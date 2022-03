Unicul festival dedicat în exclusivitate filmului românesc a avut primul eveniment în afara ţării. Producţia care a rulat în Italia

Serile Filmului Românesc (SFR), unicul festival dedicat în exclusivitate cinematografiei româneşti, a ajuns pentru prima dată în afara României, la Montecatini Terme, Italia, în cadrul evenimentului Annunciazione & Infinito, organizat la Terme Tettuccio.

Vineri, 25 martie 2022, pe marele ecran din Piazza Domenico Giusti a rulat documentarul „Constantin Brâncuşi. Coloana sau lecţia despre infinit“, regizat de profesorul Laurenţiu Damian. O proiecţie specială, cu subtitrare în limba italiană, dedicată comunităţii de români din Montecatini Terme, în prezenţa invitaţilor din lumea filmului, bisericii, arhitecturii, alături de reprezentanţi ai autorităţilor locale (Luca Baroncini, primarul municipiului Montecatini Terme; S. E. Mons. Roberto Filippini, episcopul diecezei Pisa; pr. Trandafir Ioan Bobîrnea, decanul Diecezei Ortodoxe Române în Italia; Edmond Neagoe, ministru-consul la Consulatul General al României la Bologna, Ileana Popovici - actriţă).

Accesul a fost liber pentru toţi cei care au vrut să descopere universalitatea operei lui Constantin Brâncuşi, apreciată în întreaga lume.

„Un artist universal, Constantin Brâncuşi, ne-a adunat în această seară să-l cunoaştem mai bine, să le aducem un strop de speranţă dragilor noştri români şi să nu uităm niciodată că suntem români, că avem adevărate valori naţionale şi universale (...) Prin film, muzică, teatru putem fi mult mai aproape şi să nu ne uităm niciodată rădăcinile”, a spus Andrei Giurgia, director SFR.

„Sunt foarte bucuroasă că am fost jurnalistă pentru Televiziunea Română, pentru mai mult de 20 de ani, pentru festivalul de la Sanremo, festivalul muzicii italiene. Am cunoscut mulţi artişti. În fiecare an aduceam discuri, documente, reportaje, interviuri, pentru a face cunoscut italienilor că avem o cultură, avem o bogăţie şi pentru a arăta că şi ei pot învăţa de la noi (...) Prin promovarea culturii dorim să ne facem cunoscuţi poporului italian şi prin lucruri bune, iniţiative culturale şi prin parohiile care primesc românii în Italia”, a spus actriţa Ileana Popovici.

Actriţa Ileana Popovici şi Andrei Giurgia - director SFR FOTO Alina Batcu

Cu dor de casă, în faţa marelui ecran

În faţa marelui ecran s-au aşezat români care s-au stabilit în Italia, cu dor de acasă, oficialităţi italiene şi invitaţi speciali. În deschiderea proiecţiei, regizorul Laurenţiu Damian le-a transmis, printr-un material video, un mesaj tuturor cinefililor prezenţi la eveniment.

„Aduc un omagiu unui mare actor, unui mare om de stat - Ion Caramitru, pentru că, datorită lui, s-au început acele lucrări de restaurare a Coloanei. Întreaga operă a lui Brâncuşi stă sub semnul unor lecţii de tradiţie, lecţii de omenie, lecţii de vis şi lecţii de speranţă. Deci nu-mi rămâne decât să vă spun o vizionare plăcută şi să vă mulţumesc că sunteţi la această oră în sală şi veţi urmări, sper, un documentar care să vă facă plăcere. Vă mulţumesc!” - a transmis regizorul Laurenţiu Damian, preşedintele Uniunii Cineaştilor din România (UCIN).

„E un oraş care aduce bine. Este o zi importantă, pentru că celebrează o prietenie între comunitatea din Montecatini şi cea din România. Între oameni. E unitate umană. Am trecut prin lucruri atât de grele. A fost pandemie, acum război, iar oamenii aceştia care au organizat acest eveniment aduc aici pace”, a spus Luca Baroncini, primarul oraşului Montecatini Terme.

FOTO Alina Batcu





Coloana fără sfârşit şi aprecierea fără graniţe

Proiecţia filmului lui Brâncuşi nu a fost întâmplătoare, arhitectura bisericii din Montecatini Terme este inspirată şi din Coloana fără sfârşit a marelui artist.





Oreste Ruggiero, unul dintre cei mai cunoscuţi arhitecţi italieni, cu o legătură aparte cu România, a făcut proiectul de extindere a unei clădiri care era folosită ca depozit comercial, transformând-o într-o biserică pentru cultul creştin ortodox român din Montecatini Terme.

„M-a fascinat şi povestea lui Constantin Brâncuşi, aprofundând gândirea sa filosofică şi mistică, ca şi atunci când am investigat relaţia lui pariziană cu Amedeo Modigliani, la fel de celebru, care exprimă dialogul creator cu Brâncuşi atat în sculpturile sale cât şi în opera sa picturală. Această relaţie şi ceea ce s-a realizat de pe urma ei este un exemplu foarte actual într-o lume globală în care, chiar şi în lumea artei şi a culturii, nu există solidaritate, respect şi reciprocitate intelectuală. Povestea celor doi artişti, dar şi a unităţii artelor de la începutul anilor 1900, ar trebui să devină exemple în această epoca a antagonismelor şi egoismului”, mărturiseşte arhitectul Oreste Ruggiero.

În cadrul evenimentului a avut loc donaţia oficială a lucrărilor inspirate din Coloana fără sfârşit a marelui artist român şi realizate special pentru Biserica Ortodoxă „Sfânta Muceniţă Pelaghia” din Montecatini Terme.

FOTO Alina Batcu

„Încercarea mea de a găsi o zonă potrivită în municipiile în imprejurimile localităţii în care părintele Matei înfiinţare cu curaj şi mult spirit o biserică într-un depozit de artizanat închiriat, în ciuda multor promisiuni şi laude pentru iniţiativă, nu s-a găsit nici o soluţie concretă. Atunci părintele Matei, dând dovadă de mare putere şi credinţă în ceva ce este mai presus de el şi de noi toţi, dar şi de încredere în credincioşii săi, m-a pus în faţa noutăţii: cumpărase spaţiul închiriat şi intenţiona să il transforme, funcţional şi estetic, într-o adevărată Biserică în slujba comunităţii ortodoxe române din zonă”, a completat arhitectul.

Odată finalizate lucrările de construcţie, se poate observa cum silueta Coloanei infinitului a lui Brâncuşi individualizează pereţii exteriori ai bisericii din regiunea Toscana.

„Am emoţii pentru că suntem din nou împreună. Suntem toţi împreună pentru acest frumos eveniment cultural şi un lucru care va merge mai departe în cursul lunilor viitoare”, a subliniat părintele Matei-Ioan Tulan, paroh la „Sfânta Muceniţă Pelaghia” din Montecatini Terme, în deschiderea evenimentului Annunciazione & Infinito.

Evenimentul Annunciazione & Infinito, organizat în inima oraşului Montecatini Terme, a adunat în acelaşi loc reprezentanţi ai Bisericii Ortodoxe şi ai Bisericii Catolice.

„E foarte frumos că în această zi, în care sărbătorim Buna Vestire şi în care Papa Francisc ne-a îndemnat pe toţi la pace, suntem şi noi reuniţi. Fiecare dintre noi face parte din acest infinit pe care Dumnezeu l-a creat” - a arătat S. E. Mons. Roberto Filippini, episcopul Diecezei Pisa.

„Am venit aici ca să-l felicit pe părintele Tulan Matei-Ioan pentru tot ce a făcut. În această zi specială pentru noi toţi, acest eveniment special, care ne aduce aminte că avem un salvator care ne adună, ne pune împreună: dascăli, preoţi, artişti, oameni de cultură şi de artă, copii. Un salvator care ne face să ne gândim bine care este direcţia noastră. Evenimentul de astăzi asta face. Pentru asta îi mulţumim părintelui Tulan Matei-Ioan. Un salvator care ne conduce într-o viaţă mai bună” - a afirmat pr. Trandafir Ioan Bobîrnea, Decanul Diecezei Ortodoxe Române în Italia.

Proiectul a fost dedicat Bisericii Ortodoxe „Santa Pelagia Martire”, fiind un omagiu adus Bunei Vestiri, care în Toscana capătă o înaltă valoare simbolică, referindu-se şi la un nou început.

