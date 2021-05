Primul român cu tatuaj „Covid-19”. Un tânăr din Oradea şi l-a făcut chiar pe braţul unde apoi a fost vaccinat

Un tânăr din Oradea face furori pe internet cu tatuajul să de tip „Covid-19”, o premieră pentru ţara noastră. El spune că scopul tatuajului este să-i amintească de pandemia prin care încă trece omenirea, declarându-se în acelaşi timp pentru vaccinarea populaţiei. De altfel, tânărul s-a şi vaccinat în urmă cu câteva zile.

„L-am făcut cu o lună în urmă, când m-am hotărât că mă voi vaccina (n.r. - anti-virusului SARS-CoV-2). Este un tatuaj permanent, pentru că am trăit cu toţii într-o perioadă grea, nimicitoare şi pentru oameni şi pentru economie. Am supravieţuit şi m-am vaccinat. Am vrut să am o amintire...", se destăinuie spune Oliver Trif, care lucrează într-un salon din Oradea, pentru ebihoreanul.ro.

De altfel, Oly, cum îl ştiu prietenii, mai are pe corp alte 50 de tatuaje, majoritatea cu însemnătate deosebită, inclusiv tatuaje făcute în amintirea mamei lui, care s-a stins din viaţă în urmă cu 10 ani.

Joi, orădeanul s-a dus să primească prima doză de vaccin Pfizer la centrul deschis în parcarea de la mall-ul ERA Park. Medicii şi asistentele de acolo au fost surprinşi când Oly şi-a descoperit braţul pentru a primi serul anti-Covid. „Au venit vreo 15 persoane şi m-au pozat”, spune el.

Orădeanul a primit apoi doza de ser Pfizer, injecţia fiindu-i făcută chiar lângă noul tatuaj. Tânărul a mai spus şi că i se pare mai interesant să ai „Covid-19” pe braţ decât în organism.

