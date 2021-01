Povestea ieşeanului care ar fi putut primi o recompensă de 100.000 de euro, dar s-a ales cu dosar penal

Un fermier din comuna ieşeană A.I. Cuza ar fi putut primi o recompensă de aproximativ 100.000 de euro, din partea statului, pentru descoperirea unui coif vechi de 2.500 de ani, dar în loc de asta s-a ales cu dosar penal.

Povestea a început în urmă cu 3 ani, atunci când ieşeanul Radu Z. a descoperit coiful din bronz la scăldat, în Siret. Ieşeanul le-a declarat jurnaliştilor Ziarului de Iaşi că a mers atunci la postul de Poliţie şi le-a arătat oamenilor legii descoperirea, însă agenţii nu l-au îndrumat, aşa că a dus coiful acasă şi l-a depozitat în pod.

„Am găsit coiful pe la ora 14, apoi în jur de ora 15 am mers la postul de poliţie. Am arătat şefului de post ce am găsit. Acesta mi-a spus că nu nu ştie ce este. I-am dat idea că aş putea duce coiful la muzeul de la Ruginoasa, poate iau vreo răsplată pe el… Ştiam că statul îţi oferă ceva dacă găseşti un lucru de valoare, istoric. Mi-a spus că nu ştie ce să zică. Drept urmare, am dus coiful acasă. L-am pus în pod”, a povestit fermierul”, a declarat fermierul ieşean pentru Ziarul de Iaşi.

Nici poliţiştii, nici fermierul Radu Z. nu ştiau la momentul acela că descoperirea este unicat, fiind găsite până în prezent în Europa doar rămăşiţe, niciunul întreg. Astfel, coiful vechi de 2.500 a rămas în podul ieşeanului.

La trei ani distanţă, coiful corintic din bronz a fost descoperit de poliţişti în urma unor percheziţii efectuate la persoane bănuite de furt din sit arheologic şi tăinuire, după cum a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, Georgiana Moşu.

La percheziţia casei sale, făcută în urmă cu câteva zile, s-au prezentat mai mulţi anchetatori, printre ei aflându-se şi şeful de post respectiv. „I-am reamintit că am fost la el cu coiful. A ridicat din umeri”, a adăugat ieşeanul Radu Z.



„Avea obligaţia de a declara bunul găsit în 72 de ore. Aşa prevede legislaţia. Artefactul a fost găsit în urma unei autosesizări a Poliţiei Patrimoniu din Neamţ”, a declarat comisarul Vitalie Josanu, din cadrul IPJ Neamţ.

Prin urmare, ieşeanul nu numai că nu a primit recompensă, ci chiar are acum dosar penal.

