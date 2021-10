Păţania unor turişti italieni, în parcarea Aeroportului din Iaşi. De ce nu au fost luaţi de niciun taximetrist

Doi turişti italieni, sosiţi pe Aeroportul Internaţional din Iaşi şi care îşi doreau să viziteze capitala Moldovei, au fost refuzaţi de către toţi taximetriştii din zona aerogării, din cauza faptului că aceştia din urmă au considerat cursa până în Piaţa Unirii mult prea scurtă. Păţania turiştilor străni a fost povestită de către directorului aeroportului, care i-a luat pe cei doi în maşina personală şi i-a dus către centrul oraşului.

Am fost astăzi la aeroport având programată o întâlnire cu organizatorii evenimentelor Aeronautic Show şi Aeronautic Drive. La plecare, sesizez că doi călători erau refuzaţi de taxiurile parcate în faţa terminalului T3. Fiind o oră de trafic intens la aeroport, ştiind că taximetriştii au această practică de a refuza cursele scurte, am oprit să îi întreb încotro merg. Pasagerii, turişti italieni, mi-au confirmat că nu vrea nimeni să îi ia. Când mi-au spus că vor să meargă în Piaţa Unirii, mi-am dat seama că acesta e motivul real al refuzului, nefiind o cursă profitabilă pentru taximetrişti. M-am oferit să îi duc eu. Din discuţii, am aflat că sunt veniţi într-un city break la Iaşi, că au auzit de Iaşi că este un oraş frumos, care merită vizitat.

Care este prima impresie pe care şi-o fac puţinii turişi în momentul în care ajung în Iaşi şi nu reuşesc să ia un taxi până în oraş? Modul în care înţeleg unii taximetrişti să îşi facă treaba lasă mult de dorit, fiind un fenomen pe care îl am în vizor de când am venit la Aeroport. Noaptea, au obiceiul să „agaţe” clienţii în terminal, caută pasagerii care au nevoie să ajungă în localităţi mai îndepărtate, nerespectând regula de a sta în maşină şi de a luat comenzile în oridinea în care apar clienţii. Trebuie să menţionez că Aeroportul Iaşi nu are niciun contract sau protocol cu firmele de taximetrie”, a transmis directorul Aeroportului din Iaşi, Romeo Vatră.

Acesta a declarat faptul că în următoarea perioadă va fi pus la punct un regulament de acreditare pentru taximetriştii din zona aeroportului.

„Am o veste proastă pentru taximetriştii care se dau zmei pe aeroport. Îi cunoaştem. De câteva săptămâni îi monitorizăm şi centralizăm pe toţi cei care pleacă de la maşină şi caută clienţi prin terminale şi pe cei care refuză clienţi. Baza de date cu numerele de înmatriculare este la zi. Până la finalul lunii noiembrie vom propune un regulament de acreditare şi operare servicii de taximetrie la aeroport. Taximetriştii care au călcat strâmb până la data aprobării regulamentului, vor trebui să îşi caute alte locuri de abordat clienţi”, a mai spus Romeo Vatră.