VIDEO Imagini revoltătoare surprinse la Galaţi: o femeie îşi foloseşte copiii la furat. „Suntem o naţie de hoţi!“

O femeie din Galaţi şi-a folosit copiii pentru a fura de la sediul unei şcoli de şoferi. Totul a fost surprins de camerele de supraveghere montate la sediul unei firme din cartierul gălăţean „Aviaţie”, iar patronul acesteia spune că nu este prima oară când se întâmplă aşa ceva.

„Noi încercăm să dăm o notă elegantă zonei, aşa că am cumpărat şi am pus jardiniere cu flori, am amenajat pe cât posibil zona. Din păcate, munca ne este batjocorită sistematic. Florile sunt furate, lucrările sunt distruse, murdărite. Batjocură şi lipsă de civilizaţie, asta avem aici, în cartier”, a spus proprietarul şcolii de şoferi într-o postare de reţelele de socializare unde a ataşat şi filmarea.

Acesta este de părere că modul cum acţionează femeia filmată folosindu-şi copiii la furat este emblematic pentru România, unde hoţia este o considerată de mulţi oameni ca fiind „o stare naturală”.

Miile de gălăţeni care au reacţionat la postare şi a distribuit-o au fost, în majoritatea lor covârşitoare, de părere că astfel de situaţii trebuie pedepsite drastic, inclusiv cu decăderea din drepturile părinteşti.

„Ce exemplu dă acea femeie copiilor ei? Că trebuie să fie hoţi? Ea pregăteşte, practic, noua generaţie de infractori a României. Copiii aceia cred că e normal să furi, că doar le-a spus asta chiar mama lor”, a scris Marian Toma, unul dintre sutele de internauţi care au comentat la postare.

„Aici nu e vorba de valoarea florilor furate. Puteau să coste şi cinci bani. Este vorba de maniera în care fură. Cu faţa acoperită, ştiind că fac ceva ilegal. Dar fac! Asta arată deja o profesionalizare în hoţie. Când vor creşte se vor perfecţiona aşadar. Suntem o naţie de hoţi! Asta suntem!”, a scris şi Adriana Paulescu.

Din imagini se vede cum cei trei se apropie de sediul firmei, cu glugile pe cap, iar băiatul mai mare (care pare să aibă 15-16 ani) îl ia pe umeri pe cel mic (de aproximativ 10-12 ani), iar acesta desprinde una câte una jardinierele, pe care le dă mamei. Apoi pleacă liniştiţi – atenţie, cu spatele la camere, adică la modul profesionist - deci asigurându-se că nu li se filmează feţele.

Cazul a fost sesizat Poliţiei galaţi, care a deschis o anchetă pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi distrugere. Deocamdată autorii nu au fost identificaţi, însă există informaţii că au folosit aceeaşi metodă de furat în mai multe zone ale cartierului.



