Cum supravieţuieşte în pandemie afacerea-pasiune a unui tânăr fotograf. „Acea fotografie m-a marcat“

„Nu ştiu dacă reuşeam să fac studioul foto fără ajutorul prietenei mele şi fără ajutorul surorii mele. Proiectul se numeşte «Let’s make it magical». Nu este vorba doar despre fotografia de studio, ci şi de emoţia pe care o transmit oamenii. Crăciunul nu este doar o perioadă a anului, este un sentiment, o bucurie, şi sunt onorat să livrez fericirea acestuia prin conţinut foto“, a explicat fotograful.

Radu Trofin şi-a descoperit pasiunea pentru fotografie din întâmplare. Era în şcoala generală şi, vrând să fie cool, şi-a strâns banii din alocaţie şi a apelat la cel mai bun fotograf din oraş pentru o şedinţă foto.

„L-am rugat să-mi arate pozele pe aparat. Mi-a dat mie aparatul, iar când l-am luat în mână am fost impresionat de tot ce am găsit acolo. M-a fascinat, pur şi simplu. Atunci am început să-i pun întrebări, să-l rog să mă înveţe şi pe mine să fotografiez. Bineînţeles că apoi a urmat, acasă, un episod cu plânsete. Le spuneam alor mei că vreau aparat, iar ei nu înţelegeau de ce, dintr-odată, îmi doresc un aparat foto, pentru că nu le mai vorbisem până atunci despre asta. Eu eram în clasa a VIII-a, iar părinţii mei îşi imaginau că o să-mi fac câteva poze şi apoi o să-l abandonez într-un colţ. Timpul le-a dovedit contrariul. După nenumărate plânsete şi promisiuni, părinţii au cedat şi mi-au cumpărat un aparat profesional“, îşi aminteşte Radu.

Fotograful Radu Trofin FOTO Arhiva personală

Prima experienţă cu fotografia de calitate a avut-o în clasa a IX-a, când a participat la un concurs judeţean.





„Concursul avea ca temă «Omul şi poluarea». Am făcut o poză împreună cu Bogdan Frenţescu, fotograful care mi-a făcut prima şedinţă foto. Am surprins imaginea lângă o fostă fabrică de fier, Bogdan avea o mască pe faţă, iar în spate erau dărâmături – voiam să arăt cum fabrica a fost lăsată de izbelişte şi cum poluează în continuare. Am vrut să scot în evidenţă faptul că suntem captivi într-o societate poluată în mod conştient“, spune el.

Fotografia lui Radu a fost desemnată câştigătoare, acela fiind şi momentul în care i s-a confirmat faptul că este talentat.

Fotografia câştigătoare FOTO Radu Trofin Fotografia câştigătoare FOTO Radu Trofin

Cât contează aparatul şi cât contează fotograful

Dintre miile de fotografii pe care le-a făcut până acum, Radu poate alege cu uşurinţă una despre care să spună că este preferata lui. Subiectul imaginii este un erou de război, iar Ziua Naţională a României a fost contextul potrivit pentru imortalizarea momentului.

„Îmi amintesc că era 1 Decembrie, pe vremea când foloseam primul meu aparat. Am fotografiat un erou de război. Am făcut poza neaşteptat de clară. Subiectul ţinea o medalie în mână şi zâmbea la aparat. Mi-a transmis o emoţie de nedescris. Am avut un sentiment de mândrie că sunt român, că trăiesc vremurile astea alături de oamenii care au luptat pentru noi în războaie. Am fost mândru că am surprins emoţia într-o imagine. Acea fotografie m-a marcat. Bineînţeles că toate fotografiile au o poveste în spate“, mărturiseşte Radu.

Eroul de război fotografiat de Rafu Trofin FOTO Arhiva personală Eroul de război fotografiat de Rafu Trofin FOTO Arhiva personală