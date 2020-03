Teama de coronavirus a creat drame în spitalele judeţului Hunedoara. Strigătele disperate de ajutor ale medicilor

Hunedoara se numără printre judeţele cele mai afectate de pandemia coronavirus, iar spitalele au resimţit din plin fenomenul dramatic.

Cel puţin 15 de cadre medicale din judeţ au fost infectate cu Covid 19, mai multe secţii, dar şi Spitalul judeţean de Urgenţă din Deva au intrat în carantină, iar zeci de medici şi asistente din Petroşani, Deva şi Hunedoara au fost trimişi în izolare, pentru că au intrat în contact cu persoane diagnosticate cu coronavirus.

Unii dintre medici suferinzi au declarat de pe patul de spital că abia aşteaptă să se vindece, pentru a se putea întoarce la lucru şi pentru a le oferi îngrijirea pacienţilor lor.

În schimb, teama de coronavirus i-a făcut pe alţi medici să vorbească despre situaţii cu totul neobişnuite, care au creat tulburări în spitale.

Medic din Brad: „Scapă cine poate”

Viorel Toma Bold, un medic ginecolog de la Spitalul municipal Brad, a răbufnit într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, faţă de modul în care autorităţile gestionează criza creată de pandemia de coronavirus.

„Eu am o vârstă (64) diabet zaharat şi TA, dobândite tot în urma unei munci de zi şi noapte cu stres şi sufletul la gură pentru fiecare caz. Acum ni se cere să luptăm cu mâna goală, haotic, riscănd să ne îmbolnăvim şi să îmbolnăvim pacientele. Cred că am ajuns în situaţia de a lupta fiecare pentru el, scapă cine poate! Dacă mă infectez, cu bolile asociate, sunt candidat clar la morgă şi rezultatul de la testare va veni după ce am ajuns în sac. Dragi prieteni şi paciente, voi ce aţi face în locul meu? Aţi merge mai departe la muncă împreună cu anestezistul posibil pozitiv, riscând îmbolnăvirea sau moartea (în cazul meu) sau veţi sta acasă, riscând să fiţi catalogati dezertori? Riscul este să luăm, dar să şi dăm boala”, a scris medicul din Brad, pe pagina sa de Facebook.

Doctoriţă din Orăştie: „Ne ducem către moarte cu mâinile goale”

Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a Spitalului municipal din Orăştie a intrat, luni dimineaţa, în blocaj, după ce şefii unităţii medicale au fost luaţi prin surprindere de demisiile înaintate de medicul şef Lorena Ehim, împreună cu asistentele şi cu infirmierele angajate în secţie.

Lorena Ehim a precizat că a intrat în izolare la domiciliu şi a anunţat, referindu-se la personalul medical, că: „suntem trimişi la moarte cu mâinile goale. Aştept să văd – mor, nu mor, cum mă mai simt. Din păcate se încearcă cumva nişte muşamalizări – cred, ascunderi de cazuri. Aşa am senzaţia. Nu e ceea ce ar trebui să fie şi noi suntem aruncaţi în cuşca cu lei – ca nişte bucăţi de carne. Noi am considerat la Orăştie că nu putem să ne ducem către moarte cu mâinile goale”. Teama de infecţiile cu coronavirus şi lipsa echipamentelor medicale au fost motivele invocate de cadrele medicale pentru a-şi justifica intenţiile de demisie. Ulterior, cu excepţia medicului şef Lorena Ehim, toţi ceilalţi angajaţi de la ATI – Spitalul Orăştie au revenit asupra deciziilor şi au renunţat la demisii.





Medic din Haţeg: „S-au făcut presiuni să internăm bolnavii”

Tulburări au apărut şi la spitalul din Haţeg, unde medicul Horia Anghel, şeful secţiei de Interne şi-a depus demisia din funcţie. El a susţinut că la spital au ajuns patru pacienţi cu suspiciune de Covid 19, dar cadrele medicale nu au suficiente echipamente de protecţie, iar unitatea sanitară nu este spital suport.

„Acum s-a dat lista spitalelor suport, şi noi nu suntem nominalizaţi. Ieri nu se ştia, şi s-au făcut presiuni să internăm bolnavii. Au venit noaptea, la ora 1 sau 2. Trei femei şi un bărbat. S-au primit 40-50 de costume pe tot spitalul. Din păcate, nu putem folosi nici costume foarte mult, pentru că în momentul în care l-ai folosit, el nu mai poate fi utilizat din punct de vedere medical. Asta e problema. Şi dacă mergi la toaletă, trebuie să îţi iei altul”, a declarat medicul Horia Anghel, potrivit ziardehunedoara.ro.

Medici din Deva: „Am fost închişi fără drept în spital”



De vineri, la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Deva a fost instituită carantina, iar personalul medical este nevoit să rămână, timp de 14 zile, la serviciu, pentru a îngriji cei peste 70 de pacienţi aflaţi în unitatea sanitară. Unii dintre medici s-au plâns că sunt trataţi ca într-o închisoare, nu au fost lăsaţi de poliţişti să primească haine de schimb şi au fost ameninţaţi cu dosare penale dacă părăsesc spitalul. Medicii au trimis o scrisoare Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Hunedoara, în care solicită să fie instituită în mod legal carantina la SJU Deva, acuzând încălcarea drepturilor lor legale prin modul în care a fost făcut demersul.

„În incinta SJU Deva au fost închişi fără drept, prin interzicerea de a părăsi unitatea sanitară, un număr mare de cadre medicale, medici, asistenţi, îngrijitori, infirmieri, brancardieri şi un operator de date şi care la momentul redactării prezentei notificări nu beneficiază de garantarea dreptului la viaţă şi sănătate, prin încălcarea flagrantă a condiţiilor legale privind izolarea şi carantinarea. Aceştia sunt obligaţi ca, indiferent dacă au fost declaraţi sau nu contacţi ai unui caz Covid 19 să presteze activităţi de asistenţă medicală împreună şi să convieţuiască în acelaşi spaţiu locativ, cei care sunt în prezent neinfectaţi având un risc major de infecţie, risc care ar fi putut fi în mod vădit evitat”, susţin medicii.

Medici din Hunedoara: DSP a întârziat trimiterea testelor

Peste 70 de cadre medicale de la Spitalul municipal Hunedoara au fost testaţi epidemiologic, până luni, după ce un medic şi doi pacienţi au fost diagnosticaţi cu coronavirus. Unii dintre medici i-au acuzat pe reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică Hunedoara că nu au trimis la timp probele recoltate la clinica din Timişoara, acuzându-i că au întârziat deliberat transmiterea acestora. „Aşteptăm rezultatele testelor epidemiologice şi susţinem testarea tuturor cadrelor medicale”, spune Radu Budae, managerul Spitalului municipal Hunedoara.

