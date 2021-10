Profesorul ai cărui elevi creează senzori de oxigen pentru saloanele de ATI şi lansează sateliţi

Mircea Nistor (61 de ani), profesor de fizică şi robotică la Colegiul Naţional de Informatică „Traian Lalescu“ din Hunedoara, a fost desemnat Profesor Merito în 2019. Viaţa lui se împarte între orele de clasă şi clubul de fizică şi tehnologie pe care-l coordonează de peste 20 de ani. După Revoluţie, a reuşit să transforme o clasă de electrotehnică într-una de informatică şi să înfiinţeze o secţie nouă în liceu.

În câţiva ani, secţia de informatică a ajuns să numere 13 clase, făcând clădirea liceului neîncăpătoare. Astfel, în 1997, Nistor şi alţi câţiva profesori de la liceul industrial au decis să pună bazele unei şcoli axate numai pe informatică, care astăzi este „Traian Lalescu“.

„Fără o generaţie care să ştie să rezolve problemele lumii, folosindu-se de ştiinţă şi de tehnologie, nu văd cum o să răzbatem. Este bine să sădim în aceşti tineri pasiunea pentru a crea, pentru a inova, astfel încât să rezolve probleme cu adevărat importante, nu doar cele din culegerile de probleme“, spune Mircea Nistor.

În noua şcoală, profesorul a fondat un club de fizică în toată regula, ajutat de soţia lui, profesoară de chimie, şi de foşti elevi care i-au rămas aproape. Unii dintre ei predau informatică la noul liceu sau mentorează echipele de robotică, iar alţii sunt cunoscuţi la nivel mondial, cum este cazul unui fost elev care este acum directorul IBM din Canada. Regretul său e că, în timp, numărul elevilor a scăzut foarte mult, iar calitatea claselor de informatică a scăzut şi ea, astfel că astăzi liceul mai are o singură astfel de clasă.

Roboţi pentru cei mari şi cei mici

În clubul de robotică mentorat de Mircea Nistor lucrează elevi între 14 şi 18 ani, deci nu există diferenţieri în funcţie de vârstă, aşa cum se întâmplă la şcoală. „Învaţă unii de la alţii şi identifică partea lor de contribuţie pe care pot să o aducă. Unii sunt pasionaţi de filme video, alţii fac logo-uri, iar alţii se ocupă de postările pe social media“, oferă profesorul câteva exemple. În aceste zile sunt în febra construirii unui nou robot, cu care vor participa la o nouă ediţie a First Global Challenge. Mircea Nistor îşi învaţă elevii prin aceste competiţii să lucreze în echipă, spre deosebire de educaţia clasică, unde învăţarea este individualizată. De altfel, dascălul lucrează cu elevii săi de la egal la egal la conceperea şi construcţia roboţilor.

Clubul de robotică se bazează exclusiv pe donaţii pentru ca elevii să poate cumpăra materialele necesare construirii roboţilor. Profesorul nu i-a uitat nici pe cei mici. A pus bazele a două echipe care construiesc roboţi doar din piese de lego, dar folosesc şi microntrolere, prin intermediul cărora îi programează să aibă misiuni autonome.

Sterilizator pentru măşti care costă sub un dolar

La competiţia din acest an a First Global Challenge, elevii săi trebuie să rezolve o problemă legată de pandemie, aşa că au conceput un sterilizator termic pentru măşti, care costă sub un dolar, şi poate steriliza sute de măşti într-o lună, cam cât îi trebuie unei familii dacă foloseşte corect măştile.

„Au descoperit că dacă ţii măştile la o temperatură suficient de ridicată, de 70-80 de grade, cel puţin 30 de minute, inactivează virusurile. Măştile sunt purificate foarte bine şi pot fi reutilizate în siguranţă de cel puţin 20 de ori, pentru că sterilizarea termică este foarte blândă cu materialul, nu îi modifică proprietăţile“, ne detaliază profesorul ultima inovaţie a elevilor săi.

Sterilizatorul este construit doar dintr-o bucată de carton şi una de cupru, iar costul total este de doar patru lei. Pe micii informaticieni nu îi interesează să îşi omologheze inovaţia, ci să o facă disponibilă întregii lumi. Practic, copiii explică pe site-ul help4everyone.org cum se construieşte sterilizatorul, astfel încât orice persoană să îl poată realiza.

În acelaşi proiect pentru competiţia de robotică, elevii profesorului Mircea Nistor au creat şi un robot de sterilizare cu ultraviolete în banda C, care costă sub 2.000 de euro şi care, în plus, purifică aerul. Prin comparaţie, un robot cumpărat de la o firmă de profil costă 80.000 de euro şi are aproape aceleaşi funcţii.

Senzori de oxigen în saloanele de ATI

Şocaţi de incendiile, multe mortale, din saloanele de Terapie Intensivă, copiii de la clubul de robotică au conceput şi un sistem de senzori pentru detectarea concentraţiei de oxigen dintr-o încăpere, al cărui cost nu depăşeşte 100 de dolari.

Sistemul include reţeaua de senzori şi un centralizator care primeşte mesaje de la senzori, iar orice creştere a nivelului de oxigen este transmisă în timp real personalului medical, care poate acţiona imediat pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu.

O altă inovaţie de-a informaticienilor coordonaţi de profesorul Mircea Nistor este un sistem care permite comunicarea în timp real cu foarte mulţi pacienţi, cărora li se pun întrebări standard printr-un sintetizator de voce şi prin care se poate determina rapid starea lor de sănătate.

Satelit lansat din balon

Marea provocare din acest an pentru elevii clubului de robotică din Hunedoara este construirea şi lansarea în atmosferă, la mare altitudine, a unui satelit din balon, urmând să recupereze apoi şi datele colectate de acesta.

„Interesul la noi pentru studiu este din ce în ce mai scăzut. Este explicabil atunci când elevii sunt puşi să facă nesfârşite exerciţii din culegeri, cărora nu le văd finalitatea. Ceea ce facem noi este să îi învăţăm să se descurce singuri, să se informeze, să ceară ajutor atunci când au nevoie. Asta se numeşte imersie totală. Poţi învăţa un copil să înoate predându-i teoretic ce înseamnă asta sau îl poţi arunca în apă şi să îi fii aproape, iar în câteva minute poate să înveţe să înoate“, conchide profesorul Mircea Nistor.

Cinci medalii de aur şi locul 1 la robotică

Elevii profesorului, membri ai RobotX, clubul de robotică unde este mentor, şi-au văzut eforturile răsplătite la First Global Challenge, o competiţie internaţională de robotică organizată acum trei ani în Mexic, unde au luat cinci medalii de aur şi au ieşit pe primul loc din 161 de ţări. După SUA, România are cele mai multe echipe implicate în această competiţie şi cele mai bune performanţe.

„Această competiţie este cu totul altceva faţă de ce se face la şcoală. Elevii sunt confruntaţi cu provocări foarte complexe şi au la dispoziţie doar câteva luni ca să pună la punct un robot care face o grămadă de lucruri. Fiecare copil descoperă astfel partea de problemă de care se simte atras şi capabil să o rezolve“, explică profesorul.

Nu e vorba doar de partea de mecanică, ci şi de cea electronică şi de programare a robotului, dar şi de proiectare 3D şi folosirea imprimantei pentru crearea componentelor. La fel de importantă este conexiunea pe care aceşti copii o dezvoltă cu comunitatea din care fac parte şi cu nevoile pe care le are societatea.

