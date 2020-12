O familie cu 11 copii a primit de Crăciun o sobă pentru a-şi încălzi locuinţa VIDEO

La 17 kilometri de oraşul Galaţi, familia Hâncu din satul Odaia Manolache îşi duce traiul într-o casă sărăcăcioasă, cu multe nevoi. Cei 11 copilaşi ai familiei sunt minori, cu vârste cuprinse între 4 şi 16 ani.

Ajutoarele lui Moş Crăciun au aflat că dorinţa lor de sărbători a fost primească o sobă cu care să-şi încălzească locuinţa şi la care să-şi prepare hrana.

„Anul acesta, înaintea minunatei sărbători de Crăciun, am vrut să îi fim aproape unei familii din judeţul Galaţi. Am ales familia Hâncu, din localitatea Odaia Manolache. Familia Hâncu are 11 copii, toţi minori, cu vârste cuprinse între 4 şi 16 ani.

Fiindcă această familie avea nevoie de o sobă cu care să-şi încălzească locuinţa şi la care să-şi prepare hrana, i-am dăruit o sobă nou-nouţă, dar şi produse alimentare de bază. Desigur, nu puteau lipsi dulciurile pentru cei mici”, au transmis reprezentanţii Teatrului Dramatic „Fani Tardini” din Galaţi.

Darurile au fost cumpărate de angajaţii Teatrului Dramatic, dar şi de voluntarii cu suflet mare, impresionaţi de povestea celor 11 copii.

