Podul feroviar din Cheile Băniţei intră în reparaţii capitale după 150 de ani de la construcţia sa

Un pod feroviar construit în anul 1870, pe calea ferată Simeria – Petroşani, intră în reparaţii capitale. Podul are o lungime de circa 9 metri şi o înălţime de circa 6 metri. Lucrările de reparaţii scoase la licitaţie de Căile Ferate Române – Sucursala Regională Timişoara au fost estimate la peste 1,3 milioane de lei, fără TVA.

„Podul de la KM 72 + 866 de pe linia Simeria – Petroşani DI este un pod din boltă de piatră construit în anul 1870. Acesta are o vechime de exploatare de aproximativ 150 de ani, ca urmare are durata de viaţă depăşită. Podul traversează un curs de apă permanent – pârâul Peştera – ce străbate Peştera Bolii şi se varsă în râul Băniţa. Din reviziile efectuare la pod, în ultimii ani s-a constatat o evoluţie mai rapidă a degradărilor, favorizate în principal de faptul că debitul preluat prin secţiunea de scurgere a podului are variaţii bruşte”, se arată în caietul de sarcini.

Nu există acces auto în zona podului, singura cale de acces fiind pe linia CF 116. De pe Drumul Naţional 66 dinspre Petroşani spre satul Băniţa există o ieşire pe partea dreaptă a Drumului Naţional spre halta Peştera Bolii, aflată la circa 400 de metri de pod.

„În urma expertizei tehnice şi a constatărilor culese de la faţa locului s-au evidenţiat o serie de defecte şi degradări ale podului existent, dintre care cele mai importante sunt următoarele: moloanele care alcătuiesc timpanul au tendinţa de a se desprinde de structură: elementele de alcătuire a structurii prezintă degradări semnificative; infrastructura podului este constituită din moloane de piatră care prezintă urme de coroziune, crăpături, desprinderi şi subspălări la nivelul fundaţiei”, se arată în caietul de sarcini.

Linia CF 116 Simeria - Livezeni este linie magistrală interoperabilă dublă, electrificată, în lungime de aproape 80 de kilometri. A fost inaugurată în 28 august 1870, fiind una dintre cele 14 linii ferate din Ardeal construite în perioada 1867 – 1873, care însumau peste 1.150 de kilometri. În ultimii ani, compania feroviară a scos la licitaţie lucrările de reparaţii capitale pe mai multe sectoare din calea ferată, în special din zona Băniţa – Petroşani, afectate de degradare.

