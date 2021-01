Oraşul unde trebuie să fii bogat ca să obţii loc de parcare. Licitaţiile se câştigă cu oferte cât o rată la casă

Iaşi se confruntă cu o lipsă acută a locurilor de parcare, iar lucrurile stau din ce în ce mai rău, în capitala Moldovei. Maşinile sunt tot mai multe, iar locurile de parcare tot mai puţine, mai ales cele din jurul blocurilor. Chiar dacă în fiecare lună câteva locuri sunt scoase la licitaţie publică în parcările de reşedinţă, ele tot sunt prea puţine pentru sutele de apartamente cărora le sunt destinate. Astfel, ieşenii sunt nevoiţi să participe la licitaţii pe WhatsApp, organizate de Direcţia Exploatare Patrimoniu a Primăriei, alături de alte câteva zeci sau sute de persoane.

În cadrul unor astfel de licitaţii, şoferii ajung să plătească sume cuprinse între 200 şi 1.000 de lei. În ultimii ani, cel mai scump loc de parcare a fost câştigat de un ieşean pentru suma de 1.021 de lei. De exemplu, în cadrul unei licitaţii care a avut loc în zona Podu Roş - Ţuţora, s-a pornit de la 31 de lei şi s-a ajuns, într-un final, la 500 de lei pentru un singur loc. Suma a fost plătită de un ieşean care a preferat să aibă două locuri de parcare alăturate, pentru el şi soţie, chiar în faţa geamului. În rest, majoritatea licitaţiilor au fost câştigate cu circa 300 de lei, fiecare în funcţie de răbdarea pe care a avut-o pentru a licita. Cele mai ieftine au fost parcările rămase la final, foarte mulţi ieşeni ieşind din grupul special creat, înainte de a se termina licitaţia, văzând sumele cu care s-au câştigat primele locuri. 90 de ieşeni pe 30 de locuri de parcare s-au luptat în cadrul acestei licitaţii, ceilalţi 60 fiind nevoiţi să mai aştepte o perioadă destul de lungă până când alte locuri de parcare vor mai fi scoase pe tarabă.

„Nu-ţi poţi lua maşina în sufragerie, trebuie să o parchezi undeva”

”Am vrut foarte mult să câştig licitaţia, pentru a şti că am maşina în siguranţă. În plus, dacă ajungeam acasă după ora 19.00, era foarte greu să găsesc un loc de parcare în zonă. Eram nevoit să mă învârt câteva minute în jurul blocului şi să parchez, poate, de multe ori neregulamentar. Nu poţi să îţi iei maşina în sufragerie, trebuie să o parchezi undeva. Eu am câştigat licitaţia cu 200 de lei. E un preţ rezonabil, având în vedere că alţii plătesc de două, trei ori mai mult”, spune Ionuţ C., participant la licitaţia din zona Ţuţora.

În zonele rezidenţiale, cu blocuri noi, lucrurile ar părea că stau altfel, dar, totul depinde de zonă. Unele apartamente se vând cu loc de parcare asigurat, unele blocuri au chiar garaj subteran, dar de cele mai multe ori cu preţuri pe care nu toată lumea şi le permite. Un garaj subteran într-o zonă rezidenţială de la marginea oraşului ajunge la circa 3.000 de euro. Cei mai norocoşi pot găsi un astfel de garaj dat spre închiriere de către proprietar, iar preţurile se învârt în jurul sumei de 150 de lei pe lună.

Pe parcursul anului 2020, Primăria Iaşi a încasat circa 7 milioane de lei din exploatarea parcărilor de pe raza municipiului, aproape 4 milioane de lei fiind din parcările de reşedinţă. Iaşul se află mult în spatele altor oraşe după nivelul încasărilor anuale din parcări. Clujul încasează de aproape cinci ori mai mult, Iaşul fiind devansat la acest capitol şi de către alte oraşe, precum Oradea, Sibiu sau Timişoara.

