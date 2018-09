O microberărie din Iaşi ţinteşte piaţa Japoniei: „Este greu să introduci acolo un brand dintr-o ţară necunoscută“

Primele loturi cu berea „Capra Noastră“, produsă în Iaşi, au fost trimise în Japonia. Proprietarul afacerii, Ionel Păsărică, a explicat pentru „Adevărul“ cum a ajuns pe această piaţă şi care au fost provocările pe care le are de înfruntat.





„Am în Japonia un prieten bun, care călătoreşte mult în Europa, şi el mi-a recomandat să merg cu berea şi pe această piaţă. A vizitat şi microberăria noastră şi a rămas uimit de gusturile sortimentelor noastre. La ei, în Japonia, nu este populară berea ale, ci cea lager. De aceea a vrut să introducă berea noastră în Japonia“, explică antreprenorul.





Primele transporturi au fost trimise spre Japonia, berea va fi disponibilă, pentru început, în 5-6 restaurante. Pentru a adapta mesajele brandului ieşean spaţiului asiatic, a trebuit regândit mesajul legat de „capra noastră“: „Ei nu au proverbul cu capra vecinului şi a fost dificil să explic cum e cu «capra noastră». Ei au proverbul «iarba/ gazonul vecinului e ai verde decât al nostru». Nu am transformat mesajul, am mers tot pe «capra noastră», sticlele au acelaşi logo, dar li se ataşează şi o traducere a etichetei pe spate. Cei care vor vinde berea în localuri au aflat şi de povestea cu capra şi o vor spune atunci când vor servi produsul nostru. Ei vor primi berea exact ca la noi“.





Antreprenorul ieşean a făcut şi o radiografie a pieţei asiatice: „Am fost de vreo 20 de ori în Japonia, 80% din călătorii au fost pentru business. Brandurile mari din Europa, SUA, Canada se vând foarte bine acolo. România nu este cunoscută în Japonia decât prin Nadia, Ceauşescu şi Dracula. Nici nu ştiu unde este pe hartă, de aceea este greu să introduci un brand dintr-o ţară necunoscută. Un alt brand foarte cunoscut în Japonia este Gerovital. Pun mare accent pe produsele de calitate“.





Brandul ieşean a fost lansat în septembrie 2016, iar de atunci fabrica şi-a dublat producţia. La început au fost cinci sortimente, dar în acest an au mai fost testate şi altele. „Am mai făcut 5 beri- una care se cheamă Noaptea Mâţei, este o neagră de abaţie. Am avut şi o gamă nouă, prin care am readus la viaţă trei reţete vechi belgiene. O bere cu afine, o bere cu cireşe amare şi una cu rădăcini de andivă. Aceasta din urmă nu are deloc hamei, ia toată amăreala este de la rădăcinile de andive. Am terminat trei loturi într-o lună şi jumătate. Am testat un pic piaţa să văd dacă sunt consumatori pregătiţi şi de altceva“, explică antreprenorul.





În Europa, berea artizanală de la Iaşi ajunge în ţări precum Belgia, Polonia, Italia, Franţa: „Piaţa cea mai bună este Belgia. Ei pun mare preţ pe berile artizanale, ceea ce înseamnă că berea noastră prinde foarte bine. Este pe stilul lor, pot compara cu ce e la ei pe piaţă.“