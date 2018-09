Hrănirea porumbeilor şi a pisicilor a fost interzisă oficial la Oradea. Ce amenzi riscă cetăţenii care nu se conformează

Aşa numitul regulament care priveşte întreţinerea şi administrarea spaţiilor verzi din oraş respectiv măsuri de protecţia mediului prevede că „se interzice persoanelor fizice şi juridice să hrănească animale fără stăpân pe domeniul public al municipiului Oradea (de exemplu pisici sau porumbei”.

Nerespectarea prevederilor se pedepseşte cu amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.000 de lei pentru persoane fizice şi între 1.500 şi 2.500 de lei pentru persoane juridice, cu posibilitatea de „a achita jumătate din minimul amenzii prevăzute în termen de cel mult 48 de ore de la data comunicării procesului-verbal, agentul constatator fiind obligat să facă această menţiune expresă în procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiei”.

Organizaţiile de protecţia animalelor se opun vehement acestei hotărâri. "Este o decizie aberantă ! Criminală chiar. Încalcă o lege naţională care spune că nehrănirea animalelor care depind de om este o infracţiune. Plus că este o decizie care îndeamnă la ucidere, voalat. Pentru abandon nu se dau amenzi, deşi suntem ţara cu cele mai multe animale abandonate", spune Ana Chiperi, preşedinta asociaţiei pentru protecţia animalelor Happy Dogs and Other Animals (AHDOA)

Primarul Ilie Blojan, iniţiatorul proiectului, susţine însă că restricţii similare se aplică în toate oraşele europene. "Este o regulă care se regăseşte în toate regulamentele autorităţilor publice. Se regăseşte inclusiv în regulamentele din Capitală", a declarat Bolojan, arătând că interdicţia se aplică doar pe domeniul public. „Animalele pot fi hrănite oriunde pe domeniul privat”, a spus edilul.

Acelaşi regulament prevede ca orădenii „să nu folosească spaţiile verzi pentru grădini de zarzavat”, să nu amenajeze parcări, să nu abandoneze, staţioneze, parcheze sau să repare vehicule de orice fel în parcuri, scuaruri şi zone verzi”, în caz contrar fiind pasibili de amendă între 500 şi 1.000 de lei (ersoanele fizice) şi între 1.000 şi 2.500 de lei (persoanele juridice).

Tot în Oradea, se interzice spălarea covoarelor, maşinilor sau a altor obiecte pe partea carosabilă, pe trotuare, în parcuri, pe malurile apelor şi în alte locuri care nu sunt amenajate în acest sens; efectuarea reparaţiilor la autovehicule, reparaţii care produc disconfortul cetăţenilor” sau „amplasarea de rastele sau improvizaţii pentru uscarea rufelor pe domeniul public”, amenzile cifrându-se în acest caz, la fel ca pentru hrănirea animalelor fără stăpân, cu amendă cuprinsă între 1.000 şi 2.000 de lei pentru persoane fizice şi între 1.500 şi 2.500 de lei, cele juridice.