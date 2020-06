Medalie de aur pentru cercetătorii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi la Euroinvent, cea mai mare expoziţie de inventică şi inovaţie din Europa de Est

O echipă de cercetători de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi Academia de Studii Economice a Moldovei a obţinut Medalia de Aur pentru Brevetul „PENTAGON – REGIONAL DYNAMIC AND REGIONAL MODEL EVOLUTION: NEW MODELS OD REGIONAL ANALYSIS” la European Exhibition of Creativity and Innovation „EUROINVENT” 2020, Ediţia a XII-a.



Euroinvent reprezintă un eveniment de tradiţie în lumea ştiinţifică, ce promovează creativitatea şi inovarea în context internaţional, fiind derulată sub egida International Federation of Inventors’ Associations (IFIA) şi World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA), în parteneriat cu The Patent Invention Magazine.



Cea mai mare expoziţie de inventică şi inovaţie din Europa de Est este organizată anual la Iaşi de Forumul Inventatorilor Români, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” Iaşi şi Organizaţia Europe Direct Iaşi, sub patronajul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Conform comunicatelor transmise de organizatori, la ediţia din acest an au fost înscrise peste 500 de invenţii, realizate de cercetători şi inventatori din 30 de ţări. În concurs au fost înscrise 230 de proiecte din România. Competiţia s-a derulat pentru prima oară online, datorită pandemiei COVID-19.

Din echipa premiată fac parte profesorul Victor Romeo Ionescu, conferenţiarul Valentin Marian Antohi şi profesorul Silvius Stanciu, de la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, Economistul Monica Laura Zlati, doctorand la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava şi conferenţiarul Svetlana Mihăilă, de la Academia de Studii Economice a Moldovei, Chişinău.