Bugetar român dintr-o zonă de lux a Iaşului, protest vulgar împotriva purtării măştii: „Iohannis, să-mi sugi p***”

Cătălin Nadabaică este casier în cadrul Primăriei Valea Lupului şi un simpatizant al Partidului Social Democrat, potrivit postărilor sale de pe pagina de Facebook.

Într-o postare din data de 3 august, care are caracter public, Nadabaică a dezvăluit că nu este de acord cu modul în care Guvernul PNL a gestionat situaţia cauzată de pandemia cu coronavirus. Una dintre nemulţumirile sale este legată de purtarea măştii. Ca formă de protest, Nadabaică a povestit că a scris cu markerul pe o mască mesajul „Iohannis, să-mi sugi p***”, după care a mers cu acea mască pe faţă într-un supermarket.

Redăm, mai jos, un pasaj al mesajului publicat pe Facebook de Cătălin Nadabaică, în forma sa originală. Cenzura înjurăturilor aparţine redacţiei.

„Despre dragostea curata ce i-o port lui Iohannis. Dupa vre-o trei zile de purtat botnita, de fiecare data cand trebuie sa intru intr-un magazin, ba sa ma intorc la masina ca am uitat-o , ba ca-mi suflu aerul pe sub ochi, orice e super enervant. Asa ca, in semn de protest la toata politica PNL-ului, ma apucai sa scriu pe masca: Sa-mi sugi p*** Iohannis!! Pun capacul la marker, imi agat elasticul dupa urechi si intru in supermarket. Nu spun care, si dupa zece pasi ma vede paznicul, cand isi da seama ce scrie, zambeste intr-un fel aprobator, nu zice nimic, trec pe langa el si zic, :Ei, pana aici e bine..Mai merg cativa pasi si pe holul mare, o domnita se straduia de zor sa nu piarda din campul vizual doi copii, baiat si fata.. Ei se zbenguiau pe tot holul, femeia urmarindu-i cu privirea, se opreste brusc la mine. Ma tinteste fix 2 secunde dupa care incepe: -Domnule, ce ati scris acolo, sunt copii pe aici.. Eu ma uit la ea, imi dau masca pe barbie si-i raspund: - Domana , de trei ani de zile tot am citit pe oriunde, M*** PSD si a mers, nimeni nu s-a simtit jenat, intelegeti? De ce n-ar merge si : Sa-mi sugi p***? Romanul e hazliu de fel, din aceasta cauza va rog sa nu fiti nici dumneavoastra jenata de sa-mi sugi p***, ce vi se pare atat de epatant ?Pai va garantez ca nu e otravitor deloc; daca ar fi fost otravitor ar fi ramas tara fara femei, da, si fara useristi, stiti ei sunt pe invers , isi fac asta mereu unul altuia, daa si chiar si fara pesedisti, la cata m*** a impartit peneleul de trei ani doamna, ii zic..”

Angajat în primă fază ca muncitor necalificat în cadrul Primăriei Valea Lupului, Nadabaică este, în prezent, casier, potrivit primarului comunei, Dumitru Mihăiluc. Contactat de „Adevărul”, Mihăiluc a precizat că nu ştie despre mesajul postat de angajatul său, însă a subliniat că „ce face fiecare pe pagina lui, e treaba lui”. Mihăiluc a completat că, în timpul programului, angajaţii Primăriei Valea Lupului nu au voie să folosească reţelele sociale.

„Nu pot să comentez ce a postat deoarece nu ştiu despre ce este vorba”, a spus Mihăiluc. Acesta conduce una dintre cele mai bogate comune din judeţul Iaşi, situată la doar câţiva kilometri de Iaşi.