Medicul Lidia Dobrei a murit. Mesajul emoţionant al doctoriţei, din spital, după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2

Medicul Lidia Dobrei a murit în spital. La începutul lunii aprilie, Lidia Dobrei fusese internată în spital, după ce s-a îmbolnăvit de COVID-19. Din spital, doctoriţa publicase un mesaj de mulţumire adresat celor care au sprijinit-o, în care a relatat şi despre cum s-a infectat cu noul coronavirus.



„Dragi prieteni. Mulţùmesc lui Dumnezeu pentru evoluţia bună a stării de sănătate a mea şi a soţului meu. Mulţumesc vouă tuturor pentru sutele de mesaje trimise zilnic şi pentru toate rugăciunile şi gândurile voastre bune. Am fost intrebată cum am am luat boala? Zilnic aveam la radiologie cazuri foarte grave, pe care cu un infirmier le luam în braţe şi le aşezam pe scaun pentru a putea fi examinate. E riscul meseriei, indiferent de protecţìe. Boala e reală, respectaţi cât puteţi normele de protecţie şi Bunul Dumnezeu să vă păzească. Tratamentul e dur, dar Dumnezeu e bun cu noi. Fiţi binecuvântaţi cu sănătate şi o viaţă fără probleme. Vă mulţumim”, a scris Lidia Dobrei, pe pagina sa de Facebook, în 2 aprilie.

Medicul Lidia Dobrei, implicată în acţiuni umanitare

Lidia Dobrei s-a născut la 12 ianuarie 1954, în localitatea Roşia Nouă, judeţul Arad, a absolvit Facultatea de Medicină Generală Timişoara în anul 1980, din 2003 a fost doctor în ştiinţe medicale. Între anii 1988 şi 2008 a efectuat numeroase cursuri de specializare în radiologie, în metode de diagnosticare şi ultrasonografie generală. A făcut stagii de documentare doctorat în San Francisco, Seatle, Portland, Ohio – SUA şi Berlin – Germania. Afost preşedinta Asociaţiei Umanitare „Monyque şi Evelynne” din Călan, membră a Societăţii Naţionale şi Internaţionale a Medicilor Creştini şi preşedinta Filialei Călan a Crucii Roşii. Asociaţia Umanitară „Monyque şi Evelynne” s-a înfiinţat în anul 1992 şi sub directa îndrumare a Lidiei Dobrei s-a ocupat de primirea, depozitarea şi distribuirea gratuită de medicamente, materiale şi aparatură medicală tuturor persoanelor fizice şi juridice care au nevoie de acestea. Timp de 18 ani, asociaţia a desfăşurat o activitate laborioasă şi a ajutat spitalele din Călan, Petroşani, Haţeg, Orăştie, Hunedoara şi Deva, căminele de bătrâni din Brănişca şi Geoagiu, ONG-uri, precum şi mii de bolnavi, conform evidenţelor asociaţiei, informează replicahd.ro.

Din anul 2004, până în 2016, medicul Lidia Dobrei a fost consilier judeţean şi a detinut funcţia de vicepreşedinte al Comisiei pentru activităţi ştiinţifice, învăţământ, culte, cultură, sport, tineret, probleme de sănătate, protecţie socială, ale familiei şi copilului, precum şi de legătură cu ONG-urile, calitate în care s-a implicat într-o serie de activităţi care au contribuit la îmbunătăţirea imaginii consiliului judeţean şi rezolvarea unor probleme ale sistemului sanitar judeţean.



