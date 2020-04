Chef Giovanni, de la mămăliga neagră şi îngheţata din mici şi pâine devenit meşter în echipamente medicale

„Ne-ai stins lumina“, exclama cunoscutul chef Florin Dumitrescu, „Eşti o adevărată gură de oxigen“, completa chef Sorin Bontea, după ce au urmărit evoluţia în ale gastronomiei a lui Ionuţ Popa, din Piatra Neamţ, la prima sa apariţie în concursul „Chefi la cuţite“, unde avea să ajungă până în finală.

Era prin 2017, iar de atunci Chef Giovanni, cum este cunoscut Ionuţ în branşă, a acumulat noi şi noi experienţe, făcându-se remarcat la diferite ocazii cu preparate care au şocat în primă fază, dar apreciate de cei ce le-au gustat şi făcându-i pe alţii să le „plouă în gură“.

Asta fie că a fost vorba despre hamburgerul negru şi mămăliga neagră (ingredient special fiind cărbunele vegetal sau medicinal, îngheţata din... pâine şi... mici, dar şi din ce nu te duce mintea că poate fi făcută, plus multe alte preparate sofisticate.

De ceva vreme, Ionuţ Popa a început o afacere la Piatra Neamţ, un restaurant cu mâncare bună, „Il viaggio“, era cunoscut, avea clienţi dar a venit criza generată de coronavirus.

A fost printre primii, dacă nu chiar primul din oraş care a decis să închidă, la început de martie. „Nu pot fi sigur că nu îmi intră în restaurant cineva infectat. Nu pot risca să le fac rău clienţilor, de unde să ştiu dacă cineva este bolnav? Trec pe livrare la domiciliu şi încerc să plătesc salariile angajaţilor“, motiva chef Giovanni hotărârea luată, pentru ca peste câteva zile să spună: „Am ceva livrări, cred că mă descurc să nu dau pe nimeni în şomaj“.

Dincolo de acest aspect, maestrul bucătar a decis că nu poate sta deoparte văzând ce se petrecea în contextul epidemiei de Covid 19, mai ales că, acum 2 ani, se implicase în strângerea de fonduri pentru un copil din Piatra Neamţ, grav bolnav. Atunci, a reuşit să strângă câteva zeci de mii de lei, organizând o colectă publică la care, alături de alţi vestiţi chefi din ţară, a preparat meniuri sofisticatate pentru participanţi, „nume“ sonore de prin oraş.

Un impediment, scumpirea exagerată a policarbonatului

Vizierele confecţionate sunt donate Spitalului Judeţean Neamţ. FOTO: D.S.

De la sfârşitul lunii martie, Ionuţ face viziere pentru personalul sanitar, motivând că nu poate sta acasă şi să nu facă nimic.

„Până acum am realizat 26 de viziere, pe care le-am donat unui cabinet medical şi Spitalului Judeţean Neamţ, la secţiile de Neurologie, Chirurgie şi Urologie. Le-am făcut cu propriile materiale, unele cumpărate şi cu ce am avut pe acasă. Sunt confecţionate din policarbonat, material ce-mi rămăsese de la un acoperiş. Acum e greu să-l găsesc, plus că într-o scurtă perioadă s-a scumpit enorm, de la 70 de lei metrul pătrat, la 300 de lei. La realizarea vizierelor am folosit dopuri de plută, chingi pentru legături pe care le-am luat de la ghiozdane şcolare şi rucsaci, garnituri, şuruburi, capse“, spune Ionuţ Popa, despre „reprofilarea“ sa.

Şi crede că i-a ieşit ceva de calitate, vizierele fiind apreciate de cei cărora le-a donat. Asta pentru că le-a conceput într-un fel anume, cu distanţiere, ca să nu se lipească de faţă şi pentru a putea fi utilizate şi de cei care poartă ochelari. Plus că nu se aburesc, lucru care contează foarte mult la un astfel de echipament.

Deşi a închis restaurantul din cauza epidemiei, continuă afacerea gastronomică făcând livrări la domiciliu. „Ce pot să spun, legat de afacere, am zile când sunt fericit. Reuşesc să-mi plătesc furnizorii şi să nu dau oamenii în şomaj. E greu, dar nu trebuie să ne pierdem optimismul. Ieri, de Florii, chiar a fost bine, livrând tot felul de preparate din peşte“.

A intrat în bucătărie la spălat vase şi a „ieşit“ chef cu atestat

După cum a recunoscut la concursul „Chefi la cuţite“, Ionuţ Popa a avut o adolescenţă şi o tinereţe zbuciumate în ţară, luând decizia de a pleca în străinătate, pentru a nu ajunge la fel ca mulţi dintre prietenii săi care au avut probleme cu legea sau cu drogurile şi au ajuns în închisori.

A ajuns în Italia, unde avea să stea 17 ani. La început nu i-a fost uşor, a dormit în rulotă, n-avea bani să se întoarcă acasă, însă după un timp norocul i-a surâs, angajându-se la un hotel, dar lucra şi pe şantier, pentru a-şi rotunji veniturile.

Apoi a obţinut cetăţenia italiană şi a „păşit“ în bucătăria hotelului pentru mai mult decât să spele vasele, pentru că îi plăcea să gătească. A urmat înscriera la cursurile de la „Academia International School of Italian Cuisine“ din Lucca, a avut ocazia să întâlnească chefi cunoscuţi, de la care a furat meserie şi care i-au marcat evoluţia profesională.

În 2017, la concursul menţionat a venit tocmai din Scoţia, unde lucra atunci şi a impresionat cu o reţetă de Saint-Jacques marinat în şofran, pe o bază de mămăligă neagră şi cremă de cartofi violeţi cu varză roşie.

Se remarcase şi cei trei chefi din juriu doreau să-l aibă în echipă. Era credidat la câştigarea finalei,

dar n-a fost să fie şi s-a implicat apoi în tot felul de proiecte gastromice, „intrând“ în bucătării ale unor hoteluri sau restaurante cunoscute din Italia, Austria, Scoţia şi România.

Experienţa italiană i-a adus lui Chef Giovanni şi specializarea în îngheţate preparate din ingrediente din care puţini cred că se pot face. Ionuţ Popa spunea că, deşi e un produs de desert, îngheţata (nu cea dulce) este una întâlnită altfel în bucătăria mediteraneană.

„Noi, românii, nu concepem îngheţata decât ca un produs dulce, un desert. În bucătăria italiană,

unde este un cult pentru îngheţată, se foloseşte însă şi ca aperitiv ori garnitură la friptură de vită sau la peşte“.

De altfel, la un alt concurs difuzat de Antena 1, Chef Giovanni i-a surprins total pe cei trei juraţi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu şi Cătălin Scărlătescu cu îngheţata de... mici.

„În Italia, am avut într-un restaurant îngheţată cu trei tipuri de boabe de piper -roşu, verde şi negru, sau în alt loc se făcea în faţa clientului, pe loc, îngheţată de bere cu azot. Tot acolo, am gustat de la

cineva îngheţată de slănină, faimoasa Lardo di Colonata, cum îi spun ei sau îngheţată de ardei iuţi. Eu am făcut până acum îngheţată dulce din pâine cu cereale, îngheţată de usturoi şi îngheţată de mici“, spunea Chef Giovanni.