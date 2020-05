Un olimpic român a creat o platformă educaţională cu inteligenţă artificială. Şcoala online are un succes uriaş

Ştefan Vârnă (18 ani), elev în clasa a XI-a la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu“ din Bacău, este unul dintre tinerii geniali ai României. S-a calificat la olimpiada naţională de informatică de două ori, a câştigat medalia de aur în 2019 la olimpiada de tehnologia informaţiei, secţiunea C Sharp, şi a conceput mai multe programe care i-ar face invidioşi şi pe inginerii de la Google.

„Îmi place calculatorul în sine şi faptul că pot să creez lucruri cu el. Am început cu algoritmica în clasa a V-a, am participat la olimpiada de profil în acel an şi, pentru că n-am reuşit să mă calific la faza naţională, în anul următor m-am orientat şi către alte limbaje de programare“, povesteşte Ştefan.

Părinţii, primii „clienţi“

Şi-a făcut debutul în algoritmică în forţă, cu scrierea unui program care generează documente şi cu ajutorul căruia este economisit timp preţios. Sistemul prelua automat datele angajaţilor din programele de gestiune a informaţiilor personale, iar un astfel de proces ar fi durat, în mod normal, două săptămâni. Programul a avut şi beneficiari: chiar părinţii lui Ştefan, care l-au folosit la firma pe care o deţin.

Însă tânărul a avut devreme şi primul său client adevărat – şi încă unul cu greutate. Când era în clasa a VII-a, a creat o aplicaţie prin intermediul căreia se realizează înregistrarea securizată a persoanelor care intră în calitate de vizitatori în diverse societăţi. Aceasta a fost cumpărată de cunoscuta companie Aerostar, firma de la Bacău care fabrică componente de avion. Creaţia lui Ştefan diferă de alte aplicaţii similare prin gradul înalt de securitate, stocarea datelor făcându-se pe servere interne ale companiei, care nu permit accesarea acestora din exterior. „Aplicaţiile similare de pe piaţă stocau datele cu privire la vizitatori pe servere exterioare şi reprezentau un risc de securitate din acest punct de vedere. Aplicaţia mea conţine un fişier executabil, pe care cei de la Aerostar îl încarcă pe tablete, şi un sistem de server, nişte aplicaţii care rulează pe calculatoare, iar toate acestea comunică între ele în reţeaua lor internă. Practic, nu poate pleca nicio informaţie din interior“, explică elevul cum funcţionează aplicaţia pe care a creat-o.

În luna martie a acestui an, adolescentul a participat, alături de alţi doi colegi, la un hackathon, un concurs-maraton întins pe durata unei zile, unde a dezvoltat un proiect software inedit – un magazin virtual de mărţişoare. „Fiecare utilizator poate să creeze mărţişoare, să le vândă, are inclusiv opţiuni de cumpărare online, livrare şi urmărire a comenzii până la destinatar. Vizitatorii pot vinde mărţişoare atât în spaţiul virtual, cât şi fizic“, descrie Ştefan în câteva cuvinte cum funcţionează programul, care poate fi oricând pus în practică.

„Este mult mai mult decât ce învaţă la şcoală“

În prezent, le predă informatică elevilor de liceu şi gimnaziu în cadrul proiectului naţional „Programare cu răbdare“. Îi instruieşte cum să dezvolte aplicaţii în C Sharp, un limbaj conceput de Microsoft prin care elevii realizează aplicaţii în Windows, dar şi aplicaţii pe mobil sau web, îi învaţă algoritmică şi aplicaţii grafice. „Îi ajut să facă aplicaţii practice folosindu-se de noţiunile pe care le învaţă la cercul de informatică, dar şi la şcoală. După ce au învăţat algoritmică, îi învăţăm să creeze o interfaţă grafică şi ce trebuie să facă pentru ca aplicaţia să ruleze. Este mult mai mult decât ce învaţă la şcoală.“ Sub atenta îndrumare a lui Ştefan, elevii săi au creat, de pildă, un web browser inteligent, pe care l-au „învăţat“ să facă diverse căutări pe Instagram şi chiar să aprecieze postări.

Peste 500 de elevi folosesc aplicaţia educaţională

Cel mai important program pe care l-a conceput este o platformă educaţională creată cu ajutorul inteligenţei artificiale. Ştefan mărturiseşte că a gândit programul pentru a-i putea urmări îndeaproape şi pentru a lucra în mod eficient cu toţi elevii săi. Algoritmul care stă la baza acestui program permite monitorizarea în timp real a elevilor care folosesc platforma, inclusiv identificarea celor care încearcă să copieze sau care prezintă o lucrare identică cu a unui coleg într-un interval de timp relativ scurt. De asemenea, platforma le identifică stilul de învăţare, prin modul în care răspund la întrebările profesorilor, şi timpul de răspuns. Ştefan a încărcat toate cursurile pe platforma de e-learning, inclusiv tutoriale video şi întrebări grilă, pe care elevii le parcurg în propriul ritm.

„Merg efectiv la fiecare elev în parte şi lucrez cu el, particularizez aplicaţia pentru fiecare elev, în funcţie de nivelul la care se găseşte. Toţi au acelaşi produs de bază la final, doar că unii au anumite funcţii în plus, depinde de nivelul de învăţare al fiecăruia.“

Platforma educaţională le este de foarte mare ajutor inclusiv profesorilor de la Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu“ din Bacău, unde tânărul învaţă. După ce pandemia de coronavirus a închis şcolile, dascălii au hotărât să folosească aplicaţia pentru a-şi preda lecţiile şi pentru a interacţiona cu elevii, fiind vorba în total de peste 500 de copii şi adolescenţi.

„Profesorilor le place să lucreze pe ea pentru că primesc rapoarte cu privire la elevi. Platforma generează scoruri pentru fiecare copil şi poate chiar prezice anumite comportamente ale elevilor. Aplicaţia analizează modul în care dau click-uri, cât de repede răspund la întrebări şi cât de implicaţi sunt în activităţi. Este un algorim complex în spate“, explică elevul.

Un algoritm care face site-uri în timp real

Site-ul colegiului unde învaţă este creat tot de Ştefan, asta după ce a scris un algoritm care construieşte site-uri în timp real, iar acum orice actualizare de pe site se face prin două click-uri. A scăzut, astfel, timpul de actualizare a site-ului de la o săptămână sau două la doar cinci minute: „Mă sună un profesor şi-mi spune că vrea să apară un articol pe site, iar eu din două click-uri pe telefon îl urc“.

A conceput şi un catalog online, tot pentru Colegiul Naţional „Gheorghe Vrânceanu“, însă acesta nu prea a prins la profesori, chiar dacă este funcţional. „Era greu pentru profesori să treacă notele în două locuri, în catalogul clasic şi în cel virtual“, explică Ştefan.

Facultate în România, master în străinătate

În mod previzibil, după absolvirea liceului, tânărul va urma o facultate de informatică din România. Îşi doreşte, însă, să facă un master în străinătate, pentru a căpăta mai multă experienţă şi pentru a crea conexiuni cu alte persoane din domeniu. Planul său este să-şi deschidă propria firmă de IT, dar nu exclude nici să treacă în spatele catedrei, la un moment dat.