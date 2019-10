Musical şi spectacol de revistă la Teatrul Naţional de Operă şi Operetă: Amor cu parfum de altădată şi My Fair Lady

Sâmbătă, 5 octombrie, de la ora 18,00, artiştii Teatrul Naţional de Operă şi Operetă ”Nae Leonard” din Galaţi vă propun să staţi la taclale ca în vremurile tihnite de demult, savurând pe îndelete poveştile personajelor imaginate de scenaristul şi regizorul Octavian Jighirgiu în spectacolul de revistă Amor cu parfum de altădată: „Păţaniile protagoniştilor, asezonate cu sonorităţi din perioada interbelică şi îmbrăcate în haine vintage, redeschid pentru un ceas şi jumătate o fereastră spre aroma trecutului. Umorul, filtrat prin culori sepia, completează – alături de dansurile specifice perioadei – tabloul unei epoci cu un parfum aparte”.

În spectacol, alături de orchestra de revistă condusă de dirijorul Nicolae Mantu şi de baletul teatrului excepţional în coregrafia imaginată de Edi Stancu, îi veţi putea urmări pe soliştii şi actorii: Mariana Pisică, Cristina Vasopol, Cristina Isabela Ionaşcu, Anton Mihail, Valentin Vasopol, Adrian Mărginean, Paul Buţa, Viorica Mărăndici, Tatu Alexandru (debut), Florentina Andronic.

Duminică, pe 6 octombrie, de la ora 18:00, vom participa la un musical care, pus pentru prima dată în scenă pe Broadway în 1956, şi până astăzi, după mai bine de 60 de ani, a continuat să cucerească generaţii întregi de spectator, fiind adesea denumit de critici „musicalul perfect”. Spectacolul pus în scenă de Teatrul Naţional de Operă şi Operetă „Nae Leonard” este regizat de Teodor Niţă şi va evolua sub bagheta dirijorală a maestrului Eugen Dan Drăgoi. Scenografia şi costumele poartă semnătura Andreei Săndulescu şi Gheorghe Condrea, iar coregrafia este asigurată de Constantin Floriean.

My Fair Lady transpune fidel în teatrul muzical Pygmalion-ul lui Shaw, nu numai păstrând nealterate acţiunea anecdotică şi personajele, dar reproduce scene întregi, replică cu replică, din lucrarea originală. Exceptând textele muzicale, circa jumătate din musical-ul My Fair Lady este reprodus întocmai din comedia lui G.B. Shaw.

Scenă din spectacolul ”My Fair Lady” FOTO Teatrul Naţional de Operă şi Operetă ”Nae Leonard”

Semnificativ este faptul că opereta, care reclamă prin însăşi esenţa ei finaluri fericite (happy-ends), în My Fair Lady finalul rămâne sub semnul întrebării, Bernard Shaw lăsând spectatorului sarcina de a-şi alcătui o încheiere după propria lui preferinţă ori judecată logică. Personajele sunt deosebit de simpatice şi apropiate, pline de contradicţii, dar nu convenţionale. Tema devenirii omului, lupta cu el însuşi, cu urcuşurile şi căderile sale sunt temele din My Fair Lady, care a văzut lumina rampei în 1956 pe Broadway, iar în România în 1968. Cuvântul, muzica, dansul şi nu în ultimul rând culoarea, spaţiile şi costumele sunt elementele esenţiale care constituie forţa acestui spectacol.

În toată comedia Pygmalion, ca şi opereta My Fair Lady nu găsim nici un moment de mărturisiri sentimentale, de dragoste, ori de impulsii senzuale. Nici îmbrăţişări, nici cuvinte tandre, nici priviri învăluitoare, nici măcar aluzii. Când Higgins şi-a desăvârşit opera şi Eliza urmează să-l părăsească, el îi spune: „M-am obişnuit cu tine… nu mă pot lipsi de prezenţa ta”. Un simplu ataşament, dar un ataşament mai puternic poate decât o dragoste, adesea schimbătoare.

Din distribuţie vor face parte actorii: Teodor Niţă, Silvia-Alice Niţă, Dominic Cristea, Alexandru Dobre, Tudorel State, Viorica Mărăndici, Florina Nistor, Ionuţ Popa, Adrian Ţurcanu, Adina Gurenciuc, Maria Macovei, Elvis Butunoi (debut) şi Maria Orzan, acompaniaţi de orchestra, corul şi baletul Teatrului.

Preţul pentru fiecare spectacol este de 21,6 lei. Pentru informaţii suplimentare şi pentru rezervări de bilete, sunteţi invitaţi să sunaţi la 0236.465.599 (casieria Teatrului) în intervalul orar afişat pe site-ul instituţiei sau pe pagina oficială de Facebook.