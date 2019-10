FOTO „Valea celor doisprezece“, oaza de relaxare cu locuinţe în pământ. Cum arată căsuţele, la jumătatea proiectului

Pe Drumul Naţional 15 C, între Piatra Neamţ şi Târgu Neamţ, în comuna Dobreni, turiştilor li se pregăteşte o ofertă inedită: un sat de vacanţă cu 12 căsuţe îngropate în pământ.

Proiectul denumit „Valea celor doisprezece“ este ideea lui Ionuţ Buta, un antreprenor curajos care a pornit să-şi pună în practică ideile în septembrie 2018. Aşa cum spunea atunci, complexul se doreşte a fi un loc care să le readucă aminte musafirilor de vremurile în care fericirea venea din lucruri simple:

„L-am gândit ca un model eco, în care folosim doar lemn, pământ şi piatră. Cimentul îl utilizăm doar la zidăria din piatră, acolo unde nu avem ce face, cel puţin la faţadă. La ferestre montăm geamuri din sticlă, nu folosim termopan. Complexul va fi pe o suprafaţă de 5.000 de metri patraţi, şi nici o casă nu va semăna cu alta. În interior ar trebui să se menţină o temperatură constantă de 18-19 grade pe toată perioada anului, iar încălzirea va fi cu sobe. Iluminatul va fi de la opaiţ şi nu vor fi prize în camere pentru că cei care vor veni aici ar trebui să se deconecteze, să se relaxeze, să se lipsească de laptop, televizor şi alte gadgeturi“, îşi descria proiectul Ionuţ în primele zile de la demararea lucrărilor.

După un an de muncă susţinută şi cu multe dificultăţi apărute pe parcurs, acesta a reuşit să finalizeze cinci căsuţe, din care patru cu câte o cameră, şi una de tip modul, cu două spaţii de locuit.

„Proiectul e la jumătate, iar la anul îl regândesc, pentru că am nevoie de mai mulţi muncitori. În această perioadă vreau să închei lucrările la un foişor închis, care va fi o alternativă până ce vom face restaurantul. Ceea ce am realizat până acum va fi închis în formă de O, în jurul iazului“, spune Ionuţ Buta.

Tânărul spune că una din cele mai grele încercări pentru a contura Valea celor doisprezece a fost asigurarea constantă a forţei de muncă, fie că a fost vorba de personal calificat, fie că era nevoie de muncitori necalificaţi.

„Cel mai greu e de găsit oameni cu care să lucrez aici. Am tot căutat meseriaşi ca să facem băile, dar nu am găsit nici măcar muncitori care să facă o construcţie din cărămidă, banală. Am încercat şi o variantă cu voluntari, dar au fost interesaţi spre finalul lucrării la o căsuţă. Foarte mulţi doreau să vină la un moment dat, dar atunci deja ne înghesuiam într-o singură cameră şi nu eram eficienţi. Anul viitor, poate vor fi voluntari mai din timp“

Cum proiectul este deja funcţional, chiar dacă nu este finalizat întreg complexul cu 12 căsuţe, spaţiile vor fi deschise turiştilor pentru perioada sărbătorilor de iarnă.