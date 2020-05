Cazul Pelican, o escrocherie de film hollywoodian. Protagonişti, un fals avocat şi fondatorul unui spital privat

Pe bucureştean îl cheamă Marian Traian Toderaşcu Bălan, dar se prezintă Traian Toderaşcu, nume identic cu al unui avocat membru al Baroului Bucureşti, iar procesul are ca punct de pornire vara anului 2015.

La vremea respectivă, medicul orădean Ovidiu Gogu Cacuci căuta investitori pentru finalizarea unui proiect demarat în Cluj, un nou spital privat, pentru ridicarea căruia compania în care e fondator, Pelican Impex, cheltuise deja peste 10 milioane euro, dar care a rămas neterminat întrucât băncile au refuzat să-l mai finanţeze.

Salvator cu „comision“

Cacuci a apelat, atunci la cunoştinţe să depună şi ei diligenţe pentru găsirea unui investitor, iar unul dintre ei i l-a recomandat pe Toderaşcu Bălan, pe care-l ştia drept avocat şi consultant al mai multor companii bancare. Toderaşcu şi Cacuci s-au şi întâlnit, în mai multe rânduri, în Capitală, iar bărbatul i-a promis obţinerea unei finanţări de 20 milioane euro de la Banca de Investiţii Morgan Stanley din New York.

Pentru asta, însă, Toderaşcu Bălan i-a cerut să încheie un "consulting agreement", adică acord de consultanţă, care prevedea că va primi un "comision de succes" de 135.000 euro din valoarea creditului, din care 25.000 euro în avans, înainte de semnarea contractului de finanţare.

Cacuci a şi semnat actul, iar după două zile firma orădeană a şi virat în contul bucureşteanului avansul, care a retras imediat banii. Pe 14 octombrie, Toderaşcu Bălan i-a pus în faţă un nou document, "Loan agreement", adică un acord de împrumut cu Banca de Investiţii Morgan Stanley din New York în condiţii mai mult decât avantajoase: rambursarea în 10 ani cu o perioadă de graţie de 2 ani şi cu o dobândă generoasă, de 3,2% pe an.

E „ţeapă“

Cacuci l-a semnat şi pe acesta, însă a doua zi, revenit la Oradea, a căutat datele de contact ale reprezentanţilor companiei americane, solicitându-le confirmarea acordului de împrumut. Răspunsul a fost, însă, negativ: actul era contrafăcut, semnăturile din dreptul numelor a doi vicepreşedinţi fiind false, iar datele băncii copiate de pe site-ul băncii.

Cum era de aşteptat, Toderaşcu nu a mai fost de găsit, motiv pentru care, în decembrie 2015, firma orădeană Pelican Impex a denunţat înşelăciunea la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Oradea. Ancheta în caz s-a prelungit aproape trei ani, în mare măsură din cauza bucureşteanului care a încercat s-o tărăgăneze. Chemat la Oradea ca să vorbească despre escrocheria "Pelican", bucureşteanul a refuzat, la fel cum a refuzat să returneze şi cei 25.000 euro pe care i-a băgat în buzunar.

Escroc cu antecedente

Potrivit rechizitoriului întocmit de procurori pentru infracţiuni de înşelăciune, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi exercitarea fără drept a unei profesii, Toderaşcu-Bălan, un ofiţer rezervist condamnat în trecut, tot pentru înşelăciuni, nu a reuşit să dovedească nici măcar faptul că e avocat.

Bărbatul a depus la dosar documente din care rezultă că este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Universităţii din Bucureşti, licenţiat în ştiinţe juridice, explicând că s-a înscris în octombrie 2004 în controversatul Barou Constituţional condus de hunedoreanul Pompiliu Bota, care funcţiona în paralel cu organizaţia oficială a avocaţilor şi, culmea, purta aceeaşi denumire - Uniunea Naţională a Barourilor din România - tocmai pentru a fi greu de diferenţiat.

