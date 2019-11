Noi investiţii medicale, de 1,2 milioane de euro, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii din Galaţi

Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii ”Sf. Ioan” Galaţi beneficiază de noi investiţii în valoare de peste 1,2 milioane de euro, în cadrul secţiei de imagistică amenajată cu susţinerea financiară a Primăriei Galaţi.

„Copiii merită tot ce e mai bun, mai ales când vorbim de sănătate. Spitalul pentru Copii din Galaţi are de acum o secţie de imagistică modernă, dar şi două aparate Roentgen pentru radiografii şi radioscopii ce reduc iradierea la jumătate faţă de vechile aparate, pentru care am alocat peste 300.000 de euro. În plus, Spitalul a mai achiziţionat şi un aparat nou şi performant pentru RMN ce va ajuta cadrele medicale la stabilirea diagnosticului precis”, a declarat primarul municipiului Galaţi, Ionuţ Pucheanu.

Este vorba despre un aparat RMN de 1,5 Tesla, în valoare de aproximativ 700.000 de euro, care oferă facilităţi suplimentare pentru o diagnosticare exactă, fiind achiziţionat în urmă cu câteva luni de către unitatea medicală cu fonduri de la Banca Mondială, prin intermediul Ministerului Sănătăţii. Pentru amenajarea secţiei de imagistică la standarde moderne, Primăria a alocat peste 100.000 de euro pentru realizarea instalaţilor electrice şi a izolaţiei, compartimentare şi igienizare.

Aparatele Roentgen pentru radioscopie şi radiografie au costat peste 420.000 de euro, jumătate din fonduri fiind alocate de către Primărie, iar jumătate de către unitatea medicală prin recuperararea unor sume în cadrul proiectului cu fonduri europene ”Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Constanţa, Vrancea, Buzău, Brăila şi Galaţi la servicii medicale de urgenţă”, din exerciţiul 2014-2019.

Aparatul fix, de circa 1,4 milioane de lei, reduce iradierea pacienţilor cu 50% faţă de vechile aparate, este digital, ceea ce permite procesarea mai simplă şi mai rapidă, iar prin transferul imaginilor pe calculator se poate face analiza mult mai uşor. Aparatul mobil, în valoare de 530.000 de lei, reduce, la fel, iradierea cu 50%, dispune de o tehnologie avansată şi are avantajul că poate fi transportat la patul pacienţilor intubaţi sau aflaţi în stare gravă.

În medie, lunar, la Spitalul pentru Copii se realizează 2.500 de radiografii şi peste 100 de rezonanţe.

În ultimul an unitatea medicală a mai beneficiat de investiţii de peste 5,5 milioane de lei, printre achiziţiile importante fiind un microscop operator de aproximativ 600.000 de lei şi o trusă video-gastro tot de circa 600.000 de euro, de la bugetul de stat, bugetul local şi venituri proprii.

Primăria municipiului Galaţi mai are pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Sf. Ioan” două proiecte cu fonduri europene de aproximativ 5,5 milioane de euro, pentru modernizarea şi creşterea calităţii serviciilor medicale acordate micilor pacienţi. Unul dintre proiecte vizează ambulatoriul integrat, astfel încât odată cu noile dotări spitalul va deveni singura unitate medicală din regiune care va putea oferi servicii de diagnosticare şi tratament în oncologia pediatrică, iar celălalt proiect vizează modernizarea compartimentul de primiri urgenţe.

La Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sf. Ioan” ajung în medie aproximativ 38.000 de copii anual, dintre care circa 13.000 sunt internaţi.