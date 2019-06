VIDEO Protest inedit cu copii în cărucioare la Primăria Iaşi. Motivul: „Vrem egalitate, nu proximitate“

Părinţii sunt supăraţi că la doar câteva zile după ce s-au terminat înscrierile la creşe pentru anul 2019-2020, conducerea Primăriei Municipiului Iaşi a schimbat modalitatea de departajare adăugând un nou criteriu - cel al proximităţii, notează Ziarul de Iaşi. În urma acestei decizii, cei care locuiesc în cartiere în care nu există creşe nu vor avea unde să-şi ducă copiii din toamnă, când mulţi sperau să se poată întoarce la muncă.

Mai mult, peste 600 de copii vor fi oricum excluşi din creşe pentru că, deşi numărul celor înscrişi se ridică la aproximativ 900, cele 11 creşe existente în municipiu pot să mai primească doar 300 de copii, restul locurilor fiind ocupate de cei care au început să frecventeze locul din anii precedenţi. Părinţii cer totuşi ca repartiţia acestora să se facă în mod echitabil şi să nu aibă de suferit din cauza faptului că nu s-a întâmplat să trăiască într-un cartier unde există o creşă.

„Anul acesta s-au făcut înscrieri între 15-17 mai pentru anul 2019-2020 la creşă. În luna aprilie s-au afişat pe site-ul Direcţiei Creşe Iaşi toate actele şi criteriile de departajare. În data de 20 mai apare o nouă decizie, un nou criteriu în care cei care se află în proximitatea creşei primesc 10 puncte în plus. Eu locuiesc în Dacia, aici nu sunt creşe, au fost desfiinţate, şi am depus dosarul de înscriere la Creşa nr. 9 din Alexandru cel Bun. Bineînţeles că nu mă aflu în proximitatea creşei ca să adun puncte. Sunt proprietar pe apartament, nu avem datorii şi nici amenzi. Am adunat 18 puncte. Suntem pe lista de aşteptare. Ce facem acum? Mă las de serviciu ca să stau cu copilul acasă? Mă apuc de cerşit ca să avem ce mânca? Bunica are tumoare pe creier, operată şi a recidivat cu pareza pe partea dreaptă şi bunicul are demenţă“, a spus Oana G., mamă a unui copil, pentru sursa citată.

Părinţii s-au mobilizat timp de mai multe zile pe reţelele de socializare, iar în cele din urmă şi-au exprimat nemulţumirea în stradă. Aceştia au venit cu mesaje precum „Vrem egalitate, nu proximitate!”, „Vrem creşă în cartier”, „Dacă Grindeanu a putut retrage OUG 13 şi dumneavoastră puteţi retrage Dispoziţia 1217, domnule primar”.

Primarul ieşean a spus că va încerca să rezolve problema părinţilor şi că se va mai gândi la cum vor fi făcute listele de înscriere.

