Drama unei familii din România împinse de sistem să se mute în Danemarca, pentru copilul lor cu autism

Pentru egalitate de şanse, copiii cu dizabilităţi au dreptul să înveţe în orice şcoală. Acesta este mesajul de interes public, introdus în anul 2019, în Codul Naţional al Audiovizualului. Totuşi, lucrurile nu stau întotdeauna aşa.

Alex s-a născut la termen, fără complicaţii la naştere şi a avut o dezvoltare normală. A mers la 11 luni, gângurea şi avea contact vizual. Pe măsură ce creştea, părinţii au observat diverse comportamente care le-au trezit suspiciuni. Îngrijorată de aceste semne, când copilul a împlinit vârsta de doi ani jumătate, Marinela Plăeşu a hotărât să meargă la doctori specialişti, într-un final primind o veste care a şocat-o. Încă de la prima vizită, doamna doctor Năsăudean i-a pus lui Alex diagnosticul: autism.

Momentul „grădiniţa”

Alex a fost înscris la Direcţia de Creşe. Marinela îşi aminteşte că a fost primit foarte bine de către doamnele de acolo, iar problemele au intervenit abia la grădiniţă. „În prima săptămână am anunţat educatoarea că Alex are autism dar că a fost la creşă, vine deja dintr-un colectiv şi că este autonom în ceea ce priveşte toaleta, mănâncă singur şi îi place printre copii. Din păcate, educatoarele au întors părinţii celorlalţi copii împotriva lui Alex. Au spus că bate copiii, plânge, nu mănâncă, ba chiar în una din zile a fost atât de violent încât a rupt rochia educatoarei! A urmat o şedinţă cu părinţii în care pur şi simplu nu am putut decât să ascultăm cum alţi părinţi spuneau că din cauza lui Alex copiii lor au înregistrat regres educaţional, ca au fost loviţi de Alex, ca au coşmaruri noaptea. Ştiam că mint, trebuia să şi dovedim, ceea ce era greu având în vedere că eram doi părinţi împotriva altor 20, plus educatoarele şi directoarea. Menţionez că Alex mergea cu însoţitor la grădiniţă, plătit de noi, care la momentul respectiv lucra cu el şi acasă”, mai spune Marinela.

Cei doi au strâns suficiente dovezi pentru a face reclamaţie la Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării. Răspunsul venit de la CNCD le-a mai dat un dram de speranţă. Verdictul a fost discriminare, iar celor două educatoare şi Grădiniţei nr. 18 li s-a intentat proces.

„Primul proces l-am câştigat şi s-a demonstrat că a fost un caz de discriminare. Grădiniţa a făcut apel la Înalta Curte şi încă aşteptăm ca acesta să intre în sala de judecată. Au trecut 6 ani de atunci”, povesteşte mama.

Între timp, Alex a început terapia, iar pentru a face rost de resurse, părinţii au înfiinţat un ONG, împreună cu alte două mămici, pentru a strânge cei 2% din impozitul pe venit. „Le mulţumim tuturor celor care au donat, sunt foarte mulţi pe care nici nu îi cunoaştem. Sunt foarte importante astfel de gesturi”, mai spune Marinela.

Danemarca, ţara care i-a adoptat

Alex merge acum la o şcoală specială, în clasa a doua, unde sunt cinci copii în grupă şi trei educatori, care îşi desfăşoară activitatea prin rotaţie. La şcoală face înot, a fost înscris şi la o grupă de înot părinte -copil, unde a mers cu tatăl lui, iar apoi a început singur la nivelul următor.

La trei ani de la plecarea în Danemarca, Marinela şi Florin spun că sunt siguri că au luat decizia corectă. „Putem spune că Alex este un copil fericit aici şi deşi uneori menţionează România cred că o face doar pentru ca îi este dor. România a însemnat cândva acasă, însă cred că i-ar fi foarte greu să renunţe la tot ce are aici, acum”, spun cei doi.

„Sistemul suntem noi”

Marinela şi Florin sunt pesimişti în ceea ce priveşte viitorul României. Cei doi, spun totuşi, că sistemul poate fi schimbat doar cu ajutorul oamenilor simpli.

„Nu ştim dacă România se va vindeca, în viitorul apropiat. Schimbarea vine de la fiecare. Acuzăm sistemul că e corupt, că e indiferent, că e nepăsător. Sistemul suntem noi! Sistemul ne caracterizează. Cele mai multe schimbări în bine au fost obţinute prin lupta părinţilor care au copii cu nevoi speciale. Datorită lor mulţi copii şi familiile lor pot spera la o normalitate în viitor”, este concluzia părinţilor lui Alex.

În România, în momentul actual, din totalul de 76.901 elevi cu cerinţe educaţionale speciale, aproape 55.000 sunt în învăţământul de masă. Educatorii, învăţătorii şi profesorii nu beneficiază de formare în autism şi mulţi dintre părinţi însoţesc copiii la ore, pentru ca aceştia să facă faţă cerinţelor. Clasele au un efectiv foarte mare de elevi, nu au spaţii adaptate pentru copiii cu CES, iar aceste deficienţe pot afecta procesul de integrare a copilului cu autism.

Datele de mai sus ne-au fost oferite de către Carmen Ghercă, preşedinte ANCAAR Iaşi.

„Adevărul” a cerut, de asemenea, un punct de vedere şi din partea nspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, dar nu a primit niciun răspuns până la ora redactării acestui material.

