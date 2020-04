Furt ca-n codru, în Armată. Povestea jafului de 34 de tone de combustibil fără niciun vinovat oficial

Cantitatea mare de combustibil a dispărut de la o unitate militară ieşeană ce are ca obiect de activitatea radiolocaţie - supraveghere aeriană. Dispariţia a fost sesizată încă din 2012, an în care s-a formulat şi o plângere penală la Parchetul Militar Iaşi pentru a fi descoperiţi vinovaţii şi traşi la răspundere. În sesizarea depusă la Parchet se menţiona că lipsa celor 34.255 de litri de combustibil a fost descoperită în perioada 2010 – 2011.

Abia pe 25 martie 2019, Parchetul Militar Iaşi l-a trimis în judecată pe Macovei, acuzându-l de fals material, fals intelectual, participaţie improprie la fals intelectual şi uz de fals. La finele lunii februarie 2020, după mai puţin de un an de la sesizare, Tribunalul Iaşi a constatat că toate faptele imputate militarului în rezervă s-au prescris, şi din acest motiv au încetat urmărirea penală.

Declaraţia acuzatului

În motivarea instanţei se invocă însă vinovăţia lui Macovei, care ar fi scris în documentele de gestiune că întreg combustiblul este în rezervoare, fără a face însă verificările corespunzătoare. „În calitatea sa de gestionar, inculpatul trebuia să inventarieze cantitatea de combustibil de tip M, la sfârşitul fiecărei luni, împreună cu comisia de inventariere anume desemnată şi să comunice documentele eşalonului superior“, se arată în motivarea sentinţei. În realitate, cele trei documente pe care militarul trebuia să le completeze, şi anume declaraţia de inventar, listă de inventariere şi procesul verbal de inventariere, au fost întocmite doar scriptic, în 9 dăţi, între 2010 şi 2011. De tot atâtea ori, în lista de inventar, militarul ar fi trecut date „din burtă“ date cu privire la cantitatea de combustibil.

Procesele verbale şi listele de inventariere au fost semnate în tot acest timp de o comisie de inventariere, care nici ea nu a verificat faptic, ci a mers pe mâna plutonierului adjunct.

La proces, militarul a spus că nu el este vinovat de paguba adusă Ministerului Apărării, deoarece „din rezervoare s-a furat combustibil“, fără a oferi detalii suplimentare, conform motivării sentinţei. „Eu am semnat procesele verbale de inventariere, listele de inventariere, dar nu am făcut parte din comisie, nu aveam voie. Eu am atestat doar ceea ce ar fi trebuit să facă comisia“, a precizat militarul.



Magistraţii au precizat că posibilul furt de combustibil nu „îl exonerează (pe militar, n.r.) de faptul că a completat în mod nereal documentele de inventariere. Mai mult, dacă acestea ar fi fost făcute la timp şi potrivit normelor legale, ar fi existat posibilitatea ca sustragerea să fie descoperită mult mai devreme“, se arată în motivare.

Pentru că faptele s-au prescris, instanţa militară nu a admis nici acţiunea civilă a Ministerului de resort, care a cerut 223.727 lei de la Macovei.