Aşa a obţinut calitatea de avocat, a susţinut bucureşteanul. Solicitaţi de procurorii orădeni să trimită dosarul profesional al lui Toderaşcu-Bălan, reprezentanţii UNBR-Bota au refuzat, răspunzând doar că bărbatul e avocat cu drepturi de a pleda la judecătorii, tribunale şi curţi de apel. De cealaltă parte, reprezentanţii organizaţiei oficiale a avocaţilor, UNBR, au transmis că Toderaşcu Bălan nu figurează înscris în tabloul avocaţilor al vreunui barou component al UNBR, nu are calitatea de avocat şi nu poate exercita în mod legal profesia de avocat.

Nu-i avocat, dar nu-i penal

Procesul bucureşteanului a început la Judecătoria Oradea, unde a şi fost condamnat, în luna martie, la 4 ani de detenţie pentru înşelăciune şi fals în înscrisuri sub semnătură privată plus returnarea celor 25.000 euro încasaţi prin fraudă, pagubă care va fi greu recuperată în condiţiile în care bărbatul nu are proprietăţi pe numele său. Instanţa, care a motivat abia acum soluţia, l-a achitat pe Toderaşcu Bălan pentru faptul că se dădea drept avocat, invocând că nu a comis fapta cu vinovăţia prevăzută de lege.

Judecătorul a explicat faptul că, într-adevăr, bucureşteanul s-a folosit de similitudinea numelui şi profesiei cu cele ale unui veritabil avocat din Baroul Bucureşti însă, în acest caz, nu a acordat asistenţă juridică specifică profesiei de avocat. "Activitatea avocatului se realizează şi prin consultaţii şi cereri cu caracter juridic, asistenţă şi reprezentare juridică şi redactarea de acte juridice", a arătat judecătorul, iar în acest caz, "inculpatul a încheiat un acord de consultare cu scopul pretins de a găsi o instituţie financiar-bancară" , iar pentru acesta "nu a întocmit contract de avocat, delegaţie sau mandat de reprezentare şi nu a eliberat chitanţă". Escroc până la capăt Legat de faptele pentru care a dispus condamnarea la închisoare a bărbatului, judecătorul a arătat că Toderaşcu Bălan "a acţionat cu intenţie directă, calificată prin scopul obţinerii pentru sine, în mod fraudulos, a unor foloase materiale, intenţia infracţională fiind neîndoielnică şi evidenţiată de împrejurările în care au fost comise faptele, modul şi condiţiile de acţiune a inculpatului, respectiv manoperele dolosive utilizate şi conduita manifestată pentru a obţine încrederea persoanei vătămate". Magistratul i-a reproşat bărbatului că, în loc să-şi recunoască faptele şi să încerce să le îndrepte, a vrut să păcălească până şi şi instanţa. Iniţial, Toderaşcu - Bălan a pretins că vrea să achite prejudiciul, cerând o păsuire de câteva luni, după care nu s-a prezentat la proces. "Nu a mai făcut vreun demers de acoperire, nici măcar parţială, a prejudiciului material cauzat, formulând, în continuare, cereri de amânare a cauzei, sub diverse pretexte, determinând tergiversarea soluţionării acesteia", se arată în soluţie. Hotărârea judecătorească nu e, încă, definitivă, fiind atacată deja, cu apel, verdictul final urmând să fie pronunţat de Curtea de Apel Oradea.

În loc de spital, hotel

În lipsa finanţării, spitalul din Cluj al companiei orădene Pelican Impex nu s-a mai finalizat. Construcţia spitalului, începută în 2011 şi evaluată ca şi investiţie la circa 50 milioane de euro, a fost întreruptă după finalizarea structurii clădirii, la începutul anului 2013.

Antreprenorul, compania maghiară Kesz, a încercat să găsească investitori alături de patronii orădeni ai spitalului, însă cum nu a reuşit, a încercat să vândă imobilul pentru ca, în final, să-l finalizeze şi să-l transforme într-o uriaşă clădire de birouri.

Inaugurarea clădirii Hexagon Offices & Apartments, prima a grupului Kesz în România, a avut loc primăvara trecută, pe 23 mai 2019. Are opt etaje şi o suprafaţă de închiriat de 21.600 mp. Imobilul include şi spaţii comerciale, un centru de conferinţe, o cafenea, un restaurant şi un centru fitness.