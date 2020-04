„Şmecherul“ cu cinci clase care a înjurat Poliţia pe Facebook a fost arestat. „Dacă handicapatul de şef este prost“ VIDEO

Cele mai multe fapte de „vitejie” ale lui Nicuşor Moldovanu, care se autointitulează „Johny Chess“ pe Facebook au avut loc pe Facebook, acolo unde individul a organizat mai multe sesiuni live în care a ameninţat şi înjurat poliţiştii din localitate.



Prima faptă de ultraj a individului a fost comisă pe 7 aprilie, aproape de miezul nopţii, când Moldovanu s-a întâlnit cu un agent de poliţie judiciară de la Compartimentul rutier din oraş, pe care l-a ameninţat cu acte de violenţă.

Individul a prins tupeu şi, pe 9 aprilie, a postat de pe profilul său de Facebook un mesaj în care a înjurat şi ameninţat poliţiştii din localitate.

„La data de 16.04.2020, a postat pe reţeaua de socializare Facebook, de pe contul său, o înregistrare live (sesiune video), unde a proferat injurii şi cuvinte triviale la adresa lucrătorilor de poliţie, reiterând ameninţările adresate în data de 07.04.2020 persoanei vătămate G. C. V. şi proferând ameninţări şi la adresa persoanei vătămate L. D., agent de poliţie judiciară în cadrul Compartimentului Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Oraşului Hârlău, ameninţări constând în aceea că a spus agenţilor de poliţie judiciară că se va intra în casă peste ei, pe timp de noapte, le vor fi violate soţiile şi agresaţi şi ceilalţi membri ai familiilor“, a precizat Alexandra Teona Sava, purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Judecătoria Hârlău.

Nicuşor Moldovanu are cinci clase, potrivit unor surse din Poliţie şi conduce o maşină la mâna a doua prin Hârlău, obişnuind să posteze mesaje împotriva autorităţilor.

”Vreau să arăt până unde a putut ajunge nenorocita asta de Poliţie. Nu face altceva decât să reprezinte un pericol public. (…) Eşti plătit din banii oamenilor, să le oferi mă, atenţie. Unde e haina aia. Prezentaţi un pericol public, iminent. A început să se amendeze pentru că postam pe Facebook? Nenorociţii. Aţi dat 10 milioane amendă pentru că am postat pe Facebook. Să vadă lumea că sunteţi nişte panarame… Ţineţi cont, nu aveţi tatuaje. Dacă sunteţi atât de şmecheri şi mafioţi, tatuativa aşa cum suntem şi noi, luaţi-vă o haină de şmechereala, ieşiţi pe stradă şi bateţi lumea. V-aţi luat cu cine nu trebuie, ţineţi cont! În fiecare judeţ, oraş, ce face poliţia? Ne dă amenzi peste amenzi că aşa cere şeful. Poliţia din oraşul Hârlău, am sesizat-o să mi se aducă şi mie un pachet, un pachet de 30 de lei de la Primăria Hârlău. Am făcut-o din ambiţie! Am făcut pentru că îmi cunosc drepturile. Potoliţi-vă până nu va sare lumea în cap şi o să ajungă să intre în casele voastre. Am primit amendă de 1000 de lei pentru că am cerut poliţiei să se potolească. Dacă handicapatul de şef este prost, nu trebuie să faci ca el (,…).” spune bărbatul într-unul dintre videoclipuri, şters în prezent de pe Facebook, însă obţinut de BZI.