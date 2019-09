Medicul din Paşcani acuzat că a lăsat un bolnav să moartă lângă cabinet a rămas nepedepsit. La un an după incident, doctorul lucrează încă în acelaşi loc

Pe 6 august 2018, unui bătrân în vârstă de 83 de ani i s-a făcut rău în faţa sediului A.P.I.A. Paşcani. Pentru că nu-şi mai revenea, cei care au fost martori la întâmplare i-au cerut ajutorul doctorului Maria Ciopraga, medic de familie la un cabinet aflat la câţiva metri distanţă, dar aceasta a refuzat să iasă şi să acorde primul ajutor, susţinând că protocolul nu-i permite.

Ulterior, două echipaje medicale au încercat să-l resusciteze pe bătrân, dar acesta a decedat în cele din urmă la spital. Martorii la incident au blamat comportamentul doctorului, considerând că intervenţia acestuia ar fi fost mult mai utilă decât a lor şi că i-ar fi putut salva viaţa bărbatului.

Împinşi de o plângere a poliţiştilor locali, dar şi de presiunea făcută, pe reţelele de socializare, de cei care au asistat neputincioşi la moartea bărbatului, reprezentanţii Colegiului Medicilor (CM) Iaşi s-au autosesizat la o lună după incident.

Astfel, în luna septembrie 2018, comisia de jurisdicţie a CM Iaşi a început să adune probe despre cele petrecute, iar aproximativ jumătate de an mai târziu, acestea au fost îndosariate şi trimise către comisia de disciplină, cu propunerea de sancţionare a medicului. Decizia provizorie a fost însă contestată de medicul Maria Ciopraga, iar de atunci ancheta stă sub semnul incertitudinii.

Imediat după incident, Florentina C., fiica bărbatului, spunea că tatăl său „a murit cu zile” din cauza lipsei de reacţie a medicului, despre care credea că nu era pregătită pentru a acorda primul ajutor. Cu toate acestea, femeia nu a depus plângere împotriva medicului, motivând prin faptul că deznodământul dramatic al tatălui său nu mai poate fi schimbat.

„În primul rând doamna este medic şi cred că trebuie să ajuţi indiferent în ce domeniu activezi. Nu poţi să laşi un om să moară. Înseamnă că nu este pregătită pentru aşa ceva. Nu poţi să nu ajuţi un om în halul acela, căci a murit cu zile efectiv. Este foarte revoltător ce s-a întâmplat, dar orice am face tata nu se mai întoarce“, a spus Florentina C., fiica decedatului.

După incident, doctorul Ciopraga recunoştea că nu ar fi ştiut ce să îi facă bărbatului, dar că nu se consideră vinovată pentru moartea sa.

„Îmi pare rău, regret ce s-a întâmplat, dar nu cred că sunt vinovată de sfârşitul tra­gic al acestui bătrân. Sunt situaţii în care atunci când vrei să faci bine poţi greşi. Când am ajuns afară serviciul de ambulanţă era deja apelat. Eu le-am spus că nu pot acorda asistenţă cum şi-ar dori cei din stradă. În stradă ce puteam să fac? Nu era de competenţa mea, cazul era de o gravitate extremă şi atunci am preferat să aşteptăm ambulanţa. Eu nu puteam să acţionez atunci, mă gândeam să nu-i fac rău omului. Nu am dotarea necesară şi aparatura mobilă cu care să ies afară să acord asistenţă medicală. Dacă începeam masajul cardiac nu l-ar fi ajutat deloc. Starea era atât de gravă şi dacă era o fractură de coloană ce făceam? Se întâmpla poate ceva mai rău. Îmi depăşeam competenţa la o gravitate aşa de mare“, declara doctorul Maria Ciopraga, medic de familie.

Până ce Colegiul Medicilor va decide dacă doctorul trebuie sau nu sancţionat pentru că a refuzat să acorde ajutor, medicul Maria Ciopraga continuă să îşi desfăşoare activitatea în cabinetul său din Paşcani.

