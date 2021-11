Păţaniile unor români temerari în Australia: drumuri dure, caniculă insuportabilă, jivine şi tâlhari FOTO

Doi exploaratori români, Radu Păltineanu şi partenera sa, Irina Repede, care au început, pe 13 octombrie 2021, traversarea Australiei pe triciclete, cale de 13.000 de kilometri, au terminat prima etapă, ajungând la Capul York, cel mai nordic punct al continentului. Au parcurs într-o lună şi o zi 1.200 de kilometri.

Spun că au trecut prin locuri minunate, prin zone de deşert şi de junglă, dar au avut şi experienţe neplăcute. Cel mai mult au avut de pătimit din cauza caniculei, lunile octombrie şi noiembrie fiind cele mai fierbinţi ale anului, înaintea

sezonului ploios, când un muson loveşte peninsula Capului York şi nordul Australiei.

După cum arată Radu Păltineanu într-o postare pe Facebook, tovarăşa de drum a stabilit o performanţă: „Am

parcurs până în acest moment 1.200 de kilometri iar Irina tocmai ce a devenit prima persoană care a reuşit să atingă capul York pe o tricicletă propulsată solar. Nu credem că a mai existat vreo altă persoană care să fi făcut acest lucru“.

Străbaterea distanţei dintre Cairns şi Capul York a însemnat şi un test de anduranţă, şoseaua fiind în mare parte neasfaltată şi foarte dificilă de parcurs din cauza porţiunilor cu nisip şi ondulaţii cauzate de traficul de mare tonaj. La Capul York, se refac într-un fel de camping, dar chiar în prima noapte nu s-au putut odihni, deoarece doi tineri, care călătoreau cu o maşină 4x4, au folosit non-stop un generator, fix lângă cortul lor. „Off, până şi la capătul lumii dai de astfel de caractere!“, detaliază Irina Repede, care concluzionează despre prima parte a aventurii:

Strâmtoarea Torres desparte Australia de Papua Noua Guinee FOTO Facebook

„După mult efort, în sfârşit, am ajuns în vârful Australiei continentale, la Capul York. Este superb aici, plaje tropicale cu nisip alb şi o vedere spre insulele strâmtorii Torres, pe care ne-ar fi plãcut să le explorăm dintr-o barcă. Să o spunem pe aia dreaptă, ne-ar fi prins bine şi o baie, dar nu ne încumetăm pentru cã este plin de crocodili de apă sărată“.

„Au venit doi hoţi, în mijlocul nopţii, să ne fure“

Au fost şi alte inconveniente în debutul originalei expediţii. O roată de la tricicleta lui Radu, care este propulsată de pedale, s-a stricat, trebuind schimbată. Apoi, cea a Irinei, care este solară, a avut un scurtcircuit, suportul panourilor solare cedând într-un punct de sudură şi a trebuit confecţionată o atelă. Însă cea mai gravă situaţie s-a petrecut în a doua noapte petrecută în campingul de la Capul York, la marginea unei micuţe localităţi, Umagico, Radu şi Irina fiind victimele unei tentative de jaf, pusă la cale de doi tineri aborigeni.

Radu şi Irina, pedalând prin Australia FOTO Facebook

„Au venit doi hoţi, în mijlocul nopţii, să ne fure. Doi puşti care ne-au filat în timpul zilei, dând ture pe

biciclete prin campsite. Dar, nu le-a ieşit pasienţa, pentru că Radu era încă treaz şi s-a dumerit imediat de ceea ce se întâmplă. Radu a sărit din cort ca ars şi i-a luat la alergat până au dispărut în

întunericul nopţii“, a scris Irina Repede.

Tot pe contul de socializare sunt consemnate detalii ale cazului. Au sunat la Poliţie, dar erau în afara razei de acţiune a oricărei patrule. Li s-a comunicat că nu au cum să îi ajute, deoarece niciun agent nu era în zonă, fiind în misiuni pe insulele din strâmtoarea Torres. Din fericire, restul nopţii a decurs fără alte întâmplări.

„Băştinaşii din peninsula Capului York au fost deosebit de ospitalieri cu noi, în ciuda incidentului din camping cu puştii care au venit la furat. Michael (...), care lucrează la feribotul de la râul Jardine, pe unde am trecut în drum spre Capul York, ne-a poftit la el acasă şi ne-a adus micul dejun la cort. S-au simţit foarte prost pentru gestul puştilor, chiar dacă aceştia nu au reuşit să ne fure nimic“, povesteşte Radu.

Alături de muncitorii de la feribotul care traversează râul Jardine FOTO Facebook

„Apare om, un salvator, bunul samaritean“

Pentru Irina Repede şi Radu Păltineanu, prima parte a călătoriei pe continentul australian a însemnat traversarea unor porţiuni de deşert, savană şi jungla Daintree, cea mai veche din lume. Zone unde locuiesc câteva zeci de oameni, dar hazardul a făcut ca atinci când aveau nevoie de ajutor, el să apară de nicăieri.

„Un aspect incredibil, care m-a surpins şi continuă să o facă în acest drum sunt călăuzele. Parcă fix atunci când mă înfricoşez cel mai tare sau ni se strică ceva, imediat apare om, un salvator, bunul

samaritean. Niciodată nu am fost lăsaţi de izbelişte, atunci când am fost în nevoie. (...) Peninsula York este magică. Atmosfera este super liniştitoare şi paşnică. Ai pur şi simplu senzaţia că te întorci în timp“, a postat Irina Repede.

Drumul spre Capul York, punctul extrem nordic al Australiei FOTO Facebook

Radu Păltineanu a destăinuit că în această primă porţiune de traseu a văzut mai multe vietăţi decât în oricare altă parte de lume pe unde a călătorit. Au dormit în cort înconjuraţi de păienjeni furnici gigant, a fotografiat zeci de specii de păsări endemice, printre care o specie de papagal negru aflată în pericol, Palm Cockatoo, şopârlele dragon, gecko şi pasărea gigant emu.

Radu Păltineanu este un explorator din Piatra Neamţ, care are şi cetăţenie canadiană, absolvent al

Universităţii McGill. Este este primul român care a traversat cele două Americi pe bicicletă, din nordul Alaskăi, până în sudul Argentinei, în Ţara de Foc. A parcurs până acum peste 40.000 de kilometri în America de Nord, America de Sud, Europa şi Oceania.

Irina Repede şi Radu Păltineanu, la Cairns, locul de plecare în expediţie FOTO Facebook

În 2020, Radu şi prietena sa, Irina, economist de profesie, aflaţi în vacanţă, au rămas prizonieri în Noua Zeelandă, fiindu-le interzisă plecarea, aşa că au pus la cale o altă aventură, ce a însemnat

parcurgerea a 3.000 de kilometri. Au traversat Insula de Nord pe jos, iar Insula de Sud pe biciclete. În Noua Zeelandă le-a venit ideea expediţiei din Australia.

Vă mai recomandăm să citiţi: