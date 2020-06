Reuşitele majore ale unui tânăr: olimpic internaţional şi câştigătorul unui concurs al National Space Society

Sebastian Romeo Pintilie (18 ani) a fost captivat, în copilărie, de romanele lui Jules Verne, care i-au stârnit şi interesul pentru ştiinţe. Pentru a-şi aprofunda cunoştinţele, a început să participe la toate concursurile şi olimpiadele posibile – de la română şi matematică, până la istorie şi civică. „În primul rând, mă atrăgeau toate aceste materii. Apoi, îmi plăcea să particip la competiţii. Voiam să testez ce ştiu, dar şi să mă automotivez pentru a deveni din ce în ce mai bun“, spune tânărul.

În clasa a VIII-a, Sebastian a reuşit să se califice la primele olimpiade naţionale – lingvistică şi chimie –, iar mai apoi a adăugat pe listă fizica, ştiinţele pământului şi biologia, care a devenit şi principala lui pasiune. În clasa a IX-a a câştigat Olimpiada Judeţeană de Biologie, iar la faza naţională a obţinut o menţiune. L-a ambiţionat foarte mult şi profesoara lui de Biologie, de care s-a simţit foarte ataşat şi şi-a dorit ca aceasta să-şi amintească mereu de el prin prisma performanţelor.

În clasa a X-a, elevul şi-a trecut în palmares o nouă menţiune la Olimpiada Naţională de Ştiinţele Pământului, s-a calificat la Olimpiada Naţională de Biologie şi, totodată, în lotul lărgit al României pentru olimpiada internaţională. Nu a reuşit să ocupe un loc şi în lotul restrâns, dar experienţa i-a folosit anul următor, când a revenit în joc mai bine pregătit.

Visul de a fi olimpic, mai presus de durere

Un an întreg şi l-a dedicat pregătirii intense pentru Olimpiada Naţională de Biologie, însă visul tânărului a fost aproape spulberat după ce a suferit un accident. Pe 20 aprilie 2019, microbuzul în care călătorea alături de lotul de olimpici din judeţul Bacău a fost implicat într-un accident, toţi elevii ajungând la spital.

„Am plecat cu microbuzul spre Oradea şi am fost implicaţi într-un accident rutier. Eu am avut un mare noroc pentru că m-am mutat în spatele microbuzului cam cu o oră înainte de producerea impactului. În momentul ciocnirii, m-am lovit cu capul şi cu dinţii de scaunul din faţă. Mi-am pierdut cunoştinţa şi nu-mi mai amintesc ce a urmat. Când m-am trezit, eram deja în afara microbuzului, fusesem scos de cineva. Erau multe ambulanţe acolo. Eram plin de sânge pentru că îmi spărsesem şi arcada şi eram zgâriat pe faţă şi pe picioare“, rememorează tânărul.

Sebastian a fost supus unei intervenţii chirurgicale la nivelul maxilarului, iar la finalul operaţiei, prima lui întrebare a fost: „Când pot pleca?“. Nu a acceptat sub nicio formă ideea că ar putea rata Olimpiada Naţională de Biologie, aşa că de pe patul de spital a mers direct la concurs. Mărturiseşte că, după ce efectul anesteziei a trecut, durerile au fost chinuitoare, însă a făcut tot posibilul pentru a se concentra. Eforturile nu au fost în zadar, căci şi-a atins obiectivul: a fost selectat în lotul lărgit al României, iar la scurt timp s-a calificat şi în lotul restrâns, numărându-se printre cei patru reprezentanţi ai României la Olimpiada Internaţională de Biologie.

Două luni mai târziu, a cucerit argintul pentru România la competiţia care s-a desfăşurat în Szeget, Ungaria. Sebastian mărturiseşte că mai presus de medalie a fost faptul că şi-a îndeplinit visul de a deveni olimpic internaţional. Tânărul s-a calificat şi anul acesta la olimpiadele de biologie, ştiinţele pământului şi lingvistică – matematica în cuvinte, aşa cum o numeşte el –, dar pandemia de coronavirus i-a dat planurile peste cap şi nu ştie cât va mai dura până când va avea din nou şansa de a urca pe podium.

Premiat pentru cum şi-a imaginat viitorul

Sebastian este fascinat şi de călătoriile în spaţiu şi de staţiile spaţiale. A participat de-a lungul anilor la mai multe concursuri lansate de organizaţia nonguvernamentală americană National Space Society (NSS), iar rezultatele lui vorbesc de la sine. În clasa a X-a, Sebastian a participat alături de un coleg de clasă, obţinând o menţiune, în clasa a XI-a, s-a înscris singur şi s-a clasat pe locul al doilea, iar anul acesta a dovedit că s-a perfecţionat şi a plecat acasă cu premiul întâi. Este o victorie însemnată, mai ales că anul acesta au fost depuse 2.646 de proiecte de la elevi din 22 de ţări.

Proiectul câştigător al lui Sebastian s-a intitulat „Orion“ şi a fost apreciat atât pentru originalitate, cât şi pentru cantitatea mare şi variată de informaţii, obţinute prin cercetare personală, despre tot ce înseamnă colonii spaţiale, cosmos, energii solare. Pe lângă constelaţia binecunoscută, „Orion“ este un acronim pentru „The Orbital Resupply for Interplanetary Operations Network“/ „Reţeaua de Reaprovizionare Orbitală pentru Operaţuni Interplanetare“. Mai exact, elevul şi-a imaginat o reţea de staţii amplasate în puncte cheie, într-un viitor în care omenirea ar avea colonii pe alte corpuri cereşti. Rolul lor principal ar fi să producă mâncare, dar şi să filtreze apa şi aerul.

Vrea să ajute bolnavii din ţările sărace

Sebastian Romeo Pintilie este hotărât să-şi urmeze visul din copilărie şi să devină medic chirurg, aşa că abia aşteaptă să înceapă cursurile facultăţii de Medicină, unde a fost admis fără examen pentru că este olimpic.

„La câtă biologie am învăţat, puteam foarte bine să mă îndrept către cercetare, dar nu mă pasionează acest domeniu. Este interesant, dar nu cred că este pentru mine. Vreau să fac ceva care ştiu că va aduce un beneficiu imediat oamenilor şi de aceea am ales medicina. Combină partea umană, unde lucrezi cu oamenii, cu cea ştiinţifică. Pe mine m-a pasionat întotdeauna să aflu diverse lucruri, iar în medicină sunt foarte multe lucruri de aflat şi foarte mulţi oameni de ajutat şi cred că pot face o schimbare. Am ales chirurgia pentru că este cea mai practică dintre toate. Este posibil, totuşi, să schimb specializarea în timpul facultăţii şi să merg spre oncologie sau cardiologie“, explică tânărul.

În plus, îşi doreşte foarte mult să-şi ajute semenii, în special pe cei care nu beneficiază de asistenţă medicală gratuită. Deja are un plan foarte bine pus la punct în acest sens. După ce va absolvi facultatea, i-ar plăcea să profeseze pentru o perioadă într-o ţară africană sau asiatică.

Chiar dacă este interesat de mai multe domenii, Sebastian mărturiseşte că nu i-a fost deloc greu să aleagă direcţia în care doreşte să-şi clădească o carieră. De asemenea, crede că este sănătos ca tinerii să aibă cât mai multe pasiuni. „Pe mine m-au pasionat atât de multe lucruri încât am avut mereu de unde alege. De când eram mic m-am format aşa. Mi s-a trezit pasiunea pentru ştiinţe, pentru cunoaştere. Eu am urmat mereu doar acele cărări care îmi făceau plăcere, niciodată nu m-am dus undeva dacă nu mă pasiona cu adevărat ceea ce făceam.“