Ana are mere, dar nu oricum, ci pentru legendarii zimbri. Detaliile unui concurs mai puţin obişnuit

Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ, care are în derulare un ambiţios proiect de punere în libertate a legendarului mamifer. a lansat a VIII-a ediţie a concursului intitulat Ana are mere...pentru zimbri, unul adresat şcolarilor din judeţul Neamţ şi nu numai, competiţia urmând a se încheia pe data de 30 noiembrie.

Copiii sunt îndemnaţi să contribuie la hrana impunătoarelor animale prin colectarea şi donarea de fructe, legume sau cereale, toţi urmând să aibă acces gratuit la Centrul de vizitare al parcului natural, iar clasa care va strânge cea

mai mare cantitate va beneficia şi de un premiu special, constând în accesorii şcolare pentru toţi elevii.

„Implică-te, contribuţia ta e importantă!“, e îndemnul adresat de către iniţiatori, fiind pus la dispoziţie numărul de telefon0233/206.001. Scopul întrecerii e de a suplimenta hrana zimbrilor liberi (circa 50 de exemplare, care deja au fost eliberate în păduri, a celor de la ţarcul de aclimatizare (zonă în care animalele stau înainte de a fi eliberate) şi cele de la grădina zoo, cu aşa numitele „suculente“.

Adică mere, pere, cartofi, sfeclă furajeră, dovleci, ştiuleţi de porumb, boabele de grâu, orz, ovăz, secară şi altele asemenea care constituie un excelent supliment pentru a le asigura mamiferelor vitaminele necesare înainte de intrarea în sezonul rece şi a le întări pentru iarnă. Inginera Elena Curea, unul dintre membrii echipei de la Administraţia Parcului Natural Vânători Neamţ, povestea că ideea concursului s-a născut dintr-o „joacă“, cu câţiva ani în tmă şi a avut succes:

„Totul a început ca o joacă, în toamna anului 2013, când în ţarcul de aclimatizare a văzut lumina zilei un viţel de zimbru. Copiii de la şcolile din zonă s-au grăbit să vină să-l vadă şi s-au întrecut în a-i găsi un nume cât mai potrivit. Atunci am decis ca cei care vor aduce simbolic un măr pentru zimbrişor vor vizita gratuit zona Centrului de vizitare şi vor avea posibilitatea să lase la plecare o propunere de nume. Am botezat-o astfel pe Rozana (după Ozana lui Creangă) şi după două luni în care am primit sute de vizitatori, aveam colectată circa o tonă de furaje. Am decis să organizăm anual campania“.

Recordurile întrecerii

A doua ediţie de la Ana are mere pentru... zimbri, cea din 2014, s-a încheiat cu donaţii de patru tone, următoarea cu şase, în 2016 au fost implicate 15 unităţi de învăţămînt, prin intermediul a 48 de clase, care au strâns 4.545 kilograme, pentru ca în 2017, 13 şcoli, 12 din Neamţ şi Şcoala Gimnazială Bogdăneşti - Suceava, să adune 4.477kilograme.

Ediţia 2018 a fost una a recordurilor: cea mai mare cantitate colectată - 15,4 tone; cele mai multe unităţi implicate - 19 şi cei mai mulţi participanţi - peste 2.000 de elevi şi cadre didactice. În 2019, la campanie au luat parte 11 şcoli, care au donat 8.687 kilograme. Rămâne de văzut ce va fi la competiţia din acest an, un aspect ce va conta în derularea ei fiind condextul epidemiologic cauzat de epidemia de coronavirus.





În fiecare an, este organizat un concurs pentru găsirea unui nume puilor FOTO Facebook PNVN

O altă întrecere organizată de PNVN, devenită deja tradiţie în zonă şi la care participă elevi şi diverse

persoane din toată ţara, e cea pentru stabilirea unui nume pentru pui, deoarece nu-i puţin lucru să devii naşul de botez al zimbru. În 2020, echipa parcului a decis ca numele câştigător să fie Roborn, el fiind propus de Vasile Babota, din Rona de Sus, judeţul Maramureş, la ediţia a VIII-a.

Inginera Ciurea mai afirma că, de la debutul ineditei iniţiative, care-i intitulată „Se caută un nume pentru un zimbru“, principala regulă stabilită a fost ca numele să înceapă cu particula „RO“, indicativul ţării noastre:

„Mai bine de 200 de iubitori ai naturii ne-au trimis propunerile lor privind numele ce s-ar potrivi puiuţului fătat în acest an. Tuturor le suntem recunoscători pentru timpul acordat şi pentru fantezia de care au dat dovadă! Ne-am hotărât asupra numelui Roborn“.

Competiţia a început în 2013, de atunci fiind botezaţi 12 viţei de zimbru: şapte masculi - Românaşul,

Rovin, Robur, Romaşcan, Ronică, Rovan şi Roborn, plus cinci femele - Rozana, Rolline, Romi, Roltea şi Rovidenia. La ediţia de anul trecut, puiul şi-a găsit drept „naş“ un primar de peste Prut, Ruslan Vascan, edilul comunei Vatici, din raionul Orhei, care a propus numele Rovidenia, explicând că a fost inspirat de faptul că în apropierea sediului PNVN se află celebrul schit Vovidenia.

La Parcul Vânători se derulează un proiect de eliberare a mamiferelor în mediul natural, pe 22 martie 2012 consemnându-se un eveniment în premieră pentru România - primul grup de cinci exemplare, trei masculi şi două femele, plecând în sălbăticie, în codrii Neamţului, numărul lor fiind acum de circa 50.

Pentru a se evita cosangvinizarea şi efectele ce decurg din aceasta, repopularea în păduri se face cu animale aduse din Anglia, Irlanda, Scoţia, Elveţia şi din alte zone ale României.

