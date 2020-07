Proces de hărţuire pornit de un şef din Primăria Oradea împotriva unei foste colege. Curtea Constituţională, chemată să clarifice noţiunea „o stare de temere“

Procesul împotriva orădencei a fost pornit în urmă cu 2 ani de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea, după o reclamaţie făcută de un şef Serviciu din Primăria Oradea care susţinea că femeii „i s-a pus pata“ pe el într-atât încât nu doar că îl urmărea permanent la serviciu, îi trimitea sms-uri ori mailuri, ci şi-a luat apartament în blocul din faţa celui în care stă cu soţia, cu care apoi a ajuns chiar să se certe în public din această cauză.

"Ai scos scorpia?" Reclamantul, un şef Serviciu din Primăria Oradea, a depus plângerea penală în 2016 în care susţinea că e hărţuit de fosta lui colegă, concediată între timp, încă din 2008, fără însă ca cineva din conducerea Primăriei să fi luat o măsură clară împotriva ei. În 2008, zicea el în plângere, colega ei ar fi "dezvoltat sentimente de dragoste", pentru el, însă fără ca, se jura el, fără să-i fi dat apă la moară ori atenţie măcar. A început să-i scrie şi să-i dedice poezii, să-l urmărească pe coridoarele instituţiei, să intre de mai multe ori în biroul lui, până când, în 2012, văzând că nu se opreşte, şi-a informat superiorii. În ancheta administrativă care a urmat, şefa femeii i-a "percheziţionat" acesteia biroul, găsind bibliorafturi întregi cu poezii şi texte de dragoste, iar în calculatorul de serviciu chiar şi unele texte în care fusese menţionat numele lui. Cert este că, în urma anchetei, funcţionara şi-a luat angajament în scris că-i dă pace bărbatului, singura măsură luată a fost să fie mutată la un alt birou, într-o altă clădire a Primăriei. Doar că nu s-ar fi ţinut de cuvânt motiv pentru care, pe 20 noiembrie 2014, bărbatul a depus la Poliţia municipiului o plângere penală împotriva ei, pe care poliţiştii n-au prea băgat-o în seamă, fiind clasată, iar doi ani mai târziu, încă una. Femeia continua să-l urmărească, spunea el, mutându-se într-un apartament situat la 200 de metri locuinţa în care stă cu familia, plimbându-se în fiecare seară pe aleile din faţa şi din spatele blocului, urmărindu-i copiii şi soţia, căreia a început să-i trimită mesaje obscene, blesteme şi injurii. "Au fost situaţii în care ieşeam în oraş, iar inculpata îmi trimitea mesaj: <ai scos scorpia la restaurant>", a exemplificat bărbatul. . Procesul Trimisă în judecată, orădeanca a recunoscut în faţa instanţei că şi-a urmărit fostul coleg, susţinând, însă, că nu a avut niciodată intenţia să îi facă vreun rău, lui sau familiei sale, ci doar să „afle adevărul”, respectiv de ce acesta i-a interzis să ia legătura cu el şi de ce are o atitudine intolerantă faţă de ea: el i-ar fi făcut avansuri, a şi sărutat-o, iar în momentul în care a vrut să facă sex cu ea, l-a respins, motiv pentru care a vrut să se răzbune. Orădeanca a admis şi faptul că i-a trimis nenumărate mesaje şi scrisori prin poşta electronică însă doar ca să lămurească lucrurile între ei, să-l facă să înceteze cu denigrările, să-i explice trăirile sale, precum şi faptul că toate întâlnirile lor au fost întâmplătoare. Instanţa a considerat, însă, că apărarea femeii nu stă în picioare. "Inculpata avea mai multe ocazii de a se întâlni cu persoana vătămată şi de a avea această discuţie, mai mult de atât inculpata nu trebuia să îl urmărească noaptea şi să stea noaptea în faţa blocului acestuia, în condiţiile în care acesta era sus în apartament şi nu avea în aceste condiţii cum să vorbească cu el. Inculpata, de asemenea, avea posibilitatea să îl sune, sau să îi trimită sms sau e-mail cu conţinutul arătat de aceasta respectiv de a-i solicita să nu o denigreze şi să îl liniştească că nu a divulgat conversaţiile avute între patru ochi, însă inculpata a avut o atitudine opusă, îl urmărea pe persoana vătămată şi familia acestuia, trimitea mesaje şi mailuri atât persoanei vătămate cât şi soţiei acestuia cu conţinut jignitor, injurii, blesteme", se arată în hotărârea judecătorească pronunţată pe 20 decembrie anul trecut, prin care orădeanca a fost condamnată la o amendă penală în valoare de 2000 lei. Legaţi "energetic" Potrivit soluţiei, în mailurile şi scrisorile lungi trimise funcţionarului, femeia susţinea că "este determinată de sentimentele pure pe care le nutreşte faţă de persoana vătămată, care – energetic – a „legat-o” de el, forţând-o astfel să îi apară în cale pur întâmplător". "Deşi singură recunoaşte în mesaje şi în declaraţiile date că bărbatul nu-i răspunde şi nu şi-au vorbit de 5 ani, aceasta a trimis mesaje tip SMS frecvente – respectiv 2-3 pe zi, zile la rând, unele la ore târzii din noapte sau dis de dimineaţă şi de asemenea e-mail-uri lungi (8, 10 pagini) cu reproşuri şi insulte, pe tot pe parcursul anului 2016. În aceste mesaje încearcă să-l facă să recunoască că sunt „suflete pereche” sau că el a determinat, la nivel energetic, starea ei de îndrăgostire. Îi denigrează soţia numind-o în mod repetat „bestie”, „scorpie” (a insultat-o pe aceasta prin mesaje directe şi i-a trimis mail-uri şi înscrisuri prin poştă). În unele mesaje îi povesteşte persoanei vătămate ce a visat în unele nopţi, iar cu privire la întâlnirile de pe stradă sau de la locul de muncă, îi relatează în scris că le apreciază ca întâmplătoare ori coincidenţe, însă multe le explică prin faptul că a fost determinată de starea ei generată de „semnalele” pe care le percepe ca venind din partea lui şi care o fac să iasă din casă ca să ajungă în calea acestuia", se scrie în hotărârea instanţei. Judecătorii i-a atras atenţia femeii că şi dacă bărbatul a încercat s-o seducă, "acest aspect, şi dacă ar fi fost real, nu o îndreptăţeşte pe inculpată să îl urmăreacă şi să îl bombardeze cu mesaje pe persoana vătămată. Este mai mult decât evident că inculpata nutreşte unele sentimente de dragoste faţă de persoana vătămată, sentimente care nu au fost împărtăşite de către persoana vătămată". La plată Judecătoria Oradea a admis şi pretenţiile civile formulate de funcţionar, apreciind că "sunt în bună parte justificate". "Este incontestabil faptul ca partea civilă a suferit psihic în urma activităţii infracţionale a inculpat ei şi astfel este evident că i s-a cauzat un prejudiciu moral", se precizează în hotărâre, în care se descrie cum, din pricina femeii, funcţionarul a trebuit să-şi reorganizeze întreaga activitate, ca să evite orice contact cu ea, a evitat activităţile comune ale instituţiei, chefurile organizate. "Se simţea că familia sa nu este în siguranţă, astfel că au fost în premanenţă copii săi însoţiţi de un adult, întrucât nu avea de unde să ştie ce atitudine va avea inculpata", spune instanţa, care a obligat-o pe orădeancă să plătească daune morale în valoare de 2000 euro, dar şi 5.603,23 lei onorariul avocatului angajat de bărbat. Verdictul a fost atacat, însă, de femeie, iar procesul s-a mutat la Curtea de Apel Oradea unde avocatul ei a cerut, acum, sesizarea Curţii Constituţionale cu o dilemă: cum pot organele de anchetă ori instanţa să stabilească "starea de temere" a unei persoane care reclamă fapta de hărţuire? În opinia avocatului, noţiunea e neclară şi lasă loc la abuzuri, cum ar fi şi cazul clientei lui. Cererea de sesizare, înaintată Curţii de Apel Oradea, a fost admisă pe 23 iulie, instanţa solicitând Curţii Constituţionale să analizeze dacă noţiunile "stare de temere" respectiv "temere", "îndeplinesc exigenţele de constituţionalitate sub aspectul standardelor de claritatea şi predictibilitatea legii, invocându-se încălcarea dispoziţiilor art. 1 din Constituţie.

