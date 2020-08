Automat cu mâncare caldă, afacerea inedită a unui tânăr. „La amiză mi se făcea foame, dar nu aveam opţiuni“

Pasiunea pentru IT şi dorinţa de implicare în societate l-au dus pe Ştefan Petrea, un tânăr în vârstă de 19 ani din Iaşi, pe calea antreprenoriatului. Proaspăt absolvent al Liceului de Informatică „Grigore Moisil'' din Iaşi, tânărul şi-a propus să producă mâncare caldă care să fie livrată în aparate automate. Şi a reuşit. Primul automat cu mâncare caldă este amplasat într-o clădire de birouri din Iaşi, iar tot mecanismul este gândit de Ştefan.

Tânărul îşi aminteşte că atunci când era mic îşi dorea să ajungă aviator, dar când a descoperit tainele informaticii şi-a dat seama că vrea să rămână cu picioarele pe pământ la propriu. Aşa că a ales să studieze la Liceul de Informatică „Grigore Moisil” din Iaşi. Purtând discuţii în domeniu atât cu profesorii, cât şi cu unii colegi, Ştefan şi-a dat seama că acesta este drumul lui: informatica.

„Când eram în clasa a IX-a am început să lucrez la firma unui coleg mai mare. El era atunci în clasa a XII-a. Am lucrat la firma lui un an. Dezvoltam software pentru clienţii lui. Nu câştigam prea mult, dar am făcut-o pentru că mă pasiona, prindeam experienţă. La un an distanţă, în clasa a X-a, mi-am înfiinţat propria firmă de IT. Am produs eu software pentru clienţii mei”, povesteşte Ştefan Petrea.

Lucrând pentru propriii clienţi şi reuşind să strângă nişte bani, tânărul şi-a dat seama că ar fi bine să-şi dezvolte propriul produs. „Am realizat că ar fi bine să am eu un produs al meu. Nu să le dezvolt doar pe ale altora şi eu să nu am nimic”, a adăugat tânărul antreprenor.

Aşa a ales să gândească până în cele mai mici detalii afacerea cu automatul cu mâncare caldă.

„La şcoală, mă confruntam des cu situaţia de a nu putea mânca ceva gătit, cald”

Ştia din prima că asta vrea să facă, să vină în ajutorul elevilor şi al angajaţilor care nu reuşesc să mănânce ceva cald pe parcursul programului.

„La şcoală, mă confruntam des cu situaţia de a nu putea mânca ceva gătit, cald. Mă trezeam deseori în poziţia în care, la amiază, mi se făcea foame, dar nu aveam opţiuni disponibile. Era doar chioşcul şcolii, care avea snacksuri, sandwich-uri care trebuiau reîncălzite. Nu era nimic foarte bun, nu era mâncare gătită. Aşa am venit eu cu ideea asta”, a declarat Ştefan Petrea pentru „Adevărul”.

Iniţial, Ştefan dorea să fie un intermediar, să se ocupe de management şi de partea de IT, colaborând cu un restaurant terţ. Însă legea din România nu permite să procesezi mâncarea altcuiva fără să fii autorizat în domeniu. Aşa că şi-a deschis propria bucătărie.

Astfel, a închiriat un depozit abandonat pe care l-a transformat într-o bucătărie dotată la cele mai înalte standarde.

„Pentru hrană am dezvoltat propria bucătărie de catering, am dezvoltat-o de la zero. E bazată special pe livrarea mâncării în aceste automate. Am căutat bucătari, am căutat reţete. Am exersat reţetele cu bucătarul până au ieşit aşa cum ne-am propus”, mai spune Ştefan Petrea.

De asemenea, a creat şi o aplicaţie cu ajutorul căreia o persoană poate comanda meniul dorit, iar, după ce face o plată online, îşi poate lua mâncarea de la automatul cu preparate calde.

Practic, clientul vine la aparat, vede meniul afişat, dar şi care sunt paşii care trebuie urmaţi pentru a cumpăra ceva din interior.

Meniul cuprinde paste carbonara, spată la cuptor, crispy cu cartofi, somon cu piure, pui la grill, pui cu smântână şi mămăligă. Preţurile variază de la 9 la 20 de lei.

Automat cu mâncare caldă amplasat într-o clădire de birouri din Iaşi Foto Alina Batcu

Iniţiativa lui Ştefan vine în contextul în care, din cauza pandemiei de coronavirus, cu toţii ne dorim să evităm aglomeraţiile şi statul la coadă.

„Este o metodă mult mai rapidă de cumpărare. La chioşc trebuie să stăm mereu la coadă. Aşa, fiecare de pe telefonul său îşi face comanda şi apoi doar vine la automat şi o ridică. Pauza este folosită pentru masă. De multe ori, când eram la liceu, foloseam o pauză pentru cumpărare şi abia în următoarea pauză reuşeam să mănânc”, mai adaugă Ştefan Petrea.

Pe viitor, astfel de automate cu mâncare caldă ar putea fi amplasate şi în diferite unităţi de învăţământ.

Tânărul, olimpic la informatică, urmează două facultăţi

Ştefan, deşi atât de implicat în viaţa lui extraşcolară, nu a neglijat niciodată studiile. Este olimpic la informatică, iar cunoştinţele şi mediile acumulate de-a lungul celor 12 ani de studiu i-au oferit ocazia de a putea studia la universităţi din străinătate, dar a ales să rămână în ţară.

În prezent, Ştefan vrea să studieze cursurile a două universităţi: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, iar la Bucureşti, Informatica la învăţământ la distanţă.

