Scandalul „Hanul Trei Sarmale“ de la Iaşi. Proprietarul s-a urcat în buldozer şi a dărâmat clădirea fără autorizaţie

Demolarea Hanului „Trei Sarmale” de la Iaşi a stârnit un val de emoţie în rândul ieşenilor, care sunt extrem de furioşi după ce proprietarul hanului s-a urcat în buldozer şi a dărâmat clădirea, fără a avea autorizaţie de demolare. Poliţiştii locali sosiţi la faţa locului nu au putut interveni, pentru că nu au aceeaşi putere precum un poliţist de la Poliţia Naţională, aceştia pot doar să „constate”, spune primarul Mihai Chirica.

"Demolarea s-a făcut fără autorizaţie, ceea ce este o chestiune gravă. Este pasibil rigorilor legii. Pe de altă parte, e păcat să îţi pună Dumnezeu mâna în cap, să-ţi dea un brand, Hanul Trei Sarmale era un brand, şi tu să pui buldozerul pe el şi să-l faci praf", a declarat edilul Iaşului, într-o conferinţă de presă.

Marian Panainte, proprietarul hanului, spune că pentru a duce proiectul la capăt şi a construi ceea ce îşi doreşte, dar şi pentru a ridica hanul şi a-l face să arate aşa cum arăta în urmă cu câteva zeci-sute de ani, a fost nevoit să dărâme totul.

"A fost desfăcut Hanul Trei Sarmale pentru a fi construit noul han care are autorizaţie de la primărie. S-a făcut o expertiză şi a trebuit desfăcut pentru a putea face ce scrie în autorizaţie. Va fi aceeaşi schematică depusă la primărie cu autorizaţie, se va mări şi va fi refăcut. Vreo doi ani de zile va dura. Se va numi tot Hanul Trei Sarmale", a declarat Marian Panainte, într-o intervenţie la televiziunea publică.

În jurul hanului, conform proiectului, ar urma să fie construit un hotel cu 96 de camere.

"Proiectul păstrează elementele arhitecturale tradiţionale moldoveneşti, dar presupune o extindere semnificativă a hanului, triplându-se practic capacitatea acestuia. Suprafaţa construită desfăşurată a hanului va fi de 3.842 mp. La mansarda hanului, în suprafaţă de 1.031 mp sunt prevăzute 16 camere şi 3 apartamente, amenajate în acelaşi stil tradiţional românesc, dar la un confort de 4 stele. Extinderea hanului va însemna şi un al doilea restaurant cu o intrare complet separată, menit să deservească clienţii hotelului şi pentru mese festive", se arăta într-o prezentare a proiectului.

Autorităţile locale analizează şi vor anunţa în următoarea perioadă sancţiunea pe care o va primi proprietarul care a decis demolarea, deşi nu avea autorizaţia necesară.

Hanul a fost frecventat de-a lungul vremurilor de personaje precum Ion Creangă, Vasile Alecsandri şi Mihai Eminescu, dar şi de personaje actuale.

„Trei sarmale a fost primul local din Iaşi în care am fost acum 33 de ani. Eram într-o delegaţie de actori basarabeni şi vizitam locurile celebre din Iaşi. După ce am fost la Plopii fără soţ, am venit la celebrul han. Am primit, desigur, cele trei sarmale moldoveneşti care mi s-au părut cele mai bune mâncate vreodată şi un pahar de vin de Bucium, bun şi acela până la Dumnezeu. Apoi ne-am plimbat prin crâşmă, cineva arătându-ne cam la ce mese ar fi stat cândva Vasile Alecsandri, Mihai Eminescu, Ion Creangă, Pastorel Teodoreanu, Octav Băncilă”, îşi aminteşte actorul ieşean Ion Sapdaru.

