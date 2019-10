Omagiul adus de actriţa Catrinel Dumitrescu marelui Octavian Cotescu, la Festivalul Naţional de Comedie de la Galaţi

Actriţa i-a dedicat Meşterului întreaga conferinţă, la care au participat liceeni, studenţi la Teatru, actori şi iubitori de teatru de toate vârstele din Galaţi.

„Un impuls din suflet m-a trimis la profesorul meu, Octavian Cotescu. Şi atunci mi s-a făcut cald în sufet. Pentru că el ne-a dat aripi să zburăm şi posibilitatea de a ne întoarce la rădăcini. Când am intrat, v-am salutat – sigur, palid şi neconvingător, ca în orice început – Bonne dimine! Bonne dimine! era formula de salut a Meşterului Cotescu când intra în clasă, aducând cu el zâmbet şi voie bună. Nu întotdeauna. (râsete) Dar la început aşa a fost. Bonne dimine! Bună dimineaţa, dom' profesor!, spuneam noi. Şi el continua: Bună dimineaţa să vă fie inima! Deci, bonne dimine şi bună dimineaţa să vă fie inima!, zic eu după un început atât de lung. (aplauze) Deci, am să vă povestesc despre Octavian Cotescu şi, pentru că, totuşi, o conferinţă presupune un material elaborat, am încercat, atât cât poate să elaboreze un actor, să adun din cufărul cu amintiri câteva gânduri şi, pentru că tot trebuia acest material să poarte un titlu, m-am gândit la Lecţii de teatru şi omenie cu Octavian Cotescu”, a început Catrinel Dumitrescu.

„Generos şi plin de umor, marele actor a fost Profesorul. Profesorul iubit de toţi studenţii. E o doză de nebunie în meseria noastră de dascăli de Arta actorului. În fond, noi îi pregătim pe cei care ne iau locul, spunea el glumind. Am beneficiat de doza asta de minunată nebunie şi îi mulţumesc lui Dumnezeu că m-a socotit demnă să port pecetea Clasa Cotescu. Când am primit repartiţia guvernamentală la Cluj-Napoca, mi-a pus: Ai grijă ce faci, că eşti în garanţie! Iată, sunt anul acesta 40 de ani de atunci şi mă consider tot în garanţie, iar când scârţii, ca acum, mă întorc tot la sfaturile profesorului meu. Ce voi spune oare şi cu ce să încep? Începe cu începutul, puiule!, ar zice el”, a afirmat actriţa.

Catrinel Dumitrescu a povestit despre anii de studenţie sub îndrumarea Meşterului şi, mai apoi, despre anii petrecuţi pe scenă alături de Octavian Cotescu. Vizibil emoţionată, actriţa a relatat şi momentul în care a aflat despre decesul profesorului său.

„Era în august 1985. Eu eram la mare, la Techirghiol. Nu în vacanţă. Mă invitase Teatrul din Constanţa să joc în „Visul unei nopţi de iarnă”. Eram în cabină. Câteva minute şi batem gongul, a zis regizorul. Aud din cabina alăturată o voce a unui coleg, care zice: Voi aţi auzit că a murit Octavian Cotescu? Un mare gol s-a creat în suflet, în capul meu. Am înlemnit, eram incapabilă să mă ridic de pe scaun. Nu te simţi bine, ţi-e rău, vrei să amânăm?, întreba regizorul tehnic. Şi atunci, ca de fiecare dată când mi-a fost greu, mi-am adus aminte de vorbele Meşterului: Şi publicul? Publicul ce face? Pleacă acasă? Ce vină are el că nu mă simt eu bine? Orice om se poate simţi rău. Orice om, în afară de actor. Tu îţi alegi meseria asta, nu te obligă nimeni. Nu te faci pilot dacă ai rău de înălţime. Eu mi-am ales meseria, eu trebuie să urc pe scenă. Eu. Nu duci pe scenă nimic din viaţa ta personală, nici măcar cele mai mari bucurii! Poftiţi în scenă!, am auzit. Şi am auzit şi Hai, puiule, că eşti în garanţie! M-am ridicat şi am jucat ca niciodată, ca niciodată în viaţa mea. De bine. Dar meseria asta ucide uneori mult prea repede, prea brusc şi nedrept. Avea 54 de ani… I-a cedat inima, probabil, dintr-un preaplin de dragoste şi plecarea lui ne-a maturizat pe toţi brusc şi de atunci am făcut drumul singuri. Sau nu singuri. Cam atât”, a încheiat actriţa Catrinel Dumitrescu, în aplauzele publicului.

Festivalul Naţional de Comedie, ajuns la cea de-a XXXI-a ediţie, se desfăşoară la Teatrul Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi în perioada 4-13 octombrie 2019. Programul complet al Festivalului poate fi consultat pe pagina teatrului-gazdă: http://www.fanitardini.ro/editii-festival/2019/.