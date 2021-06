O şoferiţă cu doi copii în maşină, prinsă beată la volan. A făcut glume cu poliţiştii  VIDEO

Poliţiştii locali din cadrul Serviciului Intervenţie Rapidă şi Transport Valori, au depistat în dreptul unui imobil de pe strada Traian din Galaţi, o persoană de sex feminin care conducea un autoturism în stare de ebrietate fără a poseda permis de conducere, fiind însoţită de doi minori.

Poliţiştii au luat-o la întrebări pe femeia aflată în stare de ebrietate.

„Permisul auto, vă rog. Nu am, maşina am furat-o. Aţi consumat băuturi alcoolice? Ce aţi consumat? Vin de ţară? Maşina de unde aţi luat-o? Am furat-o. Cum aţi deschis-o? Cu cheile?”, este dialogul dintre poliţişti şi femeie.

În urma testării cu aparatul Dragger, s-a constatat că numita N.R.A., în vârstă de 39 ani, avea o alcoolemie de 0,90 mg alcool pur în aerul expirat.

În acest caz au fost întocmite actele procedurale care împreună cu persoana în cauză, au fost predate lucrătorilor din cadrul Biroului Rutier în vederea continuării cercetărilor.