Un ieşean este la a şasea zi de post fără apă: „Trebuia să fiu mort deja“ VIDEO

Cezar Elisei, ieşeanul care în vara anului trecut a mers pe jos, de la Iaşi la Constanţa, fără să mănânce, a început o nouă provocare.

Acesta a început o perioadă de „post terapeutic fără apă“, dar nu înainte de a ţine un post de 40 de zile doar cu apă. El a ajuns acum la a şasea zi de post fără apă şi spune că începe să se simtă din ce în ce mai bine.

”Am pornit de la ideea că odată ce am făcut postul cu apă, ar trebui să trag nişte concluzii şi în ceea ce priveşte postul fără apă. Am ajuns la concluzia că nimeni nu ar trebui să intre în post fără apă dacă nu a făcut mai întâi post doar cu apă, pentru că sunt multe acumulări în colon şi posibilitatea de intoxicare până la deces este foarte mare. Vă recomand foarte serios să nu începeţi niciodată un post fără apă dacă nu aţi făcut mai întâi unui cu apă. Nu este o stare uşoară. Citeam că senzaţia de sete este cea mai tulburătoare şi mai aprigă senzaţie pe care o poate avea un om. Nu există o senzaţie mai intensă pe care ne-o poate da corpul”, spune Cezar Elisei.

Cezar declară că, în ciuda faptului că medicina zice că ar fi trebuit să fie deja mort, nu i s-a întâmplat nimic grav până acum şi simte că poate merge mai departe.

”Limba mi-a fost acoperită de un mucus alb, ceea ce înseamnă că am probleme cu colonul. Aceeaşi problemă am avut-o şi în timpul postului cu apă. În corp se întâmplă lucruri minunate în timpul postului. Conform ştiinţei, astăzi, în ziua a şasea, ar trebui să fiu mort din cauza deshidratării.

Într-adevăr am gura uscată, dar astăzi voi ieşi afară să mă hidratez prin aer. Medicina nu prea are dreptate, nu mi s-a închis niciun organ din corp, aşa cum spun ei. Să ştiţi că mă simt bine, nu mi s-a închis nimic şi sunt convins că pot merge mai departe.

În corp nu mă doare nimic şi simt că mai am de eliminat aceste probleme din colon. Câteodată apare senzaţia de sufocare, pe care o rezolv cu o gură de aer. Nu am ameţeli, nu am greaţă, muncesc în continuare la birou. Am reuşit să muncesc corespunzător până acum. Trebuie să evităm mirosurile şi imaginile cu apă sau alte băuturi, pentru că imediat, în mintea noastră se întâmplă ceva”, a mai spus ieşeanul.

Cezar Elisei spune că nu recomandă niciunui om cu o dietă standard să intre într-un astfel de post, pentru că s-ar putea ajunge la comă sau chiar la deces. De asemenea, el îşi controlează zilnic fiecare modificare din organism prin analize medicale, pentru a nu ajunge la situaţii extreme, cărora să nu le poată face faţă.