O iubire platonică

Ce spune "inculpata" despre toate acuzele care i se aduc? "În instanţă, toate acţiunile mele de apărare au fost întoarse şi folosite împotriva mea, ca şi cum eu n-am niciun drept. Din această cauză a depus avocatul meu cerere la Curtea Constituţională, din cauza abuzurilor şi plângerilor lui neîntemeiate că s-ar teme de mine", a explicat orădeanca, pentru Adevărul.

Ea susţine că sentimentele pe care le-a avut pentru bărbatul care a reclamat-o au fost platonice. "Din această cauză i-am dedicat atât de multe poezii, dintre care unele i le-am şi oferit în anii 2010 – 2011, în scop de încurajare, nu de a-l determina să-şi părăsească familia! El s-a folosit de acele poezii ca să pretindă că aş avea ceva cu el. Eu nu l-am hărţuit şi nu-l doresc. Esenţa conflictului nu au fost aşa-zisele sentimente, despre care se poate deduce că au existat doar din poeziile acelea, ci dialogurile în care el mi-a dezvăluit informaţii intime din familia lui", spune ea, pretinzând că toate afirmaţiile bărbatului sunt false, iar victima, în toată această poveste este, de fapt, ea.

"Am vrut să recunoască, asta, pentru că numai el ştia că nu m-a interesat niciodată o relaţie sexuală cu el. Însă a ascuns adevărul şi a condus tot acest scandal într-o direcţie falsă, discreditându-mă. Din cauză că soţul meu credea că am avut relaţii sexuale cu el, mi-am pierdut familia şi locuinţa din zona rezidenţială Sânmartin. Am ajuns să locuiesc în chirie, la locul de muncă am fost umilită, denigrată şi acuzată pe nedrept, concediată în mod josnic, aproape că am fost închisă cu forţa la nebuni, pe baza probelor false, iar acum sunt judecată şi pusă să plătesc că l-am hărţuit. Din imaginea mea publică a fost compromisă şi sunt obligată să suport zilnic umilinţa unor acuzaţii nedrepte, generate de minciunile răspândite în judeţ de acest om", mai declară orădeanca.

Procesul în caz va continua în toamnă la Curtea de Apel Oradea când, zice femeia, instanţa a acceptat să audieze şi martorii pe care i-a propus în apărare. "Pentru prima dată, cred că cineva vrea să audă şi varianta mea", susţine ea.