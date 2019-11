Olimpicul la Fizică şi Matematică care va deveni medic veterinar din dragoste de animale

Radu este pasionat de Fizică de când a aflat prima dată la şcoală despre această materie. ”Îmi place să rezolv probleme ce ţin de densităţi, volume şi mişcare. Mi se pare ceva foarte interesant”, ne explică adolescentul pentru care Fizica este ceva ce descoperă în fiecare zi. Este fascinat de fenomenele care au loc în natură şi de modul în care fizica le poate explica.

A decis să participe la Olimpiada Judeţeană de Fizică din curiozitate, iar subiectele i s-au părut foarte uşoare, iar în 2019 a câştigat şi Olimpiada Naţională de Fizică. Îi place atât de mult această materie, încât are câteodată tendinţa de a explica tot ce vede în jurul lui prin intermediul fizicii.

”În special în perioadele când mă pregătesc pentru olimpiade, calculez viteza cu care circulă o maşină sau cu care alerg eu, indicele de frecare. Mi se pare interesant, dar şi relaxant totodată”, ne dezvăluie olimpicul. Este pasionat în egală măsură şi de matematică. În clasa a V-a, la o vârstă la care alţi copiii nu ştiu decât să butoneze tableta şi să joace fotbal, Radu obţinea medalia de bronz la Olimpiada Naţională de Matematică.

Le recomandă şi altor copii de vârsta lui să înveţe la un nivel mai aprofundat fizică şi matematică, chiar dacă la început li se va părea mai greu, pentru că îi va ajuta în orice profesie şi-ar alege, dar şi în general în viaţă pentru că prin intermediul lor vor înţelege mult mai bine şi mai repede de ce se produc anumite fenomene în natură, dar şi în viaţa de zi cu zi.

Cu toate că învăţatul îi ocupă o bună parte dintr-o zi, reuşeşte să îşi facă mereu timp şi pentru tenisul de câmp, unul dintre hobby-urile sale. Joacă tenis de câmp de când era la clasa pregătitoare şi ne dezvăluie că Simona Halep este o sursă de inspiraţie pentru el prin perseverenţa de care dă dovadă pe teren şi prin rezultatele pe care le-a obţinut. Citeşte mult, în special literatură SF pentru că îi dezvoltă imaginaţia şi îi place să se lase purtat pe tărâmuri imaginare de acest gen de poveşti.

Va crea programe educative pentru jocurile pe calculator

Este îndrăgostit de animale, iar din acest motiv este decis acum să urmeze o carieră în medicina veterinară, cumva contrar cu pasiunile sale din prezent: fizica şi matematica. Vrea să ofere alinare animalelor aflate în suferinţă şi crede că fiecare din noi ar trebui să se implice mai mult în acţiunile de salvare a acestor vieţuitoare care ne oferă dragoste şi protecţie.

Nu exclude să profeseze şi ca programator IT şi doreşte să dezvolte programe software educative pentru jocurile pe calculator, astfel încât copiii să se joace, dar în egală măsură să înveţe să îşi organizeze mai bine timpul, să se ferească de pericole şi să devină mai conştienţi de propriile acţiuni. Cu toate că se mai pot schimba multe până va absolvi liceul, olimpicul înclină acum să plece în străinătate pentru a studia.

”Sunt mai multe oportunităţi acolo şi pentru angajare. Cu siguranţă mi-ar fi dor de ţară, de familie, de prieteni şi aş veni cel puţin de câteva ori pe an în România. Mai am timp să mă gândesc şi să văd cum evoluează lucrurile în ţară”, face Radu o scurtă evaluare a opţiunilor pe care le are. Nu în ultimul rând, respectul de care ar trebui să se bucure cei care performează într-un anumit domeniu va cântări greu când va trebui să ia o decizie la absolvirea studiilor. Crede că programa şcolară ar trebui schimbată, astfel încât copiii să aibă mai multe timp pentru joacă şi socializare.

”Nu mi se pare normal să avem 33 de ore pe săptămână. Chiar după ce s-a schimbat programa şcolară, elevii de clasa VII-a aveau 30 de ore, iar noi aveam 30 de ore din clasa a VI-a. Nu poţi să faci doar şcoală şi teme. Trebuie să mai ai timp să ieşi şi în parc cu prietenii, de pildă, iar dacă ai şapte ore pe zi, de trei ori pe săptămână, nu îţi mai rămâne prea mult timp şi pentru tine”, scoate în evidenţă olimpicul una dintre realităţile deloc plăcute cu care se confruntă în prezent elevii din România.

Face streaming pentru a distra alţi copii

Deşi este foarte mic, are opinii foarte clare despre ce ar trebui schimbat la societatea românească. ”Nu îmi place în general cum arată oraşele noastre, Este multă mizerie, oamenii nu par să fie interesaţi prea mult de curăţenie. Sunt parcuri lăsate în paragină şi aceste lucruri spun multe despre noi, despre nivelul la care suntem acum”, ne declară uşor dezamăgit olimpicul.

”Sunt foarte mulţi oameni care au părere foarte bună despre ei şi foarte proastă despre ceilalţi, iar de cele mai multe ori ce cred ei nu este adevărat. Cred că nu ar strica să fim puţin mai modeşti şi să nu îi mai judecăm pe ceilalţi, iar în acelaşi timp să ne concentrăm mai mult pe ce facem noi”, punctează Radu unul dintre lucrurile de care se loveşte constant şi care pot fi schimbate doar prin educaţie.

Ca orice copil, mai joacă şi jocuri pe calculator, dar nu oricum. Este pasionat şi de streaming, o tehnologie multimedia prin care transferul de date de la sursă la destinaţie este perceput ca un flux continuu. Prin streaming fişierele video sau audio se deschid şi rulează în timp real, în timp ce se încarcă. Spre deosebire de metoda de descărcare download, în care se copiază întâi fizic la utilizator, materialul livrat în format streaming începe să se afişeze aproape imediat.

”Acum îmi place să fac streaming în timp ce joc diverse jocuri la calculator. Nu fac asta neaparat pentru a le explica în ce constă un anumit joc, cât să îi distrez, să îi fac pe alţi copii să se simtă bine când mă urmăresc”, ne mărturiseşte olimpicul, pentru care dorinţa de a oferi celorlalţi din ceea ce ştie sau măcar un simplu zâmbet este o mare satisfacţie.