O mamă din Iaşi a mers 4 ore pe jos ca să economisească 5 lei pentru a le lua dulciuri copiilor săi

Diana Condurache (23 de ani) şi cei doi copii ai săi, Alberto (5 ani) şi Sofia (2 ani), locuiesc acum impreună cu socrii ei, în satul Şerbeşti din Iaşi, însă îşi doreşte foarte mult să le construiască o casă, potrivit Click.ro,

„Am avut de făcut nişte acte la primărie în comună şi nu am vrut să cheltui bani pe autobuz. Am lăsat copiii la bunici, am luat-o pe sora mea mai mică şi am plecat spre Ciorteşti. Nu e atât de scump microbuzul, dar când nu ai, şi doi lei ţi se par mulţi. Am mers aproximativ două ore dus şi alte două întors, că plouase şi era noroi pe drum. La câte nenorociri se întâmplă în ziua de azi, nu am vrut să mă urc la nimeni în maşină.





De 5 lei cât dădeam pe microbuz, mai bine iau nişte dulciuri pentru cei mici. Toţi banii îi am împărţiţi. În fiecare lună, 1.500 de lei îi pun deoparte pentru casă, iar restul sunt pentru copii. În fiecare zi cumpăr câte doi litri de lapte din sat, pentru că şi băiatul şi fata mănâncă lapte. Doi litri costă aproape 10 lei. Fata cea mică mânca lapte praf, dar era foarte scump şi am fost nevoită să renunţ la el. O cutie de lapte praf costa aproape 60 de lei”, a declarat Diana Condurache.



Femeia mai spune că incearcă să facă în aşa fel încât copiilor să nu le lipsească nimic.

”Eu cât am fost mică nu am avut şi nu vreau să treacă şi ei prin asta. Am mers recent la Iaşi şi le-am luat trotinetă, că au văzut la alţii. Vreau să fie ei fericiţi şi să reuşim să terminăm casa. Ştiu că Iulian are grijă de noi de acolo, de sus”, a mai precizat Diana.