Peştera Fiilor Luminii, plină de secrete întunecate. Aici a trăit Maitreya, gurul care a înfiorat România FOTO

O peşteră ascunsă în inima pădurii, la poalele Munţilor Poiana Ruscă, a fost locul unde s-au retras, timp de mai mulţi ani, „Fiii luminii”, membrii unei mişcări spirituale, conduse de Francisc Maitreya, care a stârnit o mulţime de controverse la sfârşitul anilor ´90.

Grota păstrează şi în prezent urmele amenajării sale de către „bărboşi” (aşa erau numiţi ucenicii gurului Maytreia de către localnici), iar unii dintre oaspeţii săi o consideră un loc cu totul ieşit din comun.

Guru Maitreya şi ucenicii săi au ocupat grota de la marginea satului Roşcani în anul 1997. Pe numele său adevărat Francisc Horvath, învăţătorul care la acea vreme avea 50 de ani, se născuse în Deva şi fusese profesor de desen în tinereţe. După 1990, s-a dedicat crezului său spiritual, a scris mai multe cărţi dedicate practicilor spirituale, care i-au adus popularitate şi o mulţime de adepţi.



Peştera din pădure, folosită ca loc de întâlnire a gurului cu ucenicii săi, autointitulaţi „fraţi ai luminii” a fost transformată apoi într-un schit modest, în centrul căruia, pe altarul împânzit cu lumânări, fotografia care îl înfăţişa pe Maitreya într-o poziţie Yoga devenise obiect de veneraţie.

Discipolii îl credeau vindecător



Oaspeţii ei veneau aici din toată ţara, pentru a trăi alături de guru, pentru a-i asculta învăţăturile şi chiar crezând că acesta are puteri miraculoase şi îi poate vindeca.



„Întâlnirile lunare de la schit erau o mare bucurie pentru toţi. Bărbaţii erau cazaţi chiar în schit, iar femeilor li s-a construit o căbănuţă vis-a-vis de acesta. Învăţătorul stătea într-o rulotă unde avea o sobiţă cu lemne. Chiar dacă condiţiile de cazare erau precare, întâlnirile noastre cu învăţătorul în acel peisaj montan erau o supremă fericire şi binecuvântare. Era ca un paradis, o evadare din lume, din vibraţiile grele ale oraşelor, din poluarea lumească. Ne adunam acolo din toată ţara, dar veneau oameni chiar şi de peste hotare. În general, veneau elevii şi aspiranţii la academia sufletului. De multe ori veneau oameni bolnavi, localnicii din sat şi oameni însetaţi de lumină şi cunoaştere”, scria Mirela Cazacu, una dintre adeptele gurului.



Femeia afirma că a fost martoră a unor miracole făcute de acesta. „Vindecările le făcea de faţă cu toţi, prin puterea cuvântului sau a gândului, rare erau cazurile când atingea vreun bolnav pentru a-l vindeca. Aceste vindecări erau instantanee. Astfel am văzut nenumărate cazuri de miopie, hipoacuzie, migrenă, dureri de coloană, psoriazis, boli digestive, cardiace, genitale – toate vindecate pe loc. De exemplu, întreba persoana de faţă ce durere are şi în clipa următoare spunea: «Din clipa aceasta nu te mai doare! Eşti vindecat şi eliberat! Amin!» De multe ori cei vindecaţi rămâneau foarte miraţi, cum e posibil să te doară şi în clipa următoare să nu te mai doară. Ţin minte că venise o femeie care acuza dureri lombare, aşa încât nu se putea apleca decât puţin. Învăţătorul i-a spus să se ridice în picioare, a întins o mână către ea şi i-a spus: «Din clipa aceasta eşti vindecată!» Femeia a stat puţin nedumerită, apoi şi-a mişcat mijlocul şi s-a aplecat cu uşurinţă în faţă, emoţionată şi bucuroasă”, adăuga femeia.



Unii dintre oaspeţii sectei păreau hipnotizaţi de ceea ce se petrece în peştera – altar, unde aveau voie să intre doar după ce se descălţau. Alţii îl priveau ca pe fiul lui Dumnezeu, al şaselea, conform credinţei lor, după Krishna, Rama, Buda, Mahomed, Zamolxes şi Iisus.



„La Roşcani, după ce treci de păstrăvărie, în dreapta pârâului Roşcani, se arată vederii o carie săpată în stâncă. Aici şi-a făcut sălaş o comunitate alcătuită dintr-o mână de tineri, uniţi în aceeaşi credinţă. Îşi zic Fraţi în lumina iubirii. În stânga o baracă sărăcăcioasă. În faţă, intrarea în ceva ce s-ar putea numi peşteră. După un timp, din baracă, ne iese în întâmpinare un bărbat, trecut de prima tinereţe, cu o barbă bogată şi figura ascetică”, scriau reporterii ziarului „Cuvântul Liber” în primăvara anului 1997.

O tânără a murit în peştera Fiilor Luminii



Ucenicul gurului Maitreya, intervievat de aceştia, afirma că se numea Ionel Pârvan şi că fusese suferind de o o boală gravă, înainte de a se alătura sectei. „Un frate din Bucureşti m-a învăţat că orice boală se vindecă prin credinţă şi dietă strict vegetariană”, le povestea acesta reporterilor.

Gurul din peşteră îi fusese indicat ca model, iar bărbatul ajunsese să îl venereze.

„Pe el îl urmăm şi-l mărturisim. La şase luni după vindecarea mea în dietă şi credinţă, dintr-un om purtat pe braţe, a avut loc conştientizarea mea despre faptul că fiecare om de pe pământ are o anumită misiune. Din 1995 îl urmez şl-1 mărturisesc pe învăţător, aşa cum acum 2009 de ani apostolii îl urmau şi-l mărturiseau pe Iisus Hristos. Calea aceasta nu afirm că e mai bună. E cea adevărată. Prin comuniunea între tine şi divinitate are loc transformarea interioară, care te duce către trăirea creştină”, adăuga ascetul.



O tragedie petrecută în primăvara aceluiaşi an, în peştera amenajată de ucenici a tulburat însă viaţa comunităţii. Ofelia, o tânără de 26 de ani bolnavă de diabet, a murit atunci, după ce s-a alăturat grupului şi a renunţat la tratamentul şi la insulina prescrise de medici, pentru regimul bazat pe plante şi ceaiuri recomandat de pustnici.

În următorii ani, peştera a rămas doar loc de întâlnire al discipolilor lui Francisc Maitreya, însă după moartea acestuia, din 2004, cu timpul, secta controversată s-a stins, iar oaspeţii peşterii au fost din ce în ce mai puţini. Despre învăţătorul pe care mulţi români l-au considerat având puteri miraculoase, unii dintre foştii săi cunoscuţi au afirmat că murise după ce îşi impusese să nu mai mănânce nimic.

