Secretele bucătăriei spaniole prind contur în dealul Copoului. „Ingredientul nostru magic este «El amor»“

Printre miile de dorinţe din dealul Copoului din Iaşi, printre tinerii care îşi pun bazele viitorului la unităţile de învăţământ ieşene, dar şi printre vizitatorii care cutreieră Copoul, a prins contur un vis. După 13 ani de stat în Spania, Ioana şi Daniel Luca nu credeau că se vor mai întoarce în ţară, cu atât mai puţin că vor avea propria afacere pe meleaguri româneşti. Însă destinul le-a pregătit o surpriză.

Au plecat în Spania la o vârstă fragedă, fără planuri de viitor. Ioana Luca spune că avea 20 de ani şi îşi aminteşte că a plecat în Madrid la un an după ce plecase Daniel, totul din dragoste. „Daniel a plecat în Spania pentru că era sora lui acolo, a vrut să vadă cum e. Eu am plecat la un an diferenţă. Dragostea din adolescenţă. Chestiile nebuneşti pe care le faci atunci. Dar nu am să regret niciodată că am făcut asta”, mărturiseşte Ioana.

La început, au lucrat amândoi într-un restaurant din Madrid. În anii care au urmat, Daniel a continuat să lucreze ca ospătar, iar Ioana s-a angajat la o companie multinaţională şi a lucrat în restaurante doar în weekend-uri.

După mulţi ani petrecuţi în Spania, când credeau că viaţa lor e acolo, că nu se vor mai întoarce definitiv în România, într-un concediu de doar două săptămâni au avut timp să cutreiere Iaşul. Acela a fost momentul în care şi-au dat seama că pe piaţa restaurantelor ieşene este loc de ceva nou. Şi-au format amândoi acelaşi vis, însă au ezitat să şi-l mărturisează, tocmai pentru că aveau impresia că celălalt va vrea să rămână în Spania.

„Stătusem două săptămâni aici în Iaşi, am avut timp să ieşim. Ne-am întors după alea două săptămâni în Spania, dar deja ne gândeam amândoi la asta. I-am spus lui Daniel «Ce ar fi dacă am deschide un restaurant în Iaşi?» El mi-a răspuns că şi el se gândea la acelaşi lucru, dar nu ştia cum să îmi spună. Noi tot credeam că viaţa noastră e în Spania. Am crezut că eram făcuţi pentru a rămâne acolo”, mai spune Ioana.

Au planificat să deschidă un restaurant în 2016, iar în 2019 au deschis Andalu GastroBar.

Ioana şi Daniel Luca, tinerii care au spus bazele restaurantului Andalu GastroBar Foto Alina Batcu

Paella şi sangria, cele mai cerute

Pentru a putea aduce gustul mâncărurilor spaniole în Iaşi, tinerii antreprenori au decis să-i pregătească pe cei care aveau să gătească în restaurantul lor cu ajutorul unui bucătar spaniol.

Din august 2019, multe feluri de mâncare spaniole au fost savurate la Andalu GastroBar de ieşenii care au fost deschişi la nou. De puţine ori s-a întâmplat ca Ioana şi Daniel să fie nevoiţi să le explice clienţilor ce înseamnă denumirile felurilor de mâncare din meniu.

„Momente plăcute am mereu. Pentru unii poate sunt neînsemnate, dar pe noi cel mai mult ne bucură când clienţii ne mulţumesc pentru modul în care i-am tratat. Unii ne-au spus că n-au mâncat nici în Spania ce au mâncat la noi”, mărturiseşte Ioana.

Din meniul Andalu GastroBar, Ioanei îi plac cel mai mult creveţii în sos de ulei de măsline, cu usturoi şi coniac. Tot aceasta adăugă faptul că înainte să plece în Spania nu avea cultură gastronomică, dar a fost cucerită de mâncărurile de acolo.

Acum, la Iaşi, cele mai cerute feluri de mâncare cu specific spaniol sunt paella şi sangria. „Soţul meu mereu spune că ingredientul nostru magic este el amor. Pur şi simplu gătim cu ingredinte simple şi proaspete. Punem produse în funcţie de sezon”, mai spune Ioana Luca.

Paella, la restaurant Andalu GastroBar Iaşi

Pentru cei doi tineri, trecerea de la angajat la angajator nu a reprezentat o schimbare foarte mare, mai ales că au ales să lucreze cot la cot cu angajaţii lor. Le place să-şi servească chiar ei clienţii.

Acum, la Andalu GastroBar din strada Codrescu din Iaşi este deschisă doar terasa. De asemenea, tinerii antreprenori s-au adaptat situaţiei de la nivel naţional şi au început să facă livrări la domiciliu.

Terasa restaurantului Andalu GastroBar Iaşi Terasa restaurantului Andalu GastroBar Iaşi