Animal furat de la rezervaţia de zimbri. Hoţii, somaţi să-l dea înapoi înainte de a fi făcuţi de râs public

Câţiva turişti veniţi în vizită la sediul Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ, o structură a Regiei Romsilva, care are în administrare o grădină zoologică şi care dezvoltă cu rezultate certe un proiect unic în ţară, cel de eliberare a zimbrului în mediul natural, şi-au dat în petic.

La plecare au furat un animăluţ care, deşi nu era trecut în

„inventarul“ Grădinii Zoologice Zimbrăria Dragoş Vodă, făcea parte integrantă din el. Conform reprezentanţilor grădinii zoologice, este vorba despre un motan, care a introdus într-o dubiţă marca Renault, de culoare gri.

Incidentul s-a petrecut luni, 15 februarie 2021. Pentru

recuperarea lui a fost postat şi un mesaj pe pagina de Facebook a parcului zoo.

„În data de 15 februarie 2021, ora 14:32 acest motănel a fost furat şi băgat într-o maşina de nişte turişti veniţi la Grădina Zoologică! Menţionăm că totul s-a văzut pe camerele de supraveghere ale Grădinii zoologice Dragos Voda! O dubă gri (Renault). Vă rugăm să îl aduceţi înapoi, astfel să nu fim nevoiţi să facem imaginile publice!“, se precizează în Postarea de pe Facebook.

„Motanul are 2 ani, Chiar nu se poate aşa, să vii în vizită şi apoi să furi. Pisoiul avea zgardă, deci cine-l vedea putea să-şi dea seama că este al cuiva, că nu este vreun exemplar fără stăpân. L-am crescut de mic, mai are un frate şi o am şi pe mama lor. Sunt o iubitoare a animalelor şi nu pot să concep o asemea faptă, să-ţi însuşeşti ceva ce nu-ţi aparţine“, a declarat Roxana Cojocariu, care, împreună cu soţul, administrează grădina zoologică de la sediul Administraţiei Parcului Natural Vânători Neamţ.

La momentul convorbirii telefonice de astăzi, angajata Romsilva se afla la Poliţia Târgu Neamţ, pentru a depune plângere penală în vederea identificării celor care dedat la o faptă josnică, sperând ca cercetările să se concretizeze în recuperarea lui Felix.

„Puneţi numărul de înmatriculare al maşinii!“

Şi cei care au văzut apelul de pe reţeaua de socializare au reacţionat: „Un frumos! Aduceţi-l înapoi lângă cei dragi!“, „Ce oameni tâmpiţi, că altfel nu pot fi numiţi. Dacă nu era de rasă şi era vreun pisoi chior şi slab, îl mai furau oare aşa rapid? Merită făcuţi de râs şi postaţi“, „Foarte urât! Aduceţi-l înapoi!“.

Iată şi altele: „Puneţi numărul de înmatriculare al maşinii! O să le treacă pofta de a mai fura orice!“,

„Prea delicaţi...prea respectuos! Şo pe ei... online, iar restul treaba organelor. Are destule articole sau litere Codul penal“, „Faceţi publică urgent filmarea, cu cât întârziaţi, cu atât va fi mai dificilă recuperarea lui... Plângere la poliţie, nu mai aşteptaţi... Doamne ce pisoi luxuriant!“.

La grădina zoologică menţionată pot fi văzute exemplare de zimbru, dar nu din cele care urmează a fi eliberate în codrii Neamţului, căprioare, cerbi carpatini, mufloni, cerbi lopătari, mistreţi, păsări etc.

Parcul zoo este unicat în ţară, deoarece este singurul aflat în mediul rural, departe de aglomeraţiile urbane, iar animalele au la dispoziţie spaţii foarte mari.

Pe 22 martie 2012, la Parcul Natural Vânători se consemna un eveniment în premieră pentr România. După ani de muncă, începea cea mai importantă etapă a proiectului de punere în libertate a zimbrului. La acea dată, un grup de cinci exemplare, trei masculi şi două femele, pleca în sălbăticie, dându-i-se drumul în codrii Neamţului.

Anii au trecut, iar eforturile echipei de implementare au fost răsplătite. Dacă la început se vorbea de un nucleu liber de 20-22 de animale, acum numărul zimbrilor liberi se apropie de 50. În cei aproape nouă ani de la demararea proiectului au fost noi puneri în libertate şi îmbucurător a fost faptul că viaţa în sălbăticie merge după regulile naturii.

Zimbrii şi-au mărit arealul şi ce este mai important, în libertate turma se măreşte. Pentru a se evita cosangvinizarea şi efectele ce decurg, repopularea în păduri s-a făcut cu animale aduse din Anglia, Irlanda, Scoţia, Elveţia şi din alte zone ale României.

