani de închisoare cu suspendare, pentru luare de mită, fals intelectual şi uz de fals. Şi Marius Nechita va avea cazier în care va fi scrisă sentinţa de de 1 an cu suspendare, el fiind trimis în judecată pentru comiterea infracţiunilor de fals intelectual şi uz de fals.

În acest dosar au fost deferiţi justiţiei şi doi dintre şoferii care au dat şpagă, unul fiind condamnat la 11 luni fără executare, iar celălalt a fost achitat. Judecătorii au dispus confiscarea sumei de 250 de lei de la agentul Cucoş şi 350 de lei de la colegul Epanu şi au anulat două procese verbale de contravenţie.

Au vrut să dea mită, dar au dosare penale

„În perioada 24 aprilie - 17 mai 2016, agenţii de poliţie au pretins şi primit sume de bani cuprinse între 50 şi 200 lei, pentru a nu aplica sau pentru a aplica sancţiuni contravenţionale mai uşoare unor

conducători auto, cu ocazia constatării unor încălcări ale normelor privind regimul circulaţiei rutiere“, conform unui comunicat al Direcţiei Generale Anticorupţie - Serviciul Judeţean Neamţ.

Dacă cei patru poliţişti au fost condamnaţi pentru corupţie, altfel stau lucrurile în cazul altor oameni ai legii din Neamţ, care au refuzat favorurile materiale, sume în lei sau dolari, care le erau oferite pentru a nu dispune măsuri legale în cazul unor şoferi căzuţi în abatere.

Ieri, 15 decembrie 2020, Direcţia Anticorupţie a transmis că instanţa de judecată de la Tribunalul Neamţ a fost sesizată cu rechizitorii pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, patru bărbaţi fiind trimişi în judecată.

În această postură se află un nemţean care a oferit suma de 1.000 de lei unui agent de la Poliţia oraşului Roznov, pentru a nu-şi îndeplini în mod corespunzator atribuţiile, adică să nu-i întocmească

proces verbal de constatare a infracţiunii flagrante de contrabandă.

Alt caz este al unui bărbat inculpat pentru că a condus sub influenţa băuturilor alcoolice, iar atunci când a fost oprit în trafic de un echipaj format din doi agenţi de la Poliţia Târgu Neamţ a vrut să le cumpere tăcerea cu 400 de dolari.